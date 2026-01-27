https://crimea.ria.ru/20260127/ukraina-khochet-podpisat-mirnoe-soglashenie-s-rossiey-cherez-ssha-1152737446.html
Украина хочет подписать мирное соглашение с Россией через США
Украина хочет подписать мирное соглашение с Россией через США
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Украина собирается подписать договор о завершении конфликта с США, и предполагает, что США подпишут договор с Россией, заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.При этом, по его словам, участие Евросоюза в процессе не планируется.Глава МИД Украины отметил, что переговоры еще продолжаются и нынешние решения могут быть изменены. Евросоюз принимает участие в обсуждениях и в гарантиях безопасности.Ранее Сибига заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский готов обсудить с президентом России Владимиром Путиным вопрос территорий.Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в ходе дискуссии с евродепутатами в комитете по иностранным делам Европарламента выразил мнение, что Украине придется пойти на территориальные уступки.При этом Зеленский заявил, что позиция Украины по выводу ВСУ с территории Донбасса остается неизменной.Глава киевского режима назвал прошедшие в Абу-Даби переговоры конструктивными, в ходе консультаций стороны успели "многое обсудить". По его словам, главное, на чем сосредоточились обсуждения, – это возможные параметры завершения конфликта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обсуждение уступки территорий: чего на самом деле хочет ЗеленскийРоссия и Украина на переговорах обсудили нерешенные вопросы плана СШАВ МИД оценили перспективы урегулирования на Украине
