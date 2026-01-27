Рейд в Севастополе открыли

https://crimea.ria.ru/20260127/reyd-v-sevastopole-otkryli-1152722465.html
В Севастополе возобновлено движение пассажирских катеров и паромов через бухту. Об этом сообщает городской департамент транспорта. РИА Новости Крым, 27.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе возобновлено движение пассажирских катеров и паромов через бухту. Об этом сообщает городской департамент транспорта.Рейд перекрыли во вторник днем. Причина остановки не называлась. Спустя 20 минут ограничения сняли.Рейд в городе периодически закрывают из-за непогоды или в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
