Центр Ялты разгрузят от транспорта

В Ялте продолжают внедрять экспериментальный проект по разгрузке центра от заторов. Работы идут поэтапно, первые изменения станут заметны к концу мая, сообщила...

2026-01-27T20:55

2026-01-27T20:55

2026-01-27T20:55

ялта

транспорт

янина павленко

крым

новости крыма

парковки

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. В Ялте продолжают внедрять экспериментальный проект по разгрузке центра от заторов. Работы идут поэтапно, первые изменения станут заметны к концу мая, сообщила глава города Янина Павленко.Первым этапом планируется убрать существующую муниципальную парковку на ул. Маршака и обустроить другую в районе магазина "ПУД". Это позволит увеличить существующий остановочный карман и даст больше места для посадки и высадки пассажиров со стороны ул. Пушкинской. Туда же перенесут остановку маршрутов №8 и №24. На втором этапе планируется изменить движение в районе Пушкинского рынка: расширить остановочные карманы за счет пешеходных тротуаров с выделением двух дополнительных полос для движения транспорта, в том числе "захватить" для проезда кусочек тротуара за остановочным пунктом в районе банка ВТБ.Она уточнила, что поскольку проект носит экспериментальный характер, его при необходимости будут корректировать.Ранее Павленко призвала ялтинцев делиться своими идеями по организации дорожного движения и также отметила продолжающуюся работу по установке экопарковок в ялтинских дворах.

