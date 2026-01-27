Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост сейчас: обстановка после открытия движения
Ситуация на дорогах Крыма
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20260127/krymskiy-most-seychas-obstanovka-posle-otkrytiya-dvizheniya-1152735317.html
Крымский мост сейчас: обстановка после открытия движения
Крымский мост сейчас: обстановка после открытия движения - РИА Новости Крым, 27.01.2026
Крымский мост сейчас: обстановка после открытия движения
После возобновления движения по Крымскому мосту в очереди находятся более 500 автомобилей.
2026-01-27T21:55
2026-01-27T22:15
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
транспорт
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/05/1143114736_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_dd026a2cd35ffcf2145a007b0f1fa59b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости Крым. После возобновления движения по Крымскому мосту в очереди находятся более 500 автомобилей. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.Информация об ограничении проезда по транспортному переходу через Керченский пролив появилась около 18:30. Ограничение движения продлилось более трех часов.Проезд по Крымскому мосту разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Кроме того, действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Мост могут закрыть целях безопасности – на полуострове действует желтый уровень террористической опасности.Для путешественников, которые планируют свою поездку, в Минтрансе напоминают, что добраться в Крым и обратно можно еще одним маршрутом — по трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Крымский мост сейчас: обстановка после открытия движения

Крымский мост сейчас – после открытия движения в очереди находятся более 500 машин

21:55 27.01.2026 (обновлено: 22:15 27.01.2026)
 
Крымский мост
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости Крым. После возобновления движения по Крымскому мосту в очереди находятся более 500 автомобилей. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.

"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 289 транспортных средств. Время ожидания около часа. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 233 транспортных средства. Время ожидания около часа", – проинформировали в Telegram-канале оперативной информации к 22 часам вторника.

Информация об ограничении проезда по транспортному переходу через Керченский пролив появилась около 18:30. Ограничение движения продлилось более трех часов.
Проезд по Крымскому мосту разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Кроме того, действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей.
Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Мост могут закрыть целях безопасности – на полуострове действует желтый уровень террористической опасности.
Для путешественников, которые планируют свою поездку, в Минтрансе напоминают, что добраться в Крым и обратно можно еще одним маршрутом — по трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.
