Рейтинг@Mail.ru
На Украине мужчина убил четверых полицейских при задержании - РИА Новости Крым, 27.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260127/na-ukraine-muzhchina-ubil-chetverykh-politseyskikh-pri-zaderzhanii-1152719235.html
На Украине мужчина убил четверых полицейских при задержании
На Украине мужчина убил четверых полицейских при задержании - РИА Новости Крым, 27.01.2026
На Украине мужчина убил четверых полицейских при задержании
В Черкасской области Украины мужчина, разыскиваемый по подозрению в убийстве, расстрелял четверых правоохранителей при попытке его задержать. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 27.01.2026
2026-01-27T13:57
2026-01-27T13:57
украина
черкасская область
происшествия
в мире
новости
убийство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110731/46/1107314688_0:2:640:362_1920x0_80_0_0_0815fa27806313fc75db16f29d2d22a7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. В Черкасской области Украины мужчина, разыскиваемый по подозрению в убийстве, расстрелял четверых правоохранителей при попытке его задержать. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.Среди погибших – три майора, в том числе командир взвода и замкомандира роты, а также старший лейтенант. Уточняется, что трое из них являются участниками боевых действий.Еще один сотрудник полиции ранен.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
украина
черкасская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110731/46/1107314688_78:0:562:363_1920x0_80_0_0_d338209d49fd4a15cf09be36cb8d5535.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, черкасская область, происшествия, в мире, новости, убийство
На Украине мужчина убил четверых полицейских при задержании

В Черкасской области подозреваемый в преступлении убил четверых полицейских при задержании

13:57 27.01.2026
 
© РИА Новости. СтрингерУкраинская полиция
Украинская полиция
© РИА Новости. Стрингер
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. В Черкасской области Украины мужчина, разыскиваемый по подозрению в убийстве, расстрелял четверых правоохранителей при попытке его задержать. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
"Во время задержания фигуранта, которого разыскивали за совершение убийства, он открыл прицельный огонь по правоохранителям. Спецназовцы полиции ликвидировали убийцу... Четверо полицейских отдали свои жизни", - говорится в сообщении.
Среди погибших – три майора, в том числе командир взвода и замкомандира роты, а также старший лейтенант. Уточняется, что трое из них являются участниками боевых действий.
Еще один сотрудник полиции ранен.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
УкраинаЧеркасская областьПроисшествияВ миреНовостиУбийство
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:37Житель Крыма получил 17 лет колонии за госизмену
15:27В Севастополе закрыли рейд
15:20Путин возложил цветы к мемориалу "Рубежный камень"
15:13ДТП и снежные ловушки: в Крыму рассказали о "новогодних" происшествиях
14:58Директора крымского вуза приговорили на Украине к 11 годам колонии
14:44В Херсонской области появятся новые курорты и объекты лечебного туризма
14:32Российскую вакцину от ВПЧ можно применять детям - Минздрав
14:24Время в пути поезда Симферополь-Москва сократится на 8 часов
14:12Более 400 тысяч крымчан получают зарплату на карту ВТБ
13:57На Украине мужчина убил четверых полицейских при задержании
13:33В Крыму медработникам передали 60 служебных квартир
13:16Колоссальные разрушения: под Одессой повторно атакован энергообъект
13:08Новости СВО: российские войска наступают и громят формирования ВСУ
13:05Дети найдут решение: эксперт о запрете сайтов готовых домашних заданий
12:53Движение по трассе М-4 "Дон" восстановлено после массового ДТП
12:42Удары по Украине: поражены объекты энергетики и склады БПЛА
12:41В Севастополе почтили память жертв Холокоста
12:32На пожарах в Крыму с начала года погибли восемь человек
12:24Аксенов принял отставку вице-премьера Крыма Светланы Масловой
12:17В Крым вернутся морозы и снег
Лента новостейМолния