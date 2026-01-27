https://crimea.ria.ru/20260127/putin-vozlozhil-tsvety-k-memorialu-rubezhnyy-kamen--1152720851.html

Путин возложил цветы к мемориалу "Рубежный камень"

Путин возложил цветы к мемориалу "Рубежный камень" - РИА Новости Крым, 27.01.2026

Путин возложил цветы к мемориалу "Рубежный камень"

Президент РФ Владимир Путин в 82-ю годовщину снятия блокады Ленинграда возложил цветы к монументу "Рубежный камень" на Невском пятачке, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 27.01.2026

2026-01-27T15:20

2026-01-27T15:20

2026-01-27T15:23

россия

новости

ленинградская область

блокада ленинграда

день полного освобождения ленинграда от фашистской блокады

владимир путин (политик)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/1b/1152720988_0:32:1057:628_1920x0_80_0_0_733589d3b15da00f96d8cf17d8704cb6.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв — РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин в 82-ю годовщину снятия блокады Ленинграда возложил цветы к монументу "Рубежный камень" на Невском пятачке, пишет РИА Новости.Этот монумент открыли 12 сентября 1972 года в память о более чем 60 тысячах героев, отдавших жизни за спасение города.Невский пятачок — плацдарм на левом берегу Невы, сыгравший одну из ключевых ролей в успехе операции "Искра" в январе 1943-го. На этом участке фронта воевал отец президента — Владимир Спиридонович Путин.Затем Путин посетил Пискаревское мемориальное кладбище. Там он возложил букет красных роз к братской могиле, где похоронен его брат — Виктор.Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941-го и продолжалась почти 900 дней. Ее удалось прорвать 18 января 1943 года, но полностью город освободили 27 января 1944-го. По разным данным, за этот период погибли от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек, подавляющее большинство — от голода, а не артобстрелов и бомбардировок.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260127/osvobozhdenie-leningrada-ot-fashistskoy-blokady--kak-eto-bylo-1143627561.html

https://crimea.ria.ru/20260127/menya-prishli-khoronit-istoriya-malenkoy-very-iz-leningrada-1134497003.html

россия

ленинградская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, ленинградская область, блокада ленинграда, день полного освобождения ленинграда от фашистской блокады, владимир путин (политик)