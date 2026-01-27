https://crimea.ria.ru/20260127/na-pozharakh-v-krymu-s-nachala-goda-pogibli-vosem-chelovek-1152715749.html

На пожарах в Крыму с начала года погибли восемь человек

С начала года на пожарах в Крыму погибли восемь человек, семь из них лишились жизни из-за нарушения правил безопасности.

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. С начала года на пожарах в Крыму погибли восемь человек, семь из них лишились жизни из-за нарушения правил безопасности. Об этом на брифинге в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил заместитель начальника ГУ (по антикризисному управлению) МЧС России по Республике Крым Андрей Павлюченко.Вместе с тем, он отметил, что за последние несколько лет снизилась количество гибели детей на пожарах, а также возгораний по вине несовершеннолетних. По мнению Андрея Павлюченко, позитивная динамика связана с правильным воспитанием подрастающего поколения."По статистике, связанной с гибелью детей, мы фиксируем снижение ряда показателей. Здесь, конечно, многое зависит от правильного воспитания – правил безопасности, которые закладываются подрастающему поколению", - добавил Андрей Павлюченко.За новогодние каникулы на территории Республики Крым зарегистрированы 57 пожаров, на которых погибли три человека, еще 12 получили травмы, сообщалось ранее.В Севастополе в этот же период спасатели ликвидировали 18 пожаров, на которых погиб один человек. Спасено девять граждан, двое из которых дети.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

