В Крым вернутся морозы и снег - РИА Новости Крым, 27.01.2026
В Крым вернутся морозы и снег
В Крым вернутся морозы и снег - РИА Новости Крым, 27.01.2026
В Крым вернутся морозы и снег
В Крыму в конце января – начале февраля ожидается резкое похолодание и снегопады в связи с прохождением циклона через территорию полуострова. Об этом РИА... РИА Новости Крым, 27.01.2026
2026-01-27T12:17
2026-01-27T12:17
эксклюзивы риа новости крым
погода в крыму
крым
новости крыма
татьяна любецкая
крымский гидрометцентр
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. В Крыму в конце января – начале февраля ожидается резкое похолодание и снегопады в связи с прохождением циклона через территорию полуострова. Об этом РИА Новости Крым рассказала начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая.По словам специалиста, на этой неделе в Крыму продержится теплая погода: ночные температуры воздуха составят +2…+7, +3…+8 градусов, дневные – от 9 до 14 градусов тепла, а 30 января ожидается +10…+15 градусов. Однако уже 31 января погода начнет резко меняться.
погода в крыму, крым, новости крыма, татьяна любецкая, крымский гидрометцентр
В Крым вернутся морозы и снег

В Крыму ожидаются морозы со снегом в конце января - начале февраля

12:17 27.01.2026
 
© Администрация ЕвпаторииЛебеди в Евпатории зимой
Лебеди в Евпатории зимой
© Администрация Евпатории
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. В Крыму в конце января – начале февраля ожидается резкое похолодание и снегопады в связи с прохождением циклона через территорию полуострова. Об этом РИА Новости Крым рассказала начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая.
По словам специалиста, на этой неделе в Крыму продержится теплая погода: ночные температуры воздуха составят +2…+7, +3…+8 градусов, дневные – от 9 до 14 градусов тепла, а 30 января ожидается +10…+15 градусов. Однако уже 31 января погода начнет резко меняться.
"Январь завершится прохождением циклона и выпадением сильных дождей: 31 января – уже с мокрым снегом, 1 февраля – снег. Температурный фон, предположительно, понизится очень резко. Предварительно, самые холодные дни – 1, 2 и 3 февраля. Температура воздуха составит от -2 до +2 в северных и центральных районах Крыма. Ночные температуры, по предварительным расчетам, составят от -5 до -10 градусов", - сказала Любецкая.
