Где в Крыму во вторник пройдут дожди
2026-01-27T00:01
2026-01-27T00:01
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Во вторник погода Крыма будет определяться зоной атмосферного фронта. Преимущественно без осадков, лишь утром и днем местами пройдет дождь. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4, днем +10...+12 градусов.В Севастополе переменная облачность. Утром небольшой дождь, днем без осадков. Ветер ночью юго-восточный 10-15 м/с, днем южный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9 градусов, днем +13...+15.В Ялте и Алуште переменная облачность, временами дождь. Температура воздуха ночью +5...+7, днем +10...+12 градусов.В Евпатории ночью временами дождь, днем без осадков, в Судаке временами дождь ночью и в течение дня, в Феодосии без осадков. Ночью столбики термометров покажут от нуля до +4 градусов, днем от +3 до +8.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
00:01 27.01.2026
 
© РИА Новости КрымТучи над долиной
Тучи над долиной - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Во вторник погода Крыма будет определяться зоной атмосферного фронта. Преимущественно без осадков, лишь утром и днем местами пройдет дождь. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.

"Ветер юго-восточный 8-13 м/с, ночью и утром местами 17-22 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, в северных районах 0…-3, днем +7…+12 градусов, в северных районах и в горах +1…+5", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4, днем +10...+12 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Утром небольшой дождь, днем без осадков. Ветер ночью юго-восточный 10-15 м/с, днем южный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9 градусов, днем +13...+15.
В Ялте и Алуште переменная облачность, временами дождь. Температура воздуха ночью +5...+7, днем +10...+12 градусов.
В Евпатории ночью временами дождь, днем без осадков, в Судаке временами дождь ночью и в течение дня, в Феодосии без осадков. Ночью столбики термометров покажут от нуля до +4 градусов, днем от +3 до +8.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Ялта
25 января, 19:10Радио "Спутник в Крыму"
Гастроли весны в конце января: погода в Крыму на неделе
 
Крымская погодаПогода в КрымуСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
