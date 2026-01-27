https://crimea.ria.ru/20260127/osvobozhdenie-leningrada-ot-fashistskoy-blokady--kak-eto-bylo-1143627561.html

Освобождение Ленинграда от фашистской блокады – как это было

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. 27 января 1944 года в результате Ленинградско-Новгородской стратегической наступательной операции немецко-фашистские захватчики под Ленинградом (ныне – Санкт-Петербург) были окончательно разгромлены, а блокада города, длившаяся долгие 872 дня, – снята. Немецким оккупантам так и не удалось вступить в город на Неве, сломить сопротивление и дух его защитников.Начало блокадыНаступление вермахта на Ленинград, захвату которого руководство Третьего рейха придавало важное стратегическое и политическое значение, началось 10 июля 1941 года. Но быстро взять город не удалось. После перегруппировки и захвата плацдарма у Большого Сабска в августе немецким войскам удалось прорвать Лужский оборонительный рубеж, захватить Новгород и Чудово. 8 сентября пал Шлиссельбург. Таким образом, вермахт полностью блокировал Ленинград с суши. С этого дня началась блокада города, которая продлилась 872 дня и стала самой кровопролитной в истории человечества.Гитлер решил не брать Ленинград силой, а удушить в блокаде и "стереть с лица земли" (формулировка из директивы фюрера), обстреливая его из артиллерии и утраивая воздушные бомбардировки.Запасов продовольствия на такое количество людей в городе не было, поэтому практически сразу началось снижение нормы потребления продуктов. С введения в Ленинграде карточной системы нормы выдачи продовольствия населению снижались много раз. Уже в октябре 1941 года жители Ленинграда почувствовали нехватку продуктов, а в декабре в городе начался настоящий голод."Сто двадцать пять блокадных грамм с огнем и кровью пополам"В ноябре-декабре 1941 года рабочий в Ленинграде мог получить лишь 250 граммов хлеба в день, а служащие, дети и старики – всего 125 граммов хлеба. В разное время блокадный хлеб на 20-50% состоял из целлюлозы. В него также добавляли овсяную шелуху и другие примеси, чтобы увеличить вес. На столах жителей блокадного города появились котлеты из клевера и мокрицы, запеканка из сныти, салат из одуванчиков, суп и лепешки из крапивы. Меню столовой Кировского завода состояло из котлет из свекольной ботвы, биточков из лебеды, шницелей из капустного листа, печенья из жмыха, соуса из дрожжей и супа из подорожника. Когда запасы продовольствия закончились, люди стали употреблять в пищу жмых, обойный клей, кожаные ремни и ботинки. Трупы на улицах стали обычной ситуацией в блокадном Ленинграде.Сильные морозы усугубляли ситуацию с голодом. Отопления не было, как и горячей воды. Ленинградцам приходилось выживать в холодных квартирах, заколачивая окна и сжигая бытовые вещи, чтобы согреть себя и детей. В январе 1942 года в городе от холода, голода и бомбежек погибли более 107 тысяч человек, в том числе около 6 тысяч детей в возрасте до одного года. Но тяжелейшие испытания не сломили дух ленинградцев. Люди продолжали работать. Функционировали предприятия, административные учреждения, поликлиники, детские сады, типографии, публичные библиотеки, театры."Дороги жизни" по льду и в радиоэфиреПережить самую тяжелую блокадную зиму помогла "Дорога жизни", устроенная на Ладожском озере спустя два месяца после блокады. С января 1942-го по ней постоянно шли автомобили с продуктами, медикаментами и топливом для жителей города. Из блокадного Ленинграда эвакуировали людей, в первую очередь детей, женщин, стариков и больных. Хотя немцы регулярно обстреливали и бомбили трассу, остановить движение им не удалось. Всего из Ленинграда удалось вывезти порядка одного миллиона человек.Важнейшую роль в годы блокады играло радио. По нему ленинградцев оперативно информировали о готовившихся бомбардировках и обстрелах. Дежурный Центральной станции прерывал вещание программы, включал электропроигрыватель с грамзаписью текста тревоги. Более тысячи громкоговорителей и 400 тысяч радиоточек разносили над городом вой сирены и речевой сигнал. В перерывах звучал метроном. Если 60 ударов в минуту – в городе все спокойно, если учащенный, 160-180 ударов – авианалет или артобстрел.Даже несмотря на такие жесточайшие условия, ленинградцы героически помогали фронту. Ежедневно сотни горожан сдавали кровь для раненых в госпиталях, передавая полученную материальную компенсацию в фонд обороны. Впоследствии на эти деньги будет построен самолет "Ленинградский донор". Всего за время блокады ленинградцы сдали для солдат 144 тысячи литров крови.Прорыв блокады и освобождение городаВ конце 1941-го и в 1942 году Красная Армия дважды пыталась деблокировать город, но врагу удалось удержать свои позиции. Только в январе 1943 года, когда основные силы вермахта были стянуты к Сталинграду, блокаду удалось прорвать в результате операции "Искра".Но полностью освободить Ленинград удалось только через год в ходе Ленинградско-Новгородской стратегической наступательной операции, получившей название "Январский гром".Операция проводилась силами Ленинградского, Волховского и 2-го Прибалтийского фронтов. К этому времени они насчитывали около 820 тысяч солдат и офицеров, почти 20 тысяч пушек и минометов. К 20 января был освобожден Новгород, 24 января – Пушкин и Слуцк, 26 января – Красногвардейск.Немецких захватчиков отбросили на 220-280 км от Ленинграда. 27 января по радио зачитали приказ Военного совета Ленинградского фронта, в котором говорилось о полном освобождении города от блокады. К этому моменту в Ленинграде оставалось около 800 тысяч жителей. В честь освобождения в городе на Неве впервые дали победный салют – 24 залпа из 324 орудий.

