Из-за массового ДТП ограничено движение по трассе М-4 "Дон" - РИА Новости Крым, 27.01.2026
https://crimea.ria.ru/20260127/iz-za-massovogo-dtp-ogranicheno-dvizhenie-po-trasse-m-4-don--1152713383.html
Из-за массового ДТП ограничено движение по трассе М-4 "Дон"
Из-за массового ДТП ограничено движение по трассе М-4 "Дон" - РИА Новости Крым, 27.01.2026
Из-за массового ДТП ограничено движение по трассе М-4 "Дон"
В Аксайском районе Ростовской области на участке трассы М-4 "Дон" из-за массового ДТП затруднено автодвижение. Об этом предупредили в областной... РИА Новости Крым, 27.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. В Аксайском районе Ростовской области на участке трассы М-4 "Дон" из-за массового ДТП затруднено автодвижение. Об этом предупредили в областной Госавтоинспекции.Правоохранители работают на месте. Автомобилистов призывают учитывать эту информацию при планировании поездок. Накануне сообщалось, что на автодороге М-4 "Дон" в районе Горячего Ключа было затруднено движение из-за нескольких ДТП, которые произошли на трехкилометровом участке.
трасса м-4 "дон", новости, ограничение движения, дтп
Из-за массового ДТП ограничено движение по трассе М-4 "Дон"

Движение по трассе М-4 "Дон" ограничено из-за массового ДТП – Госавтоинспекция

11:33 27.01.2026
 
© ГАИ КубаниСильный ветер и снег накрыл трассу М-4 "Дон" в Ростовской области
Сильный ветер и снег накрыл трассу М-4 Дон в Ростовской области
© ГАИ Кубани
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. В Аксайском районе Ростовской области на участке трассы М-4 "Дон" из-за массового ДТП затруднено автодвижение. Об этом предупредили в областной Госавтоинспекции.
"На 1029 км М-4 "Дон" в Аксайском районе, в направлении на Ростов, в связи с массовым ДТП затруднено движение", - говорится в сообщении.
Правоохранители работают на месте. Автомобилистов призывают учитывать эту информацию при планировании поездок.
"Просим учесть данные обстоятельства при планировании своего маршрута", – добавили в Госавтоинспекции Ростовской области.
Накануне сообщалось, что на автодороге М-4 "Дон" в районе Горячего Ключа было затруднено движение из-за нескольких ДТП, которые произошли на трехкилометровом участке.
