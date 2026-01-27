Рейтинг@Mail.ru
Центр Ялты разгрузят от транспорта - РИА Новости Крым, 27.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260127/tsentr-yalty-razgruzyat-ot-transporta-1152729177.html
Центр Ялты разгрузят от транспорта
Центр Ялты разгрузят от транспорта - РИА Новости Крым, 27.01.2026
Центр Ялты разгрузят от транспорта
В Ялте продолжают внедрять экспериментальный проект по разгрузке центра от заторов. Работы идут поэтапно, первые изменения станут заметны к концу мая, сообщила... РИА Новости Крым, 27.01.2026
2026-01-27T20:55
2026-01-27T20:55
ялта
транспорт
янина павленко
крым
новости крыма
парковки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/1a/1142939926_0:183:963:725_1920x0_80_0_0_6ff065c3d13cec10abd8d183045529d5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. В Ялте продолжают внедрять экспериментальный проект по разгрузке центра от заторов. Работы идут поэтапно, первые изменения станут заметны к концу мая, сообщила глава города Янина Павленко.Первым этапом планируется убрать существующую муниципальную парковку на ул. Маршака и обустроить другую в районе магазина "ПУД". Это позволит увеличить существующий остановочный карман и даст больше места для посадки и высадки пассажиров со стороны ул. Пушкинской. Туда же перенесут остановку маршрутов №8 и №24. На втором этапе планируется изменить движение в районе Пушкинского рынка: расширить остановочные карманы за счет пешеходных тротуаров с выделением двух дополнительных полос для движения транспорта, в том числе "захватить" для проезда кусочек тротуара за остановочным пунктом в районе банка ВТБ.Она уточнила, что поскольку проект носит экспериментальный характер, его при необходимости будут корректировать.Ранее Павленко призвала ялтинцев делиться своими идеями по организации дорожного движения и также отметила продолжающуюся работу по установке экопарковок в ялтинских дворах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ялта
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/1a/1142939926_0:59:963:781_1920x0_80_0_0_10aa5432d65b6dfed91be3bc1a427921.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ялта, транспорт, янина павленко, крым, новости крыма, парковки
Центр Ялты разгрузят от транспорта

В Ялте продолжается эксперимент по оптимизации дорожного движения

20:55 27.01.2026
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоПарковки в Ялте
Парковки в Ялте
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. В Ялте продолжают внедрять экспериментальный проект по разгрузке центра от заторов. Работы идут поэтапно, первые изменения станут заметны к концу мая, сообщила глава города Янина Павленко.

"Об изменениях в схеме дорожного движения на остановке "Спартак", которые будем внедрять в несколько этапов. Первый реализуем уже к началу мая. Цель – уйти от постоянных заторов и "тянучек" на "Спартаке", что в общем улучшит движение по всему центру Ялты", – написала Павленко в своем Telegram-канале.

Первым этапом планируется убрать существующую муниципальную парковку на ул. Маршака и обустроить другую в районе магазина "ПУД". Это позволит увеличить существующий остановочный карман и даст больше места для посадки и высадки пассажиров со стороны ул. Пушкинской. Туда же перенесут остановку маршрутов №8 и №24.
На втором этапе планируется изменить движение в районе Пушкинского рынка: расширить остановочные карманы за счет пешеходных тротуаров с выделением двух дополнительных полос для движения транспорта, в том числе "захватить" для проезда кусочек тротуара за остановочным пунктом в районе банка ВТБ.
"Здесь же обустроим парковку на шесть машино-мест для погрузки-выгрузки товаров и под стоянку такси. Еще четыре дополнительных места для этих же целей оборудуем в переулке Новом. Кроме того, рассчитываем выиграть площадь за счет выкупа частных объектов на остановке", – рассказала глава Ялты.
Она уточнила, что поскольку проект носит экспериментальный характер, его при необходимости будут корректировать.
Ранее Павленко призвала ялтинцев делиться своими идеями по организации дорожного движения и также отметила продолжающуюся работу по установке экопарковок в ялтинских дворах.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ЯлтаТранспортЯнина ПавленкоКрымНовости КрымаПарковки
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:07Отставка вице-премьера Крыма и гастроли цирка Гии Эрадзе: главное за день
22:57Украина хочет подписать мирное соглашение с Россией через США
22:37В жилом доме Севастополя разгерметизировался газовый баллон: что известно
22:21Обсуждение уступки территорий: чего на самом деле хочет Зеленский
22:03Зеленский готов обсудить с Путиным вопрос территорий – МИД Украины
21:55Крымский мост сейчас: обстановка после открытия движения
21:44Крымский мост открыт
21:35Почему туристы возвращаются в Крым
21:14Внеурочные занятия могут восполнить нехватку часов иняза в школах РФ
21:02Над Крымом и Черным морем сбили беспилотники
20:55Центр Ялты разгрузят от транспорта
20:37В Крыму изъяли больше 14 тысяч литров незаконного алкоголя
20:2311 тысяч случаев за неделю: Роспотребнадзор оценил ситуацию с гриппом
20:11Крымский мост закрыт: на выезде с полуострова растет очередь
19:56В какие села Крыма в 2026 году придет газ
19:39Украину за полгода покинули полмиллиона молодых людей до 23 лет
19:22Украинские беспилотники атакуют Кубань
19:10В Крыму электрифицируют 21 массив участков для бойцов спецоперации
18:48С 1 марта алименты в России будут считать по-новому
18:35В Крыму построят до 500 мегаватт новой генерации к 2030 году
Лента новостейМолния