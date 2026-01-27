На пожарах в Крыму с начала года погибли восемь человек

https://crimea.ria.ru/20260127/na-pozharakh-v-krymu-s-nachala-goda-pogibli-vosem-chelovek-1152715749.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. С начала года на пожарах в Крыму погибли восемь человек, семь из них лишились жизни из-за нарушения правил безопасности. Об этом на брифинге в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил заместитель начальника ГУ (по антикризисному управлению) МЧС России по Республике Крым Андрей Павлюченко.Вместе с тем, он отметил, что за последние несколько лет снизилась количество гибели детей на пожарах, а также возгораний по вине несовершеннолетних. По мнению Андрея Павлюченко, позитивная динамика связана с правильным воспитанием подрастающего поколения."По статистике, связанной с гибелью детей, мы фиксируем снижение ряда показателей. Здесь, конечно, многое зависит от правильного воспитания – правил безопасности, которые закладываются подрастающему поколению", - добавил Андрей Павлюченко.За новогодние каникулы на территории Республики Крым зарегистрированы 57 пожаров, на которых погибли три человека, еще 12 получили травмы, сообщалось ранее.В Севастополе в этот же период спасатели ликвидировали 18 пожаров, на которых погиб один человек. Спасено девять граждан, двое из которых дети.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. С начала года на пожарах в Крыму погибли восемь человек, семь из них лишились жизни из-за нарушения правил безопасности. Об этом на брифинге в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил заместитель начальника ГУ (по антикризисному управлению) МЧС России по Республике Крым Андрей Павлюченко.
"Уже за первый месяц 2026 года на территории Крыма произошло более 120 пожаров и, к сожалению, погибли уже восемь человек. Семь из них погибли из-за нарушения правил безопасности, в том числе в состоянии алкогольного опьянения и при курении", - рассказал Павлюченко.
Вместе с тем, он отметил, что за последние несколько лет снизилась количество гибели детей на пожарах, а также возгораний по вине несовершеннолетних. По мнению Андрея Павлюченко, позитивная динамика связана с правильным воспитанием подрастающего поколения.
"По статистике, связанной с гибелью детей, мы фиксируем снижение ряда показателей. Здесь, конечно, многое зависит от правильного воспитания – правил безопасности, которые закладываются подрастающему поколению", - добавил Андрей Павлюченко.
За новогодние каникулы на территории Республики Крым зарегистрированы
57 пожаров, на которых погибли три человека, еще 12 получили травмы, сообщалось ранее.
В Севастополе в этот же период спасатели ликвидировали 18 пожаров, на которых погиб один человек. Спасено девять граждан, двое из которых дети.
