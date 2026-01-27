Рейтинг@Mail.ru
Умер Народный артист СССР Владислав Чернушенко - РИА Новости Крым, 27.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260127/umer-narodnyy-artist-sssr-vladislav-chernushenko-1152715053.html
Умер Народный артист СССР Владислав Чернушенко
Умер Народный артист СССР Владислав Чернушенко - РИА Новости Крым, 27.01.2026
Умер Народный артист СССР Владислав Чернушенко
Народный артист СССР Владислав Чернушенко, руководитель государственной академической капеллой Санкт-Петербурга, умер на 91-м году жизни. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 27.01.2026
2026-01-27T12:00
2026-01-27T12:00
утраты
музыка
искусство
санкт-петербург
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/1b/1152714939_0:81:640:441_1920x0_80_0_0_a4fe3c3162a501dd72382afff294c54f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости Крым. Народный артист СССР Владислав Чернушенко, руководитель государственной академической капеллой Санкт-Петербурга, умер на 91-м году жизни. Об этом сообщили в организации.Владислав Чернушенко — легенда и эпоха мировой культуры, который всю свою жизнь без остатка подарил музыке, его вклад в отечественную музыкальную культуру воистину бесценен, отметили в учреждении.Владислав Чернушенко родился в Ленинграде. Начал заниматься музыкой в раннем детстве. С 1944 по 1953 годы учился в хоровом училище при Ленинградской государственной академической капелле. В 1957 году он окончил ЛГК имени Н. А. Римского-Корсакова по специальности хоровое дирижирование.С 1958 по 1962 годы работал в Магнитогорском музыкальном училище (ныне — Магнитогорская консерватория) и дирижировал Магнитогорской хоровой капеллой.В 1962 году организовал любительский Ленинградский камерный хор во Дворце культуры пищевой промышленности и руководил этим коллективом в течение 17 лет. Он вновь стал учиться в Ленинградской консерватории и в 1967 году закончил её уже как дирижёр оперно-симфонического оркестра (у И. А. Мусина), а в 1970 году – аспирантуру.С 1971 по 1974 год — второй дирижер Ленинградского государственного академического Малого театра оперы и балета.В 1974 году стал художественным руководителем и главным дирижером Ленинградской академической Капеллы. С тех пор он бессменно руководил этим коллективом более 35 лет. В 1979 году он был назначен ректором ЛГК имени Н. А. Римского-Корсакова. Эту должность занимал до 2002 года.Владислав Чернушенко был председателем Хорового общества Ленинграда–Санкт-Петербурга, заместителкм председателя Всероссийского музыкального общества, председателем Ленинградского–Санкт-Петербургского музыкального общества. Член Совета по русскому языку при Президенте Российской Федерации (1995—1997). Первый президент (1997—2000) Санкт-Петербургского Рахманиновского общества, действительный член Академии творчества, академик Петровской академии наук и искусств, член Международного союза музыкальных деятелей, Музыкального общества России, Музыкального общества Санкт-Петербурга.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260127/umer-eks-trener-sbornoy-rossii-po-futbolu-boris-ignatev-1152711114.html
санкт-петербург
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/1b/1152714939_0:106:640:586_1920x0_80_0_0_2a4b88cd3e29d0dc9272f213066858ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
утраты, музыка, искусство , санкт-петербург, новости
Умер Народный артист СССР Владислав Чернушенко

Народный артист СССР Владислав Чернушенко умер на 91-м году жизни

12:00 27.01.2026
 
© capella-spb.ru Народный артист СССР Владислав Чернушенко
 Народный артист СССР Владислав Чернушенко
© capella-spb.ru
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости Крым. Народный артист СССР Владислав Чернушенко, руководитель государственной академической капеллой Санкт-Петербурга, умер на 91-м году жизни. Об этом сообщили в организации.

"Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга с глубоким прискорбием сообщает о том, что 27 января на 91-м году жизни после тяжелой болезни скончался Владислав Александрович Чернушенко. От нас ушел выдающийся музыкант, бессменный художественный руководитель Капеллы с 1974 года, народный артист СССР, лауреат Государственных премий РФ, Почетный гражданин Санкт-Петербурга", - сообщается на сайте капеллы.

Владислав Чернушенко — легенда и эпоха мировой культуры, который всю свою жизнь без остатка подарил музыке, его вклад в отечественную музыкальную культуру воистину бесценен, отметили в учреждении.
Владислав Чернушенко родился в Ленинграде. Начал заниматься музыкой в раннем детстве.
С 1944 по 1953 годы учился в хоровом училище при Ленинградской государственной академической капелле. В 1957 году он окончил ЛГК имени Н. А. Римского-Корсакова по специальности хоровое дирижирование.

С 1958 по 1962 годы работал в Магнитогорском музыкальном училище (ныне — Магнитогорская консерватория) и дирижировал Магнитогорской хоровой капеллой.

В 1962 году организовал любительский Ленинградский камерный хор во Дворце культуры пищевой промышленности и руководил этим коллективом в течение 17 лет. Он вновь стал учиться в Ленинградской консерватории и в 1967 году закончил её уже как дирижёр оперно-симфонического оркестра (у И. А. Мусина), а в 1970 году – аспирантуру.

С 1971 по 1974 год — второй дирижер Ленинградского государственного академического Малого театра оперы и балета.

В 1974 году стал художественным руководителем и главным дирижером Ленинградской академической Капеллы. С тех пор он бессменно руководил этим коллективом более 35 лет. В 1979 году он был назначен ректором ЛГК имени Н. А. Римского-Корсакова. Эту должность занимал до 2002 года.

Владислав Чернушенко был председателем Хорового общества Ленинграда–Санкт-Петербурга, заместителкм председателя Всероссийского музыкального общества, председателем Ленинградского–Санкт-Петербургского музыкального общества. Член Совета по русскому языку при Президенте Российской Федерации (1995—1997). Первый президент (1997—2000) Санкт-Петербургского Рахманиновского общества, действительный член Академии творчества, академик Петровской академии наук и искусств, член Международного союза музыкальных деятелей, Музыкального общества России, Музыкального общества Санкт-Петербурга.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Борис Игнатьев - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
09:56
Умер экс-тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев
 
УтратыМузыкаИскусствоСанкт-ПетербургНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:32На пожарах в Крыму с начала года погибли восемь человек
12:24Аксенов принял отставку вице-премьера Крыма Светланы Масловой
12:17В Крым вернутся морозы и снег
12:10Идут серьезные переговоры - Москалькова о работе по обмену пленными
12:00Умер Народный артист СССР Владислав Чернушенко
11:55Погибшие на пожаре в Балашихе – предположительно граждане Кубы
11:53В США из-за снежного шторма погибли 34 человека
11:41На Украине обесточены более 500 населенных пунктов
11:33Из-за массового ДТП ограничено движение по трассе М-4 "Дон"
11:20Часть Алушты в Крыму обесточена
10:51Сильный гололед и изморозь: на Кубани объявили экстренное предупреждение
10:45Корональная дыра ухудшит космическую погоду на Земле
10:36Память без срока давности: крымский Холокост и концлагерь "Красный"
10:21Спрос на новогодний Крым вырос в 2,5 раза - АТОР
10:04Операторам БПЛА в России поднимут зарплату
09:56Умер экс-тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев
09:54Трое россиян задержаны за подготовку теракта на железной дороге - ФСБ
09:35У северных Курил произошло сильное землетрясение
09:27Четыре человека погибли на пожаре в подмосковной Балашихе
09:27"Меня пришли хоронить": история маленькой Веры из Ленинграда
Лента новостейМолния