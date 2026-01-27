Освобождение Ленинграда от фашистской блокады – как это было
Как советские войска освобождали Ленинград от фашистской блокады
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. 27 января 1944 года в результате Ленинградско-Новгородской стратегической наступательной операции немецко-фашистские захватчики под Ленинградом (ныне – Санкт-Петербург) были окончательно разгромлены, а блокада города, длившаяся долгие 872 дня, – снята. Немецким оккупантам так и не удалось вступить в город на Неве, сломить сопротивление и дух его защитников.
Начало блокады
Наступление вермахта на Ленинград, захвату которого руководство Третьего рейха придавало важное стратегическое и политическое значение, началось 10 июля 1941 года. Но быстро взять город не удалось. После перегруппировки и захвата плацдарма у Большого Сабска в августе немецким войскам удалось прорвать Лужский оборонительный рубеж, захватить Новгород и Чудово. 8 сентября пал Шлиссельбург. Таким образом, вермахт полностью блокировал Ленинград с суши. С этого дня началась блокада города, которая продлилась 872 дня и стала самой кровопролитной в истории человечества.
Гитлер решил не брать Ленинград силой, а удушить в блокаде и "стереть с лица земли" (формулировка из директивы фюрера), обстреливая его из артиллерии и утраивая воздушные бомбардировки.
В кольце оказались практически все силы Балтийского флота и большая часть войск Ленинградского фронта. В Ленинграде на момент начала блокады находилось все гражданское население – около 3 миллионов жителей города и пригорода. Все железнодорожные, речные и автомобильные коммуникации были отрезаны. Сообщение с осажденным городом можно было поддерживать только по воздуху и по Ладожскому озеру.
Запасов продовольствия на такое количество людей в городе не было, поэтому практически сразу началось снижение нормы потребления продуктов. С введения в Ленинграде карточной системы нормы выдачи продовольствия населению снижались много раз. Уже в октябре 1941 года жители Ленинграда почувствовали нехватку продуктов, а в декабре в городе начался настоящий голод.
"Сто двадцать пять блокадных грамм с огнем и кровью пополам"
В ноябре-декабре 1941 года рабочий в Ленинграде мог получить лишь 250 граммов хлеба в день, а служащие, дети и старики – всего 125 граммов хлеба. В разное время блокадный хлеб на 20-50% состоял из целлюлозы. В него также добавляли овсяную шелуху и другие примеси, чтобы увеличить вес. На столах жителей блокадного города появились котлеты из клевера и мокрицы, запеканка из сныти, салат из одуванчиков, суп и лепешки из крапивы. Меню столовой Кировского завода состояло из котлет из свекольной ботвы, биточков из лебеды, шницелей из капустного листа, печенья из жмыха, соуса из дрожжей и супа из подорожника. Когда запасы продовольствия закончились, люди стали употреблять в пищу жмых, обойный клей, кожаные ремни и ботинки. Трупы на улицах стали обычной ситуацией в блокадном Ленинграде.
Сильные морозы усугубляли ситуацию с голодом. Отопления не было, как и горячей воды. Ленинградцам приходилось выживать в холодных квартирах, заколачивая окна и сжигая бытовые вещи, чтобы согреть себя и детей. В январе 1942 года в городе от холода, голода и бомбежек погибли более 107 тысяч человек, в том числе около 6 тысяч детей в возрасте до одного года. Но тяжелейшие испытания не сломили дух ленинградцев. Люди продолжали работать. Функционировали предприятия, административные учреждения, поликлиники, детские сады, типографии, публичные библиотеки, театры.
За долгие месяцы блокады фашисты сбросили на Ленинград 150 тысяч тяжелых артиллерийских снарядов и свыше 107 тысяч зажигательных и фугасных бомб, разрушили 3 тысячи зданий и повредили более 7 тысяч. Блокада, по разным оценкам, унесла жизни от 600 тысяч до 1,5 миллиона ленинградцев. 97% погибли от голода и холода, и только 3% – от бомбежек.
