https://crimea.ria.ru/20260127/epidemiya-v-kamennykh-dzhunglyakh-kievu-grozit-ekologicheskaya-katastrofa-1152702555.html

Эпидемия в каменных джунглях: Киеву грозит экологическая катастрофа

Эпидемия в каменных джунглях: Киеву грозит экологическая катастрофа - РИА Новости Крым, 27.01.2026

Эпидемия в каменных джунглях: Киеву грозит экологическая катастрофа

В Киеве из-за отсутствия электроэнергии, воды и тепла есть риски возникновения серьезной экологической катастрофы. Это может подвигнуть украинцев выступить... РИА Новости Крым, 27.01.2026

2026-01-27T06:10

2026-01-27T06:10

2026-01-27T06:10

радио "спутник в крыму"

мнения

олег шевченко

украина

виталий кличко

блэкаут

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/14/1152529288_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_a1c887b00b45ea31f7ea7c694c8bfbb9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. В Киеве из-за отсутствия электроэнергии, воды и тепла есть риски возникновения серьезной экологической катастрофы. Это может подвигнуть украинцев выступить против преступного режима Владимира Зеленского. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал директор центра стратегического анализа войны и мира Института социально-гуманитарных инициатив, завкафедрой философии КФУ Олег Шевченко.В Киеве проблемы с отоплением, светом и водой, из-за чего вместе с параличом работы жилищно-коммунального хозяйства возникает опасная санитарно-эпидемиологическая обстановка, выразил мнение эксперт.Наибольшую угрозу в этом смысле представляет период потепления, добавил Шевченко.Понимая в том числе и эти риски, мэр Киева Виталий Кличко уже вошел в клинч с главой киевского режима, что в очередной раз доказало, что руководитель украинской столицы прямым подчиненным Владимира Зеленского не является, заметил эксперт."Кличко – это некая фигура, у которого есть свой сюзерен, в противовес Зеленскому. И Кличко максимально удаляли от реального управления Киевом. Даже главы районов в Киеве назначаются в "офисе президента", а не самим Кличко", – отметил политолог.По мнению Шевченко, пока украинцы подчиняются той системе, которую выстроил Зеленский, главу киевского режима не побеспокоят бытовые коммунальные проблемы простых людей, даже если начнется эпидемия.Политический и военный эксперт, руководитель аналитической службы международного движения "Другая Украина" Алексей Самойлов предположил, что на Украине может произойти русский бунт.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Блэкаут на Украине: Зеленский заявил о чрезвычайной ситуации в КиевеКличко настойчиво призывает жителей Киева покинуть столицуВ Киеве массово закрываются супермаркеты

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, олег шевченко, украина, виталий кличко, блэкаут, владимир зеленский