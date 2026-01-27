Рейтинг@Mail.ru
Колоссальные разрушения: под Одессой повторно атакован энергообъект
Колоссальные разрушения: под Одессой повторно атакован энергообъект
Колоссальные разрушения: под Одессой повторно атакован энергообъект - РИА Новости Крым, 27.01.2026
Колоссальные разрушения: под Одессой повторно атакован энергообъект
Украинская энергетическая компания ДТЭК сообщила о повторном прилете и колоссальных разрушениях энергообъекта в Одесской области. РИА Новости Крым, 27.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Украинская энергетическая компания ДТЭК сообщила о повторном прилете и колоссальных разрушениях энергообъекта в Одесской области.На месте идет разбор завалов.Во вторник утром компания "Укрэнерго" сообщила, что из-за непогоды и массированных ударов по энергетической инфраструктуре без электроснабжения остаются жители 10 областей.Накануне Владимир Зеленский заявил о чрезвычайной ситуации с энергетикой в Киеве и области, Харькове и области, а также в Черниговской, Сумской, Днепровской областях и Запорожье. Кроме того, по его данным, чрезвычайно сложные обстоятельства в Киеве: более 1200 многоквартирных домов в городе до сих пор без отопления.24 января сообщалось, что свыше 1,2 миллиона потребителей в Киеве и Чернигове остались без электроснабжения. В разных областях Украины вводятся экстренные графики отключения света.Ранее в украинской компании ДТЭК назвали близкой к катастрофе энергетическую ситуацию в стране. 16 января объявлено о введении режима чрезвычайной ситуации в украинской энергетике. По всей стране введены графики веерных отключений.Мэр Киева Виталий Кличко назвал ситуацию очень сложной и неоднократно призвал горожан покинуть столицу.
Колоссальные разрушения: под Одессой повторно атакован энергообъект

© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямНа Украине повреждена критическая инфраструктура
На Украине повреждена критическая инфраструктура
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Украинская энергетическая компания ДТЭК сообщила о повторном прилете и колоссальных разрушениях энергообъекта в Одесской области.
"Разрушения колоссальные. Ремонт займет много времени, чтобы вернуть оборудование в работоспособное состояние", - говорится в сообщении.
На месте идет разбор завалов.
Во вторник утром компания "Укрэнерго" сообщила, что из-за непогоды и массированных ударов по энергетической инфраструктуре без электроснабжения остаются жители 10 областей.
Накануне Владимир Зеленский заявил о чрезвычайной ситуации с энергетикой в Киеве и области, Харькове и области, а также в Черниговской, Сумской, Днепровской областях и Запорожье. Кроме того, по его данным, чрезвычайно сложные обстоятельства в Киеве: более 1200 многоквартирных домов в городе до сих пор без отопления.
24 января сообщалось, что свыше 1,2 миллиона потребителей в Киеве и Чернигове остались без электроснабжения. В разных областях Украины вводятся экстренные графики отключения света.
Ранее в украинской компании ДТЭК назвали близкой к катастрофе энергетическую ситуацию в стране. 16 января объявлено о введении режима чрезвычайной ситуации в украинской энергетике. По всей стране введены графики веерных отключений.
Мэр Киева Виталий Кличко назвал ситуацию очень сложной и неоднократно призвал горожан покинуть столицу.
