Путин возложил цветы к мемориалу "Рубежный камень"
Путин возложил цветы к мемориалу "Рубежный камень"
Путин возложил цветы к мемориалу "Рубежный камень" - РИА Новости Крым, 27.01.2026
Путин возложил цветы к мемориалу "Рубежный камень"
Президент РФ Владимир Путин в 82-ю годовщину снятия блокады Ленинграда возложил цветы к монументу "Рубежный камень" на Невском пятачке, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 27.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв — РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин в 82-ю годовщину снятия блокады Ленинграда возложил цветы к монументу "Рубежный камень" на Невском пятачке, пишет РИА Новости.Этот монумент открыли 12 сентября 1972 года в память о более чем 60 тысячах героев, отдавших жизни за спасение города.Невский пятачок — плацдарм на левом берегу Невы, сыгравший одну из ключевых ролей в успехе операции "Искра" в январе 1943-го. На этом участке фронта воевал отец президента — Владимир Спиридонович Путин.Затем Путин посетил Пискаревское мемориальное кладбище. Там он возложил букет красных роз к братской могиле, где похоронен его брат — Виктор.Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941-го и продолжалась почти 900 дней. Ее удалось прорвать 18 января 1943 года, но полностью город освободили 27 января 1944-го. По разным данным, за этот период погибли от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек, подавляющее большинство — от голода, а не артобстрелов и бомбардировок.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Путин возложил цветы к мемориалу "Рубежный камень"

Путин возложил цветы к мемориалу "Рубежный камень" в годовщину снятия блокады Ленинграда

15:20 27.01.2026 (обновлено: 15:23 27.01.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв — РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин в 82-ю годовщину снятия блокады Ленинграда возложил цветы к монументу "Рубежный камень" на Невском пятачке, пишет РИА Новости.
Этот монумент открыли 12 сентября 1972 года в память о более чем 60 тысячах героев, отдавших жизни за спасение города.
Невский пятачок — плацдарм на левом берегу Невы, сыгравший одну из ключевых ролей в успехе операции "Искра" в январе 1943-го. На этом участке фронта воевал отец президента — Владимир Спиридонович Путин.
06:37
Освобождение Ленинграда от фашистской блокады – как это было
Затем Путин посетил Пискаревское мемориальное кладбище. Там он возложил букет красных роз к братской могиле, где похоронен его брат — Виктор.
Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941-го и продолжалась почти 900 дней. Ее удалось прорвать 18 января 1943 года, но полностью город освободили 27 января 1944-го. По разным данным, за этот период погибли от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек, подавляющее большинство — от голода, а не артобстрелов и бомбардировок.
09:27Эксклюзивы РИА Новости Крым
"Меня пришли хоронить": история маленькой Веры из Ленинграда
