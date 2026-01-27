Рейтинг@Mail.ru
Отставка вице-премьера Крыма и гастроли цирка Гии Эрадзе: главное за день
Отставка вице-премьера Крыма и гастроли цирка Гии Эрадзе: главное за день
27.01.2026
Отставка вице-премьера Крыма и гастроли цирка Гии Эрадзе: главное за день
Глава Республики Крым Сергей Аксенов принял отставку вице-премьера Крыма Светланы Масловой. К 11 годам лишения свободы заочно приговорили на Украине директора... РИА Новости Крым, 27.01.2026
2026-01-27T23:07
2026-01-27T23:07
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/1b/1152723740_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_de48be4c9aca52950ebd47f6730a6fe2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Глава Республики Крым Сергей Аксенов принял отставку вице-премьера Крыма Светланы Масловой. К 11 годам лишения свободы заочно приговорили на Украине директора Института медиакоммуникаций, медиатехнологий и дизайна КФУ. Время в пути поезда Симферополь – Москва сократится на 8 часов. Морозы и снег вернутся в Крым. Королевский цирк Гии Эрадзе приехал с новым шоу в Симферополь.Об этом сообщил О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости КрымОтставка вице-премьера КрымаВице-премьер Крыма Светлана Маслова ушла в отставку по собственному желанию. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов."Принята отставка заместителя председателя Совета министров Республики Крым Светланы Борисовны Масловой по собственному желанию", – написал он в своем ТГ-канале и поблагодарил ее за системный и профессиональный подход к работе, добросовестный труд на благо Крыма и жителей республики.Директора крымского вуза заочно осудили на УкраинеСуд на Украине заочно приговорил директора Института медиакоммуникаций, медиатехнологий и дизайна Крымского федерального университета Александр Мащенко к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом сообщает пресс-служба так называемой украинской "прокуратуры Республики Крым и города Севастополя".На Украине Мащенко обвинили в "публичных призывах к действиям с целью изменения границ Украины", "коллаборационной деятельности", "разжигании межнациональной розни" и "оправдании вооруженной агрессии РФ против Украины".Цирк Гии Эрадзе с новым шоу в СимферополеВ Симферополе во время гастролей Королевского цирка Гии Эрадзе, организованного Росгосцирком, состоится премьера. В этом году коллектив Гии Эрадзе, которому несколько дней назад исполнилось четверть века, привез в Симферополь шоу "Бурлеск", которое еще не показывали в Крыму. Это уже четвертый визит цирка в крымскую столицу."Это трехчасовая программа, в которой мы собрали все возможные эмоции – от комических до немного трагических. В этом шоу удачно сочетаются элементы театра, мюзикла и традиции советского цирка. Все номера, которые предстоит увидеть симферопольскому зрителю, завоевали призы международного циркового фестиваля "Золотой клоун" в Монте Карло", – рассказала худрук шоу Татьяна Широкова.Время в пути поезда Симферополь – Москва сократитсяОткрыта продажа билетов на поезд "Таврия" №17/18 сообщением Симферополь – Москва, который будет доезжать до столицы почти на восемь часов быстрее, чем раньше. Об этом сообщила пресс-служба оператора перевозок "Гранд Сервис Экспресс"."Открылись продажи билетов на этот поезд в направлении Москвы. Начиная с 26 апреля поезд ежедневно будет отправляться из Симферополя в 13:10 и прибывать в Москву на следующий день в 18:24. Таким образом, от последней станции полуострова поезд будет идти меньше суток", – говорится в сообщении.Морозы и снег снова вернутся в КрымВ Крыму в конце января – начале февраля ожидается резкое похолодание и снегопады в связи с прохождением циклона через территорию полуострова. Об этом РИА Новости Крым рассказала начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая.По словам специалиста, на этой неделе в Крыму продержится теплая погода: ночные температуры воздуха составят +2…+7, +3…+8 градусов, дневные – от 9 до 14 градусов тепла, а 30 января ожидается +10…+15 градусов. Однако уже 31 января погода начнет резко меняться.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
Отставка вице-премьера Крыма и гастроли цирка Гии Эрадзе: главное за день

