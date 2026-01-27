Рейтинг@Mail.ru
Над Крымом и Черным морем сбили беспилотники - РИА Новости Крым, 27.01.2026
https://crimea.ria.ru/20260127/nad-krymom-i-chernym-morem-sbili-bespilotniki-1152736652.html
Над Крымом и Черным морем сбили беспилотники
Над Крымом и Черным морем сбили беспилотники - РИА Новости Крым, 27.01.2026
Над Крымом и Черным морем сбили беспилотники
Над Крымом и Черным морем сбили восемь беспилотников ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 27.01.2026
2026-01-27T21:02
2026-01-27T21:04
безопасность республики крым и севастополя
атаки всу
атаки всу на крым
министерство обороны рф
новости сво
беспилотник (бпла, дрон)
пво
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/07/1147027006_39:177:1644:1080_1920x0_80_0_0_b038a276af75fb94b38717c0be799190.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости Крым. Над Крымом и Черным морем сбили восемь беспилотников ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, шесть БПЛА сбили над территорией Белгородской области, три – над Брянской областью и один БПЛА – над территорией Курской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
безопасность республики крым и севастополя, атаки всу, атаки всу на крым, министерство обороны рф, новости сво, беспилотник (бпла, дрон), пво
Над Крымом и Черным морем сбили беспилотники

Над Крымом и Черным морем сбили восемь вражеских беспилотников

21:02 27.01.2026 (обновлено: 21:04 27.01.2026)
 
© Пресс-служба Минобороны РФПВО
ПВО
© Пресс-служба Минобороны РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости Крым. Над Крымом и Черным морем сбили восемь беспилотников ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
"27 января в период с 13.00 до 20.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО уничтожены 18 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа <...> по четыре БПЛА – над территорией Республики Крым и акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.
Кроме того, шесть БПЛА сбили над территорией Белгородской области, три – над Брянской областью и один БПЛА – над территорией Курской области.
Безопасность Республики Крым и СевастополяАтаки ВСУАтаки ВСУ на КрымМинистерство обороны РФНовости СВОБеспилотник (БПЛА, дрон)ПВО
 
Лента новостейМолния