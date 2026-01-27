https://crimea.ria.ru/20260127/putin-vozlozhil-tsvety-k-memorialu-rubezhnyy-kamen--1152720851.html
Путин возложил цветы к мемориалу "Рубежный камень"
Путин возложил цветы к мемориалу "Рубежный камень" - РИА Новости Крым, 27.01.2026
Путин возложил цветы к мемориалу "Рубежный камень"
Президент РФ Владимир Путин в 82-ю годовщину снятия блокады Ленинграда возложил цветы к монументу "Рубежный камень" на Невском пятачке, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 27.01.2026
2026-01-27T15:20
2026-01-27T15:20
2026-01-27T15:23
россия
новости
ленинградская область
блокада ленинграда
день полного освобождения ленинграда от фашистской блокады
владимир путин (политик)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/1b/1152720988_0:32:1057:628_1920x0_80_0_0_733589d3b15da00f96d8cf17d8704cb6.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв — РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин в 82-ю годовщину снятия блокады Ленинграда возложил цветы к монументу "Рубежный камень" на Невском пятачке, пишет РИА Новости.Этот монумент открыли 12 сентября 1972 года в память о более чем 60 тысячах героев, отдавших жизни за спасение города.Невский пятачок — плацдарм на левом берегу Невы, сыгравший одну из ключевых ролей в успехе операции "Искра" в январе 1943-го. На этом участке фронта воевал отец президента — Владимир Спиридонович Путин.Затем Путин посетил Пискаревское мемориальное кладбище. Там он возложил букет красных роз к братской могиле, где похоронен его брат — Виктор.Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941-го и продолжалась почти 900 дней. Ее удалось прорвать 18 января 1943 года, но полностью город освободили 27 января 1944-го. По разным данным, за этот период погибли от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек, подавляющее большинство — от голода, а не артобстрелов и бомбардировок.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260127/osvobozhdenie-leningrada-ot-fashistskoy-blokady--kak-eto-bylo-1143627561.html
https://crimea.ria.ru/20260127/menya-prishli-khoronit-istoriya-malenkoy-very-iz-leningrada-1134497003.html
россия
ленинградская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/1b/1152720988_124:0:961:628_1920x0_80_0_0_1cefa8394c93cc51278f44d2c6888b46.png
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, новости, ленинградская область, блокада ленинграда, день полного освобождения ленинграда от фашистской блокады, владимир путин (политик)
Путин возложил цветы к мемориалу "Рубежный камень"
Путин возложил цветы к мемориалу "Рубежный камень" в годовщину снятия блокады Ленинграда
15:20 27.01.2026 (обновлено: 15:23 27.01.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв — РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин в 82-ю годовщину снятия блокады Ленинграда возложил цветы к монументу "Рубежный камень" на Невском пятачке, пишет РИА Новости.
Этот монумент открыли 12 сентября 1972 года в память о более чем 60 тысячах героев, отдавших жизни за спасение города.
Невский пятачок — плацдарм на левом берегу Невы, сыгравший одну из ключевых ролей в успехе операции "Искра" в январе 1943-го. На этом участке фронта воевал отец президента — Владимир Спиридонович Путин.
Затем Путин посетил Пискаревское мемориальное кладбище. Там он возложил букет красных роз к братской могиле, где похоронен его брат — Виктор.
Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941-го и продолжалась почти 900 дней. Ее удалось прорвать 18 января 1943 года, но полностью город освободили 27 января 1944-го. По разным данным, за этот период погибли от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек, подавляющее большинство — от голода, а не артобстрелов и бомбардировок.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.