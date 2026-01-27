На Украине мужчина убил четверых полицейских при задержании

https://crimea.ria.ru/20260127/na-ukraine-muzhchina-ubil-chetverykh-politseyskikh-pri-zaderzhanii-1152719235.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. В Черкасской области Украины мужчина, разыскиваемый по подозрению в убийстве, расстрелял четверых правоохранителей при попытке его задержать. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.Среди погибших – три майора, в том числе командир взвода и замкомандира роты, а также старший лейтенант. Уточняется, что трое из них являются участниками боевых действий.Еще один сотрудник полиции ранен.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

