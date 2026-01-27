В Херсонской области появятся новые курорты и объекты лечебного туризма
Херсонская область готовит строительство термальных комплексов и оздоровительных лагерей
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. В Херсонской области планируется строительство и реконструкция объектов лечебно-оздоровительного туризма. Об этом сообщили в Едином институте пространственного планирования (ЕИПП).
"Херсонская область богата природными и климатическими ресурсами. В регионе расположена самая длинная песчаная коса в мире протяженностью 113 км – Арабатская стрелка. Область обладает большим количеством месторождений целебных бальнеологических ресурсов, в их числе - система мелководных заливов (Сиваш, Филатовская засуха и т.д.) и озер (Геническое, Соколовское, Соленое и т.д.) Азовского моря", – отметили в организации.
По проекту развития туризма планируется:
- —Реконструировать и расширить детские оздоровительные лагеря в Геническом и Каланчакском округах, а также построить новые лагеря в Скадовском округе;
- —Создать термальные и курортно-оздоровительные комплексы в Геническом округе, включая комплекс "Арабатские термы" и благоустройство территории вокруг озера Соленое;
- —Благоустройство территории у горячего источника в Голопристанском округе;
- —Построить гостиничный спа-комплекс в Каланчакском округе;
- —Строить и реконструировать оздоровительные комплексы в Геническом, Каланчакском и Скадовском округах.
"Развитие лечебно-оздоровительного туризма в Херсонской области позволит раскрыть туристско-рекреационный потенциал региона, привлечь дополнительные инвестиции и создать новые рабочие места", – подчеркнули в институте.
Ранее сообщалось, что перспективы развития лечебно-оздоровительного туризма Приазовья огромны. И они будут реализованы благодаря утвержденному плану развития Приазовья до 2040 года.
