В Херсонской области появятся новые курорты и объекты лечебного туризма

В Херсонской области планируется строительство и реконструкция объектов лечебно-оздоровительного туризма. Об этом сообщили в Едином институте пространственного... РИА Новости Крым, 27.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. В Херсонской области планируется строительство и реконструкция объектов лечебно-оздоровительного туризма. Об этом сообщили в Едином институте пространственного планирования (ЕИПП).По проекту развития туризма планируется:Ранее сообщалось, что перспективы развития лечебно-оздоровительного туризма Приазовья огромны. И они будут реализованы благодаря утвержденному плану развития Приазовья до 2040 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Целебный сон: тренд на "сонный туризм" набирает обороты в России и КрымуНовые научные подходы – что предлагают санатории КрымаДетский оздоровительный туризм – россияне выбирают Крым и Севастополь

