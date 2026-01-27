https://crimea.ria.ru/20260127/iz-za-massovogo-dtp-ogranicheno-dvizhenie-po-trasse-m-4-don--1152713383.html
Из-за массового ДТП ограничено движение по трассе М-4 "Дон"
2026-01-27T11:33
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. В Аксайском районе Ростовской области на участке трассы М-4 "Дон" из-за массового ДТП затруднено автодвижение. Об этом предупредили в областной Госавтоинспекции.Правоохранители работают на месте. Автомобилистов призывают учитывать эту информацию при планировании поездок. Накануне сообщалось, что на автодороге М-4 "Дон" в районе Горячего Ключа было затруднено движение из-за нескольких ДТП, которые произошли на трехкилометровом участке.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму в ДТП пострадали 13 человекСмертельное ДТП произошло на трассе Евпатория – ЧерноморскоеГололед сковал дороги Кубани: за утро произошло уже более 200 ДТП
