https://crimea.ria.ru/20260127/v-krym-vernutsya-morozy-i-sneg-1152715184.html
В Крым вернутся морозы и снег
В Крым вернутся морозы и снег - РИА Новости Крым, 27.01.2026
В Крым вернутся морозы и снег
В Крыму в конце января – начале февраля ожидается резкое похолодание и снегопады в связи с прохождением циклона через территорию полуострова. Об этом РИА... РИА Новости Крым, 27.01.2026
2026-01-27T12:17
2026-01-27T12:17
2026-01-27T12:17
эксклюзивы риа новости крым
погода в крыму
крым
новости крыма
татьяна любецкая
крымский гидрометцентр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/16/1152608051_0:59:1280:779_1920x0_80_0_0_80965acdd3f43f1fe40ee4b9f7facaf7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. В Крыму в конце января – начале февраля ожидается резкое похолодание и снегопады в связи с прохождением циклона через территорию полуострова. Об этом РИА Новости Крым рассказала начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая.По словам специалиста, на этой неделе в Крыму продержится теплая погода: ночные температуры воздуха составят +2…+7, +3…+8 градусов, дневные – от 9 до 14 градусов тепла, а 30 января ожидается +10…+15 градусов. Однако уже 31 января погода начнет резко меняться.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сильный гололед и изморозь: на Кубани объявили экстренное предупреждение Как сильные морозы отразятся на урожае в Крыму Обильные осадки наполнили крымские водохранилища
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/16/1152608051_0:0:1050:788_1920x0_80_0_0_068a592768947c15cf2356b0184e98bf.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода в крыму, крым, новости крыма, татьяна любецкая, крымский гидрометцентр
В Крым вернутся морозы и снег
В Крыму ожидаются морозы со снегом в конце января - начале февраля