Новости СВО: российские войска наступают и громят формирования ВСУ
Вооруженные силы Украины за минувшие сутки в зоне специальной военной операции потеряли убитыми и ранеными 1345 военнослужащих, 25 танков и других бронемашин, а РИА Новости Крым, 27.01.2026
Новости СВО: российские войска наступают и громят формирования ВСУ
ВСУ за сутки потеряли более 1340 боевиков и 25 единиц тяжелой бронетехники – Минобороны
13:08 27.01.2026 (обновлено: 13:09 27.01.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины за минувшие сутки в зоне специальной военной операции потеряли убитыми и ранеными 1345 военнослужащих, 25 танков и других бронемашин, а также более 30 орудий полевой артиллерии и минометов. Об этом сообщает Минобороны России.
Подразделения группировки войск "Север" разгромили формирования противника в районах восьми населенных пунктов Харьковской и Сумской областей. Потери ВСУ в зоне ответственности группировки составили более 170 военных, 14 автомобилей, три орудия полевой артиллерии, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы, четыре склада боеприпасов и материальных средств.
Военнослужащие группировки войск "Запад"
освободили населенный пункт Купянск-Узловой
в Харьковской области. Нанесено поражение ВСУ в районах пяти населенных пунктов Харьковской области и Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 210 боевиков, четыре бронемашины, 27 автомобилей, два артиллерийских орудия, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы и три склада боеприпасов.
Бойцы "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и разгромили противника в районах шести населенных пунктов ДНР. Украинские формирования потеряли до 120 солдат, четыре боевые бронемашины, 19 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии и два склада материальных средств.
Подразделения группировки войск "Центр" в боях ликвидировали свыше 415 боевиков, танк, восемь боевых бронемашин, 16 автомобилей, три артиллерийских орудия, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы.
Военнослужащие группировки войск "Восток" продвинулись вглубь обороны противника и нанесли поражение ВСУ в районах шести населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей. Киев потерял до 390 военнослужащих, восемь боевых бронированных машин и 21 автомобиль.
Бойцы группировки войск "Днепр"
освободили населенный пункт Новояковлевка
Запорожской области и разгромили формирования противника в районах двух населенных пунктов Запорожской и Херсонской областей. Уничтожены до 40 военнослужащих ВСУ, девять автомобилей, артиллерийское орудие, четыре станции РЭБ и склад горючего.
