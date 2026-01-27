Рейтинг@Mail.ru
Удары по Украине: поражены объекты энергетики и склады БПЛА - РИА Новости Крым, 27.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260127/udary-po-ukraine-porazheny-obekty-energetiki-i-sklady-bpla-1152717245.html
Удары по Украине: поражены объекты энергетики и склады БПЛА
Удары по Украине: поражены объекты энергетики и склады БПЛА - РИА Новости Крым, 27.01.2026
Удары по Украине: поражены объекты энергетики и склады БПЛА
Вооруженные силы России нанесли удары по используемым ВСУ объектам энергетики, а также местам хранения и запуска беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 27.01.2026
2026-01-27T12:42
2026-01-27T12:42
украина
удары по украине
новости сво
министерство обороны рф
энергосистема украины
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/06/1150693758_0:34:1280:754_1920x0_80_0_0_770cebd00e76e1befdad48a04ece9323.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли удары по используемым ВСУ объектам энергетики, а также местам хранения и запуска беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, разбиты пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 154 районах.Как уточнили в ведомстве, удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ.Во вторник жители 10 областей Украины остаются без электричества. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ стали наносить с 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Блэкаут на Украине: Зеленский заявил о чрезвычайной ситуации в Киеве Армия России ударила по критическим объектам на Украине Удары по Украине - что поражено
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/06/1150693758_100:0:1237:853_1920x0_80_0_0_3bf69c7ffe9416b599f0993da3ddc534.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, удары по украине, новости сво, министерство обороны рф, энергосистема украины, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Удары по Украине: поражены объекты энергетики и склады БПЛА

Армия России ударила по связанным с ВСУ объектам энергетики и складам беспилотников

12:42 27.01.2026
 
© РостехИстребитель Су-34
Истребитель Су-34
© Ростех
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли удары по используемым ВСУ объектам энергетики, а также местам хранения и запуска беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, местам хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов дальнего действия", - говорится в сообщении.
Кроме того, разбиты пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 154 районах.
Как уточнили в ведомстве, удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ.
Во вторник жители 10 областей Украины остаются без электричества.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ стали наносить с 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Блэкаут на Украине: Зеленский заявил о чрезвычайной ситуации в Киеве
Армия России ударила по критическим объектам на Украине
Удары по Украине - что поражено
 
УкраинаУдары по УкраинеНовости СВОМинистерство обороны РФЭнергосистема УкраиныВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:37Житель Крыма получил 17 лет колонии за госизмену
15:27В Севастополе закрыли рейд
15:20Путин возложил цветы к мемориалу "Рубежный камень"
15:13ДТП и снежные ловушки: в Крыму рассказали о "новогодних" происшествиях
14:58Директора крымского вуза приговорили на Украине к 11 годам колонии
14:44В Херсонской области появятся новые курорты и объекты лечебного туризма
14:32Российскую вакцину от ВПЧ можно применять детям - Минздрав
14:24Время в пути поезда Симферополь-Москва сократится на 8 часов
14:12Более 400 тысяч крымчан получают зарплату на карту ВТБ
13:57На Украине мужчина убил четверых полицейских при задержании
13:33В Крыму медработникам передали 60 служебных квартир
13:16Колоссальные разрушения: под Одессой повторно атакован энергообъект
13:08Новости СВО: российские войска наступают и громят формирования ВСУ
13:05Дети найдут решение: эксперт о запрете сайтов готовых домашних заданий
12:53Движение по трассе М-4 "Дон" восстановлено после массового ДТП
12:42Удары по Украине: поражены объекты энергетики и склады БПЛА
12:41В Севастополе почтили память жертв Холокоста
12:32На пожарах в Крыму с начала года погибли восемь человек
12:24Аксенов принял отставку вице-премьера Крыма Светланы Масловой
12:17В Крым вернутся морозы и снег
Лента новостейМолния