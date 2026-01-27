Эпидемия в каменных джунглях: Киеву грозит экологическая катастрофа

https://crimea.ria.ru/20260127/epidemiya-v-kamennykh-dzhunglyakh-kievu-grozit-ekologicheskaya-katastrofa-1152702555.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. В Киеве из-за отсутствия электроэнергии, воды и тепла есть риски возникновения серьезной экологической катастрофы. Это может подвигнуть украинцев выступить против преступного режима Владимира Зеленского. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал директор центра стратегического анализа войны и мира Института социально-гуманитарных инициатив, завкафедрой философии КФУ Олег Шевченко.В Киеве проблемы с отоплением, светом и водой, из-за чего вместе с параличом работы жилищно-коммунального хозяйства возникает опасная санитарно-эпидемиологическая обстановка, выразил мнение эксперт.Наибольшую угрозу в этом смысле представляет период потепления, добавил Шевченко.Понимая в том числе и эти риски, мэр Киева Виталий Кличко уже вошел в клинч с главой киевского режима, что в очередной раз доказало, что руководитель украинской столицы прямым подчиненным Владимира Зеленского не является, заметил эксперт."Кличко – это некая фигура, у которого есть свой сюзерен, в противовес Зеленскому. И Кличко максимально удаляли от реального управления Киевом. Даже главы районов в Киеве назначаются в "офисе президента", а не самим Кличко", – отметил политолог.По мнению Шевченко, пока украинцы подчиняются той системе, которую выстроил Зеленский, главу киевского режима не побеспокоят бытовые коммунальные проблемы простых людей, даже если начнется эпидемия.Политический и военный эксперт, руководитель аналитической службы международного движения "Другая Украина" Алексей Самойлов предположил, что на Украине может произойти русский бунт.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Блэкаут на Украине: Зеленский заявил о чрезвычайной ситуации в КиевеКличко настойчиво призывает жителей Киева покинуть столицуВ Киеве массово закрываются супермаркеты
Эпидемия в каменных джунглях: Киеву грозит экологическая катастрофа
Экологическая катастрофа в Киеве может начаться в любой момент – мнение
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым.
В Киеве из-за отсутствия электроэнергии, воды и тепла есть риски возникновения серьезной экологической катастрофы. Это может подвигнуть украинцев выступить против преступного режима Владимира Зеленского. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал директор центра стратегического анализа войны и мира Института социально-гуманитарных инициатив, завкафедрой философии КФУ Олег Шевченко.
В Киеве проблемы с отоплением, светом и водой, из-за чего вместе с параличом работы жилищно-коммунального хозяйства возникает опасная санитарно-эпидемиологическая обстановка, выразил мнение эксперт.
"Не работают водопроводы, замерзает канализация, свалки, многочисленные остатки жизнедеятельности человека, миазмы, бактерии. Это загрязненный Днепр. Страшнейшая эпидемиологическая ситуация в миллионном городе в каменных джунглях. Там может начаться в любой момент серьезнейшая экологическая катастрофа", – сказал гость эфира.
Наибольшую угрозу в этом смысле представляет период потепления, добавил Шевченко.
Понимая в том числе и эти риски, мэр Киева Виталий Кличко уже вошел в клинч с главой киевского режима, что в очередной раз доказало, что руководитель украинской столицы прямым подчиненным Владимира Зеленского не является, заметил эксперт.
"Кличко – это некая фигура, у которого есть свой сюзерен, в противовес Зеленскому. И Кличко максимально удаляли от реального управления Киевом. Даже главы районов в Киеве назначаются в "офисе президента", а не самим Кличко", – отметил политолог.
По мнению Шевченко, пока украинцы подчиняются той системе, которую выстроил Зеленский, главу киевского режима не побеспокоят бытовые коммунальные проблемы простых людей, даже если начнется эпидемия.
"Зеленского это абсолютно не волнует. Почему? Ему подчиняются, и этого достаточно. И, думаю, такая ситуация будет длиться до тех пор, пока украинцы не вспомнят, как они кричали про гидность (гiднiсть, укр. – достоинство, ред.) и все остальное. Где сейчас эта гидность? Ее нет. Она подавлена структурой Зеленского. Но я не думаю, что это будет длиться сколько-нибудь долго", – подытожил гость эфира.
Политический и военный эксперт, руководитель аналитической службы международного движения "Другая Украина" Алексей Самойлов предположил, что на Украине может произойти русский бунт
.
