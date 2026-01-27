https://crimea.ria.ru/20260127/tsentr-yalty-razgruzyat-ot-transporta-1152729177.html
Центр Ялты разгрузят от транспорта
Центр Ялты разгрузят от транспорта - РИА Новости Крым, 27.01.2026
Центр Ялты разгрузят от транспорта
В Ялте продолжают внедрять экспериментальный проект по разгрузке центра от заторов. Работы идут поэтапно, первые изменения станут заметны к концу мая, сообщила... РИА Новости Крым, 27.01.2026
2026-01-27T20:55
2026-01-27T20:55
2026-01-27T20:55
ялта
транспорт
янина павленко
крым
новости крыма
парковки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/1a/1142939926_0:183:963:725_1920x0_80_0_0_6ff065c3d13cec10abd8d183045529d5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. В Ялте продолжают внедрять экспериментальный проект по разгрузке центра от заторов. Работы идут поэтапно, первые изменения станут заметны к концу мая, сообщила глава города Янина Павленко.Первым этапом планируется убрать существующую муниципальную парковку на ул. Маршака и обустроить другую в районе магазина "ПУД". Это позволит увеличить существующий остановочный карман и даст больше места для посадки и высадки пассажиров со стороны ул. Пушкинской. Туда же перенесут остановку маршрутов №8 и №24. На втором этапе планируется изменить движение в районе Пушкинского рынка: расширить остановочные карманы за счет пешеходных тротуаров с выделением двух дополнительных полос для движения транспорта, в том числе "захватить" для проезда кусочек тротуара за остановочным пунктом в районе банка ВТБ.Она уточнила, что поскольку проект носит экспериментальный характер, его при необходимости будут корректировать.Ранее Павленко призвала ялтинцев делиться своими идеями по организации дорожного движения и также отметила продолжающуюся работу по установке экопарковок в ялтинских дворах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ялта
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/1a/1142939926_0:59:963:781_1920x0_80_0_0_10aa5432d65b6dfed91be3bc1a427921.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ялта, транспорт, янина павленко, крым, новости крыма, парковки
Центр Ялты разгрузят от транспорта
В Ялте продолжается эксперимент по оптимизации дорожного движения
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. В Ялте продолжают внедрять экспериментальный проект по разгрузке центра от заторов. Работы идут поэтапно, первые изменения станут заметны к концу мая, сообщила глава города Янина Павленко.
"Об изменениях в схеме дорожного движения на остановке "Спартак", которые будем внедрять в несколько этапов. Первый реализуем уже к началу мая. Цель – уйти от постоянных заторов и "тянучек" на "Спартаке", что в общем улучшит движение по всему центру Ялты", – написала Павленко в своем Telegram-канале.
Первым этапом планируется убрать существующую муниципальную парковку на ул. Маршака и обустроить другую в районе магазина "ПУД". Это позволит увеличить существующий остановочный карман и даст больше места для посадки и высадки пассажиров со стороны ул. Пушкинской. Туда же перенесут остановку маршрутов №8 и №24.
На втором этапе планируется изменить движение в районе Пушкинского рынка: расширить остановочные карманы за счет пешеходных тротуаров с выделением двух дополнительных полос для движения транспорта, в том числе "захватить" для проезда кусочек тротуара за остановочным пунктом в районе банка ВТБ.
"Здесь же обустроим парковку на шесть машино-мест для погрузки-выгрузки товаров и под стоянку такси. Еще четыре дополнительных места для этих же целей оборудуем в переулке Новом. Кроме того, рассчитываем выиграть площадь за счет выкупа частных объектов на остановке", – рассказала глава Ялты.
Она уточнила, что поскольку проект носит экспериментальный характер, его при необходимости будут корректировать.
Ранее Павленко призвала
ялтинцев делиться своими идеями по организации дорожного движения и также отметила продолжающуюся работу по установке экопарковок в ялтинских дворах.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.