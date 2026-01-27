https://crimea.ria.ru/20260127/obsuzhdenie-ustupki-territoriy-chego-na-samom-dele-khochet-zelenskiy-1152732011.html
Обсуждение уступки территорий: чего на самом деле хочет Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Россия не раз заявляла, что если Киев не согласится освободить территории мирным путем, то она их отвоюет, и теперь, когда в успехах ВС РФ не сомневаются ни друзья, ни враги, нежелание главы киевского режима Владимира Зеленского идти на уступки можно объяснить только отсутствием для него лично достаточных гарантий безопасности, обещанных Западом к моменту окончания конфликта. Таким мнением в эфире радио "Спутник в Крыму" поделился военный эксперт, политолог Евгений Михайлов.Накануне глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон о продлении срока действия всеобщей мобилизации и военного положения на Украине еще на 90 дней. Согласно документам, продление начнется с 3 февраля и будет действовать до 4 мая. Двумя днями ранее, после трехсторонних переговоров в Абу-Даби, Зеленский, сославшись на "территориальную целостность Украины", заявил, что позиция касательно вывода ВСУ с территорий в границах субъектов РФ остается неизменной. Позднее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что Зеленский готов обсудить с президентом России Владимиром Путиным вопрос территорий.По мнению Михайлова, нежелание Зеленского выводить украинские войска с территорий РФ объясняется личными страхами главы киевского режима.Что касается подписания Зеленским закона о продлении военного положения и мобилизации на Украине, то это ровным счетом ничего не значит для переговорного процесса, уверен Михайлов."То, что Зеленский сегодня подписал, завтра он может отменить это военное положение. Это ни о чем не говорит. Но, с другой стороны, на фоне этого заявление о том, что Киев не отдаст Москве территорий, означает, что Зеленский таким образом торгуется – прежде всего за свою жизнь", – добавил гость эфира.По мнению Михайлова, хотя переговоры и идут тяжело, где-то обнаруживаются позиции сближения, а где-то категорически нет, сам факт переговорного процесса – это уже хорошо.При этом всем известны цели СВО и позиция России и цели, в том числе касательно территориального вопроса, без решения которого, как не раз заявлял Кремль, мирное урегулирование невозможно, отметил политолог.То, как обстоят дела в зоне СВО, в очередной раз подтвердило заявление начальника Генштаба ВС РФ – первого замминистра обороны Валерия Герасимова 27 января, подчеркнул Михайлов."И если в комплексе говорить, то у нас успешные действия, которые помогают нашим дипломатам усиливать переговорную позицию и добавлять жесткость в риторику с каждым днем успехов", – отметил он.По словам Михайлова, хотя народ в России тоже хотел бы скорейшего завершения конфликта, в РФ наблюдается его единение с армией и властью, тогда как на Украине население устало и давит на элиты, все больше понимая, что нужно уступать территории.А также высказал уверенность, что следующая революция на Украине в нынешних условиях не будет "цветной"."Как ее назовут, не знаю, не желтая, а женская революция, может быть, мужиков-то не осталось. То есть выйдут женщины, которые будут защищать на майдане интересы своих детей, матерей, стариков. Я вполне допускаю такое на фоне этого кризиса", – подытожил эксперт.Ранее политический и военный эксперт, руководитель аналитической службы международного движения "Другая Украина" Алексей Самойлов выразил мнение, что на Украине может произойти русский бунт.В свою очередь, директор центра стратегического анализа войны и мира Института социально-гуманитарных инициатив, завкафедрой философии КФУ Олег Шевченко предположил, что народные волнения на Украине могут начаться с Киева, где есть риски возникновения экологической катастрофы в отсутствие электроэнергии, воды и тепла.
22:21 27.01.2026 (обновлено: 22:30 27.01.2026) СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым.
Россия не раз заявляла, что если Киев не согласится освободить территории мирным путем, то она их отвоюет, и теперь, когда в успехах ВС РФ не сомневаются ни друзья, ни враги, нежелание главы киевского режима Владимира Зеленского идти на уступки можно объяснить только отсутствием для него лично достаточных гарантий безопасности, обещанных Западом к моменту окончания конфликта. Таким мнением в эфире радио "Спутник в Крыму"
поделился военный эксперт, политолог Евгений Михайлов.
