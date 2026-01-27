https://crimea.ria.ru/20260127/pogibshie-na-pozhare-v-balashikhe--predpolozhitelno-grazhdane-kuby-1152714485.html

Погибшие на пожаре в Балашихе – предположительно граждане Кубы

2026-01-27T11:55

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Погибшие при пожаре в частном доме в подмосковной Балашихе являлись, по предварительной информации, гражданами Кубы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.Утром 27 января в экстренные службы поступила информация о том, что в частном доме в Балашихе произошло возгорание. После ликвидации пожара обнаружены тела двух мужчин и двух женщин, 15-летний подросток госпитализирован с признаками отравления угарным газом. Точное количество пострадавших устанавливается. Расследуется уголовное дело. По предварительным данным следствия, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем.Также РИА новости со ссылкой на правоохранительные органы сообщает, что, согласно одной из версий, погибшие разожгли костер, чтобы согреться. Ранее в этом доме было отключено электричество из-за неуплаты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар в Большой Ялте - пострадали три квартирыВ Севастополе произошел пожар в садоводческом товариществе "Сапун-Гора"В Крыму два человека погибли из-за неосторожного обращения с огнем

