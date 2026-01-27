https://crimea.ria.ru/20260127/krymskiy-most-seychas-obstanovka-posle-otkrytiya-dvizheniya-1152735317.html

Крымский мост сейчас: обстановка после открытия движения

Крымский мост сейчас: обстановка после открытия движения - РИА Новости Крым, 27.01.2026

Крымский мост сейчас: обстановка после открытия движения

После возобновления движения по Крымскому мосту в очереди находятся более 500 автомобилей. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации РИА Новости Крым, 27.01.2026

2026-01-27T21:55

2026-01-27T21:55

2026-01-27T22:15

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

крым

керчь

тамань

краснодарский край

транспорт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/05/1143114736_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_dd026a2cd35ffcf2145a007b0f1fa59b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости Крым. После возобновления движения по Крымскому мосту в очереди находятся более 500 автомобилей. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.Информация об ограничении проезда по транспортному переходу через Керченский пролив появилась около 18:30. Ограничение движения продлилось более трех часов.Проезд по Крымскому мосту разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Кроме того, действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Мост могут закрыть целях безопасности – на полуострове действует желтый уровень террористической опасности.Для путешественников, которые планируют свою поездку, в Минтрансе напоминают, что добраться в Крым и обратно можно еще одним маршрутом — по трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260105/dosmotr-na-krymskom-mostu-chto-mozhno-brat-s-soboy-i-kak-bystro-proyti-1152202185.html

крымский мост

крым

керчь

тамань

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт