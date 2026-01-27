Рейтинг@Mail.ru
Новости СВО: российские войска наступают и громят формирования ВСУ - РИА Новости Крым, 27.01.2026
Новости СВО: российские войска наступают и громят формирования ВСУ
Новости СВО: российские войска наступают и громят формирования ВСУ
Новости СВО: российские войска наступают и громят формирования ВСУ
Вооруженные силы Украины за минувшие сутки в зоне специальной военной операции потеряли убитыми и ранеными 1345 военнослужащих, 25 танков и других бронемашин, а РИА Новости Крым, 27.01.2026
2026-01-27T13:08
2026-01-27T13:09
новости сво
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
потери всу
группировка войск "южная"
группировка войск "север"
группировка войск "восток"
группировка войск "запад"
группировка войск "днепр"
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины за минувшие сутки в зоне специальной военной операции потеряли убитыми и ранеными 1345 военнослужащих, 25 танков и других бронемашин, а также более 30 орудий полевой артиллерии и минометов. Об этом сообщает Минобороны России.Подразделения группировки войск "Север" разгромили формирования противника в районах восьми населенных пунктов Харьковской и Сумской областей. Потери ВСУ в зоне ответственности группировки составили более 170 военных, 14 автомобилей, три орудия полевой артиллерии, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы, четыре склада боеприпасов и материальных средств.Военнослужащие группировки войск "Запад" освободили населенный пункт Купянск-Узловой в Харьковской области. Нанесено поражение ВСУ в районах пяти населенных пунктов Харьковской области и Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 210 боевиков, четыре бронемашины, 27 автомобилей, два артиллерийских орудия, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы и три склада боеприпасов.Бойцы "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и разгромили противника в районах шести населенных пунктов ДНР. Украинские формирования потеряли до 120 солдат, четыре боевые бронемашины, 19 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии и два склада материальных средств.Подразделения группировки войск "Центр" в боях ликвидировали свыше 415 боевиков, танк, восемь боевых бронемашин, 16 автомобилей, три артиллерийских орудия, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы.Военнослужащие группировки войск "Восток" продвинулись вглубь обороны противника и нанесли поражение ВСУ в районах шести населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей. Киев потерял до 390 военнослужащих, восемь боевых бронированных машин и 21 автомобиль.Бойцы группировки войск "Днепр" освободили населенный пункт Новояковлевка Запорожской области и разгромили формирования противника в районах двух населенных пунктов Запорожской и Херсонской областей. Уничтожены до 40 военнослужащих ВСУ, девять автомобилей, артиллерийское орудие, четыре станции РЭБ и склад горючего.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Украине: поражены объекты энергетики и склады БПЛААрмия России наступает на Запорожье – Генштаб Армия России освободила 17 населенных пунктов с начала года
новости сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу , группировка войск "южная", группировка войск "север", группировка войск "восток", группировка войск "запад", группировка войск "днепр", группировка войск "центр", инфографика
Новости СВО: российские войска наступают и громят формирования ВСУ

ВСУ за сутки потеряли более 1340 боевиков и 25 единиц тяжелой бронетехники – Минобороны

13:08 27.01.2026 (обновлено: 13:09 27.01.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины за минувшие сутки в зоне специальной военной операции потеряли убитыми и ранеными 1345 военнослужащих, 25 танков и других бронемашин, а также более 30 орудий полевой артиллерии и минометов. Об этом сообщает Минобороны России.
Сводка Минобороны РФ из зоны СВО за 27 января 2026Сводка Минобороны РФ из зоны СВО за 27 января 2026
Подразделения группировки войск "Север" разгромили формирования противника в районах восьми населенных пунктов Харьковской и Сумской областей. Потери ВСУ в зоне ответственности группировки составили более 170 военных, 14 автомобилей, три орудия полевой артиллерии, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы, четыре склада боеприпасов и материальных средств.
Военнослужащие группировки войск "Запад" освободили населенный пункт Купянск-Узловой в Харьковской области. Нанесено поражение ВСУ в районах пяти населенных пунктов Харьковской области и Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 210 боевиков, четыре бронемашины, 27 автомобилей, два артиллерийских орудия, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы и три склада боеприпасов.
Бойцы "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и разгромили противника в районах шести населенных пунктов ДНР. Украинские формирования потеряли до 120 солдат, четыре боевые бронемашины, 19 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии и два склада материальных средств.
Подразделения группировки войск "Центр" в боях ликвидировали свыше 415 боевиков, танк, восемь боевых бронемашин, 16 автомобилей, три артиллерийских орудия, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы.
Военнослужащие группировки войск "Восток" продвинулись вглубь обороны противника и нанесли поражение ВСУ в районах шести населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей. Киев потерял до 390 военнослужащих, восемь боевых бронированных машин и 21 автомобиль.
Бойцы группировки войск "Днепр" освободили населенный пункт Новояковлевка Запорожской области и разгромили формирования противника в районах двух населенных пунктов Запорожской и Херсонской областей. Уничтожены до 40 военнослужащих ВСУ, девять автомобилей, артиллерийское орудие, четыре станции РЭБ и склад горючего.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Удары по Украине: поражены объекты энергетики и склады БПЛА
Армия России наступает на Запорожье – Генштаб
Армия России освободила 17 населенных пунктов с начала года
 
Новости СВОМинистерство обороны РФВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииПотери ВСУГруппировка войск "Южная"Группировка войск "Север"Группировка войск "Восток"Группировка войск "Запад"Группировка войск "Днепр"Группировка войск "Центр"
 
Лента новостейМолния