Где в Крыму во вторник пройдут дожди

https://crimea.ria.ru/20260127/gde-v-krymu-vo-vtornik-proydut-dozhdi-1152649206.html

Во вторник погода Крыма будет определяться зоной атмосферного фронта. Преимущественно без осадков, лишь утром и днем местами пройдет дождь. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 27.01.2026

2026-01-27T00:01

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/09/1150080833_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_91419e27367b541515a473a7b26b206b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Во вторник погода Крыма будет определяться зоной атмосферного фронта. Преимущественно без осадков, лишь утром и днем местами пройдет дождь. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4, днем +10...+12 градусов.В Севастополе переменная облачность. Утром небольшой дождь, днем без осадков. Ветер ночью юго-восточный 10-15 м/с, днем южный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9 градусов, днем +13...+15.В Ялте и Алуште переменная облачность, временами дождь. Температура воздуха ночью +5...+7, днем +10...+12 градусов.В Евпатории ночью временами дождь, днем без осадков, в Судаке временами дождь ночью и в течение дня, в Феодосии без осадков. Ночью столбики термометров покажут от нуля до +4 градусов, днем от +3 до +8.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

