Почему туристы возвращаются в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Количество возвратных туристов в Крыму доходит до 50 процентов и это связано с разнообразием исторических локаций и природных ландшафтов, а также с быстро развивающейся инфраструктурой при хорошей цене. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразила эксперт в области туризма Людмила Бабий.По мнению эксперта, большой поток возвратных туристов в Крым – это совокупность факторов. Основные: уникальность географического положения и климата полуострова, обилие памятников истории, архитектуры, природы на такой относительно малой и компактной территории."Это первый фактор, потому что можно путешествовать один год, условно, изучая западное побережье Крыма, на второй год любоваться южнобережными дворцами, а на третий – с удовольствием есть самосы (жареный или печеный пирожок со сладкой или соленой начинкой, имеющий общие корни с самсой – ред.) на набережной Судака и быть совершенно счастливым человеком", – поясняет гостья студии.Кроме того, в Крыму активно развивается туристическая инфраструктура, появляются новые средства размещения, хорошие дороги, оборудованные места отдыха, комфортные пляжи – все это соответствует сегодняшним требованиям туриста при хорошей цене, и это тоже становится поводом возвращаться на полуостров, подчеркивает эксперт.В индустрии гостеприимства Крыма сегодня трудятся более 42 тысяч человек, речь идет практически о каждом седьмом трудоспособном крымчанине, а в период высокого курортного сезона эта цифра увеличивается в разы, рассказал глава республиканского минкурортов Сергей Ганзий. 2026 год будет в Крыму Годом гостеприимства, анонсировал он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Туристы "раскупают" лето в Крыму – уже сейчас бронируют отели на июльПочему Крым стал востребованным у туристов со всей России - три причиныЭкономный отдых в Крыму – куда едут россияне и сколько это стоит

