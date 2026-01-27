https://crimea.ria.ru/20260127/otstavka-vitse-premera-kryma-i-gastroli-tsirka-gii-eradze-glavnoe-za-den-1152732251.html

Отставка вице-премьера Крыма и гастроли цирка Гии Эрадзе: главное за день

Отставка вице-премьера Крыма и гастроли цирка Гии Эрадзе: главное за день - РИА Новости Крым, 27.01.2026

Отставка вице-премьера Крыма и гастроли цирка Гии Эрадзе: главное за день

Глава Республики Крым Сергей Аксенов принял отставку вице-премьера Крыма Светланы Масловой. К 11 годам лишения свободы заочно приговорили на Украине директора... РИА Новости Крым, 27.01.2026

2026-01-27T23:07

2026-01-27T23:07

2026-01-27T23:07

главное за день

новости крыма

крым

россия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/1b/1152723740_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_de48be4c9aca52950ebd47f6730a6fe2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Глава Республики Крым Сергей Аксенов принял отставку вице-премьера Крыма Светланы Масловой. К 11 годам лишения свободы заочно приговорили на Украине директора Института медиакоммуникаций, медиатехнологий и дизайна КФУ. Время в пути поезда Симферополь – Москва сократится на 8 часов. Морозы и снег вернутся в Крым. Королевский цирк Гии Эрадзе приехал с новым шоу в Симферополь.Об этом сообщил О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости КрымОтставка вице-премьера КрымаВице-премьер Крыма Светлана Маслова ушла в отставку по собственному желанию. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов."Принята отставка заместителя председателя Совета министров Республики Крым Светланы Борисовны Масловой по собственному желанию", – написал он в своем ТГ-канале и поблагодарил ее за системный и профессиональный подход к работе, добросовестный труд на благо Крыма и жителей республики.Директора крымского вуза заочно осудили на УкраинеСуд на Украине заочно приговорил директора Института медиакоммуникаций, медиатехнологий и дизайна Крымского федерального университета Александр Мащенко к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом сообщает пресс-служба так называемой украинской "прокуратуры Республики Крым и города Севастополя".На Украине Мащенко обвинили в "публичных призывах к действиям с целью изменения границ Украины", "коллаборационной деятельности", "разжигании межнациональной розни" и "оправдании вооруженной агрессии РФ против Украины".Цирк Гии Эрадзе с новым шоу в СимферополеВ Симферополе во время гастролей Королевского цирка Гии Эрадзе, организованного Росгосцирком, состоится премьера. В этом году коллектив Гии Эрадзе, которому несколько дней назад исполнилось четверть века, привез в Симферополь шоу "Бурлеск", которое еще не показывали в Крыму. Это уже четвертый визит цирка в крымскую столицу."Это трехчасовая программа, в которой мы собрали все возможные эмоции – от комических до немного трагических. В этом шоу удачно сочетаются элементы театра, мюзикла и традиции советского цирка. Все номера, которые предстоит увидеть симферопольскому зрителю, завоевали призы международного циркового фестиваля "Золотой клоун" в Монте Карло", – рассказала худрук шоу Татьяна Широкова.Время в пути поезда Симферополь – Москва сократитсяОткрыта продажа билетов на поезд "Таврия" №17/18 сообщением Симферополь – Москва, который будет доезжать до столицы почти на восемь часов быстрее, чем раньше. Об этом сообщила пресс-служба оператора перевозок "Гранд Сервис Экспресс"."Открылись продажи билетов на этот поезд в направлении Москвы. Начиная с 26 апреля поезд ежедневно будет отправляться из Симферополя в 13:10 и прибывать в Москву на следующий день в 18:24. Таким образом, от последней станции полуострова поезд будет идти меньше суток", – говорится в сообщении.Морозы и снег снова вернутся в КрымВ Крыму в конце января – начале февраля ожидается резкое похолодание и снегопады в связи с прохождением циклона через территорию полуострова. Об этом РИА Новости Крым рассказала начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая.По словам специалиста, на этой неделе в Крыму продержится теплая погода: ночные температуры воздуха составят +2…+7, +3…+8 градусов, дневные – от 9 до 14 градусов тепла, а 30 января ожидается +10…+15 градусов. Однако уже 31 января погода начнет резко меняться.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

https://crimea.ria.ru/20260127/v-krymu-postroyat-do-500-megavatt-novoy-generatsii-k-2030-godu-1152733530.html

https://crimea.ria.ru/20260127/v-krymu-sformirovan-zapas-topliva-na-sluchay-sboev-postavok-1152731795.html

https://crimea.ria.ru/20260127/v-krymu-elektrifitsiruyut-21-massiv-uchastkov-dlya-boytsov-spetsoperatsii-1152733872.html

https://crimea.ria.ru/20260127/most-i-fontany-v-simferopole-zavershili-blagoustroystvo-u-nizhnego-pruda-1152729625.html

https://crimea.ria.ru/20260127/kak-silnye-morozy-otrazyatsya-na-urozhae-v-krymu-1152707093.html

крым

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, новости крыма, крым, россия, новости