Идут серьезные переговоры - Москалькова о работе по обмену пленными - РИА Новости Крым, 27.01.2026
https://crimea.ria.ru/20260127/idut-sereznye-peregovory---moskalkova-o-rabote-po-obmenu-plennymi---1152714629.html
Идут серьезные переговоры - Москалькова о работе по обмену пленными
2026-01-27T12:10
2026-01-27T12:10
татьяна москалькова
обмен пленными
новости сво
курская область
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости Крым. Россия ведет серьезные переговоры с Украиной по организации обмена пленными и возвращению жителей Курской области. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, представляя доклад о своей деятельности за 2025 год.По словам омбудсмена, граждане Украины, которые были эвакуированы российскими военными из зоны боевых действий, помещены в пункты временного размещения, обеспечены всем необходимым и свободно передвигаются. Однако жители Курской области, удерживаемые в Сумах, не имеют возможности выходить из помещения, они "фактически оказались заложниками".Ранее Татьяна Москалькова заявила, что украинская сторона затягивает принятие решений по обмену военнопленными. Она напомнила, что последний обмен был более 4 месяцев назад. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Умеров пытается возобновить переговоры об обмене военнопленными с РоссиейВ Россию вернулись 2,3 тысячи военных и 170 мирных жителей за год – МИДКиев предлагает неприемлемые условия обмена курян – Москалькова
татьяна москалькова, обмен пленными, новости сво, курская область
Идут серьезные переговоры - Москалькова о работе по обмену пленными

Москалькова: Россия и Украина ведут серьезные переговоры по обмену пленными

12:10 27.01.2026
 
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
© Пресс-служба Госдумы РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости Крым. Россия ведет серьезные переговоры с Украиной по организации обмена пленными и возвращению жителей Курской области. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, представляя доклад о своей деятельности за 2025 год.

"Сейчас мы ведем большие, серьезные переговоры по поводу очередного обмена, возвращения курских жителей и репатриации тех граждан Украины, которых наши военные спасли из-под обстрелов, и они находятся на территории России", - сказала Москалькова

По словам омбудсмена, граждане Украины, которые были эвакуированы российскими военными из зоны боевых действий, помещены в пункты временного размещения, обеспечены всем необходимым и свободно передвигаются. Однако жители Курской области, удерживаемые в Сумах, не имеют возможности выходить из помещения, они "фактически оказались заложниками".

"Еще 12 (жителей Курской области - ред.) продолжают оставаться в Сумах", - уточнила омбудсмен.

Ранее Татьяна Москалькова заявила, что украинская сторона затягивает принятие решений по обмену военнопленными. Она напомнила, что последний обмен был более 4 месяцев назад.
Татьяна МоскальковаОбмен пленнымиНовости СВОКурская область
 
