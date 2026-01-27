Рейтинг@Mail.ru
На Украине обесточены более 500 населенных пунктов - РИА Новости Крым, 27.01.2026
На Украине обесточены более 500 населенных пунктов
На Украине обесточены более 500 населенных пунктов - РИА Новости Крым, 27.01.2026
На Украине обесточены более 500 населенных пунктов
На Украине во вторник без электроснабжения остаются жители 10 областей. Причиной стала непогода и массированные удары по критической инфраструктуре. Об этом... РИА Новости Крым, 27.01.2026
2026-01-27T11:41
2026-01-27T11:41
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. На Украине во вторник без электроснабжения остаются жители 10 областей. Причиной стала непогода и массированные удары по критической инфраструктуре. Об этом сообщили в "Укрэнерго".Кроме того, во всех областях страны действуют графики отключения мощности для промышленности, а также графики погодных отключений для все категорий потребителей. также в некоторых областях действуют аварийные отключения электроэнергии.Накануне Владимир Зеленский заявил о чрезвычайной ситуации с энергетикой в Киеве и области, Харькове и области, а также в Черниговской, Сумской, Днепровской областях и Запорожье. Кроме того, по его данным, чрезвычайно сложные обстоятельства в Киеве: более 1200 многоквартирных домов в городе до сих пор без отопления.24 января сообщалось, что свыше 1,2 миллиона потребителей в Киеве и Чернигове остались без электроснабжения. В разных областях Украины вводятся экстренные графики отключения света.Ранее в украинской компании ДТЭК назвали близкой к катастрофе энергетическую ситуацию в стране. 16 января объявлено о введении режима чрезвычайной ситуации в украинской энергетике. По всей стране введены графики веерных отключений.Мэр Киева Виталий Кличко назвал ситуацию очень сложной и неоднократно призвал горожан покинуть столицу.
На Украине обесточены более 500 населенных пунктов

На Украине обесточены 10 областей

11:41 27.01.2026
 
© ДТЭКУдары по объектам энергетики на Украине
Удары по объектам энергетики на Украине
© ДТЭК
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. На Украине во вторник без электроснабжения остаются жители 10 областей. Причиной стала непогода и массированные удары по критической инфраструктуре. Об этом сообщили в "Укрэнерго".

"Непогода полностью или частично обесточила более 500 населенных пунктов в семи областях. Кроме того, после ночных ударов по энергетической инфраструктуре к утру света нет в Харьковской, Одесской и Днепропетровской областях", - сказано в сообщении.

Кроме того, во всех областях страны действуют графики отключения мощности для промышленности, а также графики погодных отключений для все категорий потребителей. также в некоторых областях действуют аварийные отключения электроэнергии.
Накануне Владимир Зеленский заявил о чрезвычайной ситуации с энергетикой в Киеве и области, Харькове и области, а также в Черниговской, Сумской, Днепровской областях и Запорожье. Кроме того, по его данным, чрезвычайно сложные обстоятельства в Киеве: более 1200 многоквартирных домов в городе до сих пор без отопления.
24 января сообщалось, что свыше 1,2 миллиона потребителей в Киеве и Чернигове остались без электроснабжения. В разных областях Украины вводятся экстренные графики отключения света.
Ранее в украинской компании ДТЭК назвали близкой к катастрофе энергетическую ситуацию в стране. 16 января объявлено о введении режима чрезвычайной ситуации в украинской энергетике. По всей стране введены графики веерных отключений.
Мэр Киева Виталий Кличко назвал ситуацию очень сложной и неоднократно призвал горожан покинуть столицу.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостейМолния