Вооруженные силы России нанесли удары по используемым ВСУ объектам энергетики, а также местам хранения и запуска беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 27.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли удары по используемым ВСУ объектам энергетики, а также местам хранения и запуска беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, разбиты пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 154 районах.Как уточнили в ведомстве, удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ.Во вторник жители 10 областей Украины остаются без электричества. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ стали наносить с 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

