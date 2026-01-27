Рейтинг@Mail.ru
27.01.2026
https://crimea.ria.ru/20260127/reyd-v-sevastopole-otkryli-1152722465.html
Рейд в Севастополе открыли
Рейд в Севастополе открыли - РИА Новости Крым, 27.01.2026
Рейд в Севастополе открыли
В Севастополе возобновлено движение пассажирских катеров и паромов через бухту. Об этом сообщает городской департамент транспорта.
2026-01-27T15:55
2026-01-27T15:55
крым
новости крыма
севастополь
новости севастополя
паромы и катера в севастополе
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/15/1150334161_0:55:1754:1042_1920x0_80_0_0_7748a90e1dfa6f4779e7c933e0b6d50f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе возобновлено движение пассажирских катеров и паромов через бухту. Об этом сообщает городской департамент транспорта.Рейд перекрыли во вторник днем. Причина остановки не называлась. Спустя 20 минут ограничения сняли.Рейд в городе периодически закрывают из-за непогоды или в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
севастополь
Рейд в Севастополе открыли

В Севастополе открыли рейд и возобновили движение катеров и паромов

15:55 27.01.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе возобновлено движение пассажирских катеров и паромов через бухту. Об этом сообщает городской департамент транспорта.
Рейд перекрыли во вторник днем. Причина остановки не называлась. Спустя 20 минут ограничения сняли.
"Морской пассажирский транспорт возобновляет движение", – сказано в сообщении.
Рейд в городе периодически закрывают из-за непогоды или в целях безопасности.
Лента новостейМолния