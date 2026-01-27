https://crimea.ria.ru/20260127/kolossalnye-razrusheniya-pod-odessoy-povtorno-atakovan-energoobekt-1152718383.html
Колоссальные разрушения: под Одессой повторно атакован энергообъект
Колоссальные разрушения: под Одессой повторно атакован энергообъект
2026-01-27T13:16
2026-01-27T13:16
2026-01-27T13:16
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Украинская энергетическая компания ДТЭК сообщила о повторном прилете и колоссальных разрушениях энергообъекта в Одесской области.На месте идет разбор завалов.Во вторник утром компания "Укрэнерго" сообщила, что из-за непогоды и массированных ударов по энергетической инфраструктуре без электроснабжения остаются жители 10 областей.Накануне Владимир Зеленский заявил о чрезвычайной ситуации с энергетикой в Киеве и области, Харькове и области, а также в Черниговской, Сумской, Днепровской областях и Запорожье. Кроме того, по его данным, чрезвычайно сложные обстоятельства в Киеве: более 1200 многоквартирных домов в городе до сих пор без отопления.24 января сообщалось, что свыше 1,2 миллиона потребителей в Киеве и Чернигове остались без электроснабжения. В разных областях Украины вводятся экстренные графики отключения света.Ранее в украинской компании ДТЭК назвали близкой к катастрофе энергетическую ситуацию в стране. 16 января объявлено о введении режима чрезвычайной ситуации в украинской энергетике. По всей стране введены графики веерных отключений.Мэр Киева Виталий Кличко назвал ситуацию очень сложной и неоднократно призвал горожан покинуть столицу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Эпидемия в каменных джунглях: Киеву грозит экологическая катастрофаОбвинения России в возможном полном блэкауте на Украине - манипуляцияРычать по утрам: глава МВФ дала совет украинцам на фоне энергокризиса
Колоссальные разрушения: под Одессой повторно атакован энергообъект