Накануне глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон о продлении срока действия всеобщей мобилизации и военного положения на Украине еще на 90 дней. Согласно документам, продление начнется с 3 февраля и будет действовать до 4 мая. Двумя днями ранее, после трехсторонних переговоров в Абу-Даби, Зеленский, сославшись на "территориальную целостность Украины", заявил, что позиция касательно вывода ВСУ с территорий в границах субъектов РФ остается неизменной. Позднее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что Зеленский готов обсудить с президентом России Владимиром Путиным вопрос территорий.
По мнению Михайлова, нежелание Зеленского выводить украинские войска с территорий РФ объясняется личными страхами главы киевского режима.
"Он заявляет о том, что никаких территориальных уступок не предусматривает. Неуступчивость Зеленского может быть вызвана неполучением окончательных гарантий для него самого. Потому что он прекрасно понимает, что как только будет подписан мирный договор и если он не получит гарантий, то его политическая и физическая жизнь может закончиться. Ситуация для него очень сложная", – уверен собеседник.
Что касается подписания Зеленским закона о продлении военного положения и мобилизации на Украине, то это ровным счетом ничего не значит для переговорного процесса, уверен Михайлов.
"То, что Зеленский сегодня подписал, завтра он может отменить это военное положение. Это ни о чем не говорит. Но, с другой стороны, на фоне этого заявление о том, что Киев не отдаст Москве территорий, означает, что Зеленский таким образом торгуется – прежде всего за свою жизнь", – добавил гость эфира.
По мнению Михайлова, хотя переговоры и идут тяжело, где-то обнаруживаются позиции сближения, а где-то категорически нет, сам факт переговорного процесса – это уже хорошо.
При этом всем известны цели СВО и позиция
России и цели, в том числе касательно территориального вопроса, без решения которого, как не раз заявлял Кремль, мирное урегулирование невозможно, отметил политолог.
"То есть они (Киев – ред.) могут желать договориться до чего угодно, но, если не уступят территории, мы все равно возьмем их силой – об этом было заявлено. Россия заявила, что она готова решить любые проблемы военным путем. И сейчас настанет момент, когда уже в принципе само понятие возвращения территорий не будет стоять кардинально. Они уже фактически возвращены", – прокомментировал эксперт.
То, как обстоят дела в зоне СВО, в очередной раз подтвердило заявление
начальника Генштаба ВС РФ – первого замминистра обороны Валерия Герасимова 27 января, подчеркнул Михайлов.
"И если в комплексе говорить, то у нас успешные действия, которые помогают нашим дипломатам усиливать переговорную позицию и добавлять жесткость в риторику с каждым днем успехов", – отметил он.
По словам Михайлова, хотя народ в России тоже хотел бы скорейшего завершения конфликта, в РФ наблюдается его единение с армией и властью, тогда как на Украине население устало и давит на элиты, все больше понимая, что нужно уступать территории.
"Мы видим уже, что на фоне блэкаутов население Украины выходит на улицы, перекрывает дороги. Пока нет громких заявлений: "Договариваемся с русскими", но все же это четкий сигнал Зеленскому, что народ, несмотря на то, что он запуган, что террор на Украине присутствует, уже готов выйти на новый майдан", – сказал политолог.
А также высказал уверенность, что следующая революция на Украине в нынешних условиях не будет "цветной".
"Как ее назовут, не знаю, не желтая, а женская революция, может быть, мужиков-то не осталось. То есть выйдут женщины, которые будут защищать на майдане интересы своих детей, матерей, стариков. Я вполне допускаю такое на фоне этого кризиса", – подытожил эксперт.
Ранее политический и военный эксперт, руководитель аналитической службы международного движения "Другая Украина" Алексей Самойлов выразил мнение, что на Украине может произойти русский бунт
.
В свою очередь, директор центра стратегического анализа войны и мира Института социально-гуманитарных инициатив, завкафедрой философии КФУ Олег Шевченко предположил, что народные волнения на Украине могут начаться с Киева, где есть риски возникновения экологической катастрофы
в отсутствие электроэнергии, воды и тепла.