Отставка вице-премьера Крыма и гастроли цирка Гии Эрадзе в Симферополе – главное за день

23:07 27.01.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГастроли Королевского цирка Гии Эрадзе в Симферополе
Гастроли Королевского цирка Гии Эрадзе в Симферополе - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Глава Республики Крым Сергей Аксенов принял отставку вице-премьера Крыма Светланы Масловой. К 11 годам лишения свободы заочно приговорили на Украине директора Института медиакоммуникаций, медиатехнологий и дизайна КФУ. Время в пути поезда Симферополь – Москва сократится на 8 часов. Морозы и снег вернутся в Крым. Королевский цирк Гии Эрадзе приехал с новым шоу в Симферополь.
Об этом сообщил О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым

Отставка вице-премьера Крыма

Вице-премьер Крыма Светлана Маслова ушла в отставку по собственному желанию. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.
"Принята отставка заместителя председателя Совета министров Республики Крым Светланы Борисовны Масловой по собственному желанию", – написал он в своем ТГ-канале и поблагодарил ее за системный и профессиональный подход к работе, добросовестный труд на благо Крыма и жителей республики.
Директора крымского вуза заочно осудили на Украине

Суд на Украине заочно приговорил директора Института медиакоммуникаций, медиатехнологий и дизайна Крымского федерального университета Александр Мащенко к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом сообщает пресс-служба так называемой украинской "прокуратуры Республики Крым и города Севастополя".
На Украине Мащенко обвинили в "публичных призывах к действиям с целью изменения границ Украины", "коллаборационной деятельности", "разжигании межнациональной розни" и "оправдании вооруженной агрессии РФ против Украины".
Цирк Гии Эрадзе с новым шоу в Симферополе

В Симферополе во время гастролей Королевского цирка Гии Эрадзе, организованного Росгосцирком, состоится премьера. В этом году коллектив Гии Эрадзе, которому несколько дней назад исполнилось четверть века, привез в Симферополь шоу "Бурлеск", которое еще не показывали в Крыму. Это уже четвертый визит цирка в крымскую столицу.
"Это трехчасовая программа, в которой мы собрали все возможные эмоции – от комических до немного трагических. В этом шоу удачно сочетаются элементы театра, мюзикла и традиции советского цирка. Все номера, которые предстоит увидеть симферопольскому зрителю, завоевали призы международного циркового фестиваля "Золотой клоун" в Монте Карло", – рассказала худрук шоу Татьяна Широкова.
Время в пути поезда Симферополь – Москва сократится

Открыта продажа билетов на поезд "Таврия" №17/18 сообщением Симферополь – Москва, который будет доезжать до столицы почти на восемь часов быстрее, чем раньше. Об этом сообщила пресс-служба оператора перевозок "Гранд Сервис Экспресс".
"Открылись продажи билетов на этот поезд в направлении Москвы. Начиная с 26 апреля поезд ежедневно будет отправляться из Симферополя в 13:10 и прибывать в Москву на следующий день в 18:24. Таким образом, от последней станции полуострова поезд будет идти меньше суток", – говорится в сообщении.
Морозы и снег снова вернутся в Крым

В Крыму в конце января – начале февраля ожидается резкое похолодание и снегопады в связи с прохождением циклона через территорию полуострова. Об этом РИА Новости Крым рассказала начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая.
По словам специалиста, на этой неделе в Крыму продержится теплая погода: ночные температуры воздуха составят +2…+7, +3…+8 градусов, дневные – от 9 до 14 градусов тепла, а 30 января ожидается +10…+15 градусов. Однако уже 31 января погода начнет резко меняться.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
 
