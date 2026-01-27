https://crimea.ria.ru/20260127/rossiyskuyu-vaktsinu-ot-vpch-mozhno-primenyat-detyam---minzdrav--1152719942.html
Российскую вакцину от ВПЧ можно применять детям - Минздрав
СИМФЕРОПОЛЬ 27 янв – РИА Новости Крым. Российская вакцина от вируса папилломы человека (ВПЧ) компании "Нанолек", производство которой открыли осенью 2025 года в Кировской области, одобрена для применения у детей. Об этом со ссылкой на Минздрав региона сообщает РИА Новости.Расширение возрастных показаний на детей является важным этапом на пути к включению вакцинации против ВПЧ в Национальный календарь профилактических прививок, подчеркнули в Минздраве. Массовая вакцинация против этого вируса позволит снизить распространенность ВПЧ-ассоциированных заболеваний, сохранить репродуктивное здоровье населения и внести вклад в повышение рождаемости.Первое в России производство вакцины от ВПЧ компания "Нанолек" при участии федерального Фонда развития промышленности открыла 25 октября 2025 года в поселке Левинцы Оричевского района. Производственный процесс организован по полному циклу – от получения антигена до готовой лекарственной формы. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России создали первый в мире препарат для терапии гепатита В15 новых высокотехнологичных методов лечения рака стали доступны по ОМСРоссийские ученые научились быстро выявлять вирус Эбола
СИМФЕРОПОЛЬ 27 янв – РИА Новости Крым. Российская вакцина от вируса папилломы человека (ВПЧ) компании "Нанолек", производство которой открыли осенью 2025 года в Кировской области, одобрена для применения у детей. Об этом со ссылкой на Минздрав региона сообщает РИА Новости.
"В марте 2025 года Минздрав России выдал регистрационное удостоверение на первую отечественную вакцину для профилактики ВПЧ "Цегардекс" для применения у взрослых в возрасте от 18 до 45 лет. В январе 2026 года - у детей в возрасте от 9 до 17 лет. Одобрение Минздрава России получено на основании результатов клинического исследования 3 фазы", - говорится в сообщении.
Расширение возрастных показаний на детей является важным этапом на пути к включению вакцинации против ВПЧ в Национальный календарь профилактических прививок, подчеркнули в Минздраве. Массовая вакцинация против этого вируса позволит снизить распространенность ВПЧ-ассоциированных заболеваний, сохранить репродуктивное здоровье населения и внести вклад в повышение рождаемости.
"Возможность применения вакцины начиная с 9 лет соответствует современным международным подходам к иммунопрофилактике, предполагающим формирование защиты до начала возможного контакта с инфекцией. Такой подход обеспечивает максимальный профилактический эффект и способствует долгосрочному снижению рисков развития ВПЧ-ассоциированных заболеваний, включая рак шейки матки и другие онкологические нозологии", - подчеркивается в сообщении.
Первое в России производство вакцины от ВПЧ компания "Нанолек" при участии федерального Фонда развития промышленности открыла 25 октября 2025 года в поселке Левинцы Оричевского района. Производственный процесс организован по полному циклу – от получения антигена до готовой лекарственной формы.