"Дороги жизни" по льду и в радиоэфире
Пережить самую тяжелую блокадную зиму помогла "Дорога жизни", устроенная на Ладожском озере спустя два месяца после блокады. С января 1942-го по ней постоянно шли автомобили с продуктами, медикаментами и топливом для жителей города. Из блокадного Ленинграда эвакуировали людей, в первую очередь детей, женщин, стариков и больных. Хотя немцы регулярно обстреливали и бомбили трассу, остановить движение им не удалось. Всего из Ленинграда удалось вывезти порядка одного миллиона человек.
Важнейшую роль в годы блокады играло радио. По нему ленинградцев оперативно информировали о готовившихся бомбардировках и обстрелах. Дежурный Центральной станции прерывал вещание программы, включал электропроигрыватель с грамзаписью текста тревоги. Более тысячи громкоговорителей и 400 тысяч радиоточек разносили над городом вой сирены и речевой сигнал. В перерывах звучал метроном. Если 60 ударов в минуту – в городе все спокойно, если учащенный, 160-180 ударов – авианалет или артобстрел.
По радио жители слушали сводки новостей и узнавали о положении дел на фронте. Оно тоже помогало ленинградцам выжить не сломаться в этих нечеловеческих условиях. Это тоже была своего рода "Дорога жизни". Звучавшие по радио патриотические поддерживали в людях веру в победу над оккупантами и придавали сил жить.
Даже несмотря на такие жесточайшие условия, ленинградцы героически помогали фронту. Ежедневно сотни горожан сдавали кровь для раненых в госпиталях, передавая полученную материальную компенсацию в фонд обороны. Впоследствии на эти деньги будет построен самолет "Ленинградский донор". Всего за время блокады ленинградцы сдали для солдат 144 тысячи литров крови.
Прорыв блокады и освобождение города
В конце 1941-го и в 1942 году Красная Армия дважды пыталась деблокировать город, но врагу удалось удержать свои позиции. Только в январе 1943 года, когда основные силы вермахта были стянуты к Сталинграду, блокаду удалось прорвать в результате операции "Искра".
Но полностью освободить Ленинград удалось только через год в ходе Ленинградско-Новгородской стратегической наступательной операции, получившей название "Январский гром".
Операция проводилась силами Ленинградского, Волховского и 2-го Прибалтийского фронтов. К этому времени они насчитывали около 820 тысяч солдат и офицеров, почти 20 тысяч пушек и минометов. Им противостояли 16-я и 18-я немецкие армии группы армий "Север" – 740 тысяч солдат и офицеров, свыше 10 тысяч пушек и минометов.
Планировалось одновременно нанести удары в районе Петергофа, Стрельни и Великого Новгорода, затем окружить основные силы 18-й армии немцев и развить наступление на Нарву, Псков и Идрицу.
К 17 января оборона противника была прорвана. Советские танки вышли к Ропше. За шесть дней красноармейцы уничтожили две немецкие дивизии и нанесли урон еще пяти, захватив более двухсот орудий. Также севернее Красного Села была уничтожена немецкая артиллерийская группировка, созданная специально для обстрела Ленинграда.
К 20 января был освобожден Новгород, 24 января – Пушкин и Слуцк, 26 января – Красногвардейск.
Немецких захватчиков отбросили на 220-280 км от Ленинграда. 27 января по радио зачитали приказ Военного совета Ленинградского фронта, в котором говорилось о полном освобождении города от блокады. К этому моменту в Ленинграде оставалось около 800 тысяч жителей. В честь освобождения в городе на Неве впервые дали победный салют – 24 залпа из 324 орудий.
В обращении командования к войскам и жителям города говорилось: "Граждане Ленинграда! Мужественные и стойкие ленинградцы! Вместе с войсками Ленинградского фронта вы отстояли наш родной город. Своим героическим трудом и стальной выдержкой, преодолевая все трудности и мучения блокады, вы ковали оружие победы над врагом, отдавая для дела победы все свои силы. От имени войск Ленинградского фронта поздравляем вас со знаменательным днем великой победы под Ленинградом".
