Над Крымом и Черным морем сбили беспилотники
Над Крымом и Черным морем сбили беспилотники - РИА Новости Крым, 27.01.2026
Над Крымом и Черным морем сбили беспилотники
Над Крымом и Черным морем сбили восемь беспилотников ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 27.01.2026
2026-01-27T21:02
2026-01-27T21:02
2026-01-27T21:04
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости Крым. Над Крымом и Черным морем сбили восемь беспилотников ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, шесть БПЛА сбили над территорией Белгородской области, три – над Брянской областью и один БПЛА – над территорией Курской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Над Крымом и Черным морем сбили беспилотники
Над Крымом и Черным морем сбили восемь вражеских беспилотников
21:02 27.01.2026 (обновлено: 21:04 27.01.2026)