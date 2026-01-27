Рейтинг@Mail.ru
Украина хочет подписать мирное соглашение с Россией через США - РИА Новости Крым, 27.01.2026
Украина хочет подписать мирное соглашение с Россией через США
Украина хочет подписать мирное соглашение с Россией через США - РИА Новости Крым, 27.01.2026
Украина хочет подписать мирное соглашение с Россией через США
Украина собирается подписать договор о завершении конфликта с США, и предполагает, что США подпишут договор с Россией, заявил министр иностранных дел Украины... РИА Новости Крым, 27.01.2026
2026-01-27T22:57
2026-01-27T22:57
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Украина собирается подписать договор о завершении конфликта с США, и предполагает, что США подпишут договор с Россией, заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.При этом, по его словам, участие Евросоюза в процессе не планируется.Глава МИД Украины отметил, что переговоры еще продолжаются и нынешние решения могут быть изменены. Евросоюз принимает участие в обсуждениях и в гарантиях безопасности.Ранее Сибига заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский готов обсудить с президентом России Владимиром Путиным вопрос территорий.Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в ходе дискуссии с евродепутатами в комитете по иностранным делам Европарламента выразил мнение, что Украине придется пойти на территориальные уступки.При этом Зеленский заявил, что позиция Украины по выводу ВСУ с территории Донбасса остается неизменной.Глава киевского режима назвал прошедшие в Абу-Даби переговоры конструктивными, в ходе консультаций стороны успели "многое обсудить". По его словам, главное, на чем сосредоточились обсуждения, – это возможные параметры завершения конфликта.
Украина хочет подписать мирное соглашение с Россией через США

Украина планирует подписать мирное соглашение с Россией через США

22:57 27.01.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Украина собирается подписать договор о завершении конфликта с США, и предполагает, что США подпишут договор с Россией, заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
При этом, по его словам, участие Евросоюза в процессе не планируется.

"Если говорить сугубо об этой 20-пунктовой рамке, то это документ двусторонний, который будут подписывать США и Украина. Ну и с Россией должны подписать США", – цитирует Сибигу РИА Новости.

Глава МИД Украины отметил, что переговоры еще продолжаются и нынешние решения могут быть изменены. Евросоюз принимает участие в обсуждениях и в гарантиях безопасности.
Ранее Сибига заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский готов обсудить с президентом России Владимиром Путиным вопрос территорий.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в ходе дискуссии с евродепутатами в комитете по иностранным делам Европарламента выразил мнение, что Украине придется пойти на территориальные уступки.
При этом Зеленский заявил, что позиция Украины по выводу ВСУ с территории Донбасса остается неизменной.
Глава киевского режима назвал прошедшие в Абу-Даби переговоры конструктивными, в ходе консультаций стороны успели "многое обсудить". По его словам, главное, на чем сосредоточились обсуждения, – это возможные параметры завершения конфликта.
