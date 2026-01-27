https://crimea.ria.ru/20260127/idut-sereznye-peregovory---moskalkova-o-rabote-po-obmenu-plennymi---1152714629.html

Идут серьезные переговоры - Москалькова о работе по обмену пленными

Россия ведет серьезные переговоры с Украиной по организации обмена пленными и возвращению жителей Курской области. Об этом сообщила уполномоченный по правам...

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости Крым. Россия ведет серьезные переговоры с Украиной по организации обмена пленными и возвращению жителей Курской области. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, представляя доклад о своей деятельности за 2025 год.По словам омбудсмена, граждане Украины, которые были эвакуированы российскими военными из зоны боевых действий, помещены в пункты временного размещения, обеспечены всем необходимым и свободно передвигаются. Однако жители Курской области, удерживаемые в Сумах, не имеют возможности выходить из помещения, они "фактически оказались заложниками".Ранее Татьяна Москалькова заявила, что украинская сторона затягивает принятие решений по обмену военнопленными. Она напомнила, что последний обмен был более 4 месяцев назад. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Умеров пытается возобновить переговоры об обмене военнопленными с РоссиейВ Россию вернулись 2,3 тысячи военных и 170 мирных жителей за год – МИДКиев предлагает неприемлемые условия обмена курян – Москалькова

