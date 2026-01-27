https://crimea.ria.ru/20260127/umer-narodnyy-artist-sssr-vladislav-chernushenko-1152715053.html

Умер Народный артист СССР Владислав Чернушенко

Народный артист СССР Владислав Чернушенко, руководитель государственной академической капеллой Санкт-Петербурга, умер на 91-м году жизни.

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости Крым. Народный артист СССР Владислав Чернушенко, руководитель государственной академической капеллой Санкт-Петербурга, умер на 91-м году жизни. Об этом сообщили в организации.Владислав Чернушенко — легенда и эпоха мировой культуры, который всю свою жизнь без остатка подарил музыке, его вклад в отечественную музыкальную культуру воистину бесценен, отметили в учреждении.Владислав Чернушенко родился в Ленинграде. Начал заниматься музыкой в раннем детстве. С 1944 по 1953 годы учился в хоровом училище при Ленинградской государственной академической капелле. В 1957 году он окончил ЛГК имени Н. А. Римского-Корсакова по специальности хоровое дирижирование.С 1958 по 1962 годы работал в Магнитогорском музыкальном училище (ныне — Магнитогорская консерватория) и дирижировал Магнитогорской хоровой капеллой.В 1962 году организовал любительский Ленинградский камерный хор во Дворце культуры пищевой промышленности и руководил этим коллективом в течение 17 лет. Он вновь стал учиться в Ленинградской консерватории и в 1967 году закончил её уже как дирижёр оперно-симфонического оркестра (у И. А. Мусина), а в 1970 году – аспирантуру.С 1971 по 1974 год — второй дирижер Ленинградского государственного академического Малого театра оперы и балета.В 1974 году стал художественным руководителем и главным дирижером Ленинградской академической Капеллы. С тех пор он бессменно руководил этим коллективом более 35 лет. В 1979 году он был назначен ректором ЛГК имени Н. А. Римского-Корсакова. Эту должность занимал до 2002 года.Владислав Чернушенко был председателем Хорового общества Ленинграда–Санкт-Петербурга, заместителкм председателя Всероссийского музыкального общества, председателем Ленинградского–Санкт-Петербургского музыкального общества. Член Совета по русскому языку при Президенте Российской Федерации (1995—1997). Первый президент (1997—2000) Санкт-Петербургского Рахманиновского общества, действительный член Академии творчества, академик Петровской академии наук и искусств, член Международного союза музыкальных деятелей, Музыкального общества России, Музыкального общества Санкт-Петербурга.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

