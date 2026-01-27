Рейтинг@Mail.ru
Эпидемия в каменных джунглях: Киеву грозит экологическая катастрофа - РИА Новости Крым, 27.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20260127/epidemiya-v-kamennykh-dzhunglyakh-kievu-grozit-ekologicheskaya-katastrofa-1152702555.html
Эпидемия в каменных джунглях: Киеву грозит экологическая катастрофа
Эпидемия в каменных джунглях: Киеву грозит экологическая катастрофа - РИА Новости Крым, 27.01.2026
Эпидемия в каменных джунглях: Киеву грозит экологическая катастрофа
В Киеве из-за отсутствия электроэнергии, воды и тепла есть риски возникновения серьезной экологической катастрофы. Это может подвигнуть украинцев выступить... РИА Новости Крым, 27.01.2026
2026-01-27T06:10
2026-01-27T06:10
радио "спутник в крыму"
мнения
олег шевченко
украина
виталий кличко
блэкаут
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/14/1152529288_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_a1c887b00b45ea31f7ea7c694c8bfbb9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. В Киеве из-за отсутствия электроэнергии, воды и тепла есть риски возникновения серьезной экологической катастрофы. Это может подвигнуть украинцев выступить против преступного режима Владимира Зеленского. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал директор центра стратегического анализа войны и мира Института социально-гуманитарных инициатив, завкафедрой философии КФУ Олег Шевченко.В Киеве проблемы с отоплением, светом и водой, из-за чего вместе с параличом работы жилищно-коммунального хозяйства возникает опасная санитарно-эпидемиологическая обстановка, выразил мнение эксперт.Наибольшую угрозу в этом смысле представляет период потепления, добавил Шевченко.Понимая в том числе и эти риски, мэр Киева Виталий Кличко уже вошел в клинч с главой киевского режима, что в очередной раз доказало, что руководитель украинской столицы прямым подчиненным Владимира Зеленского не является, заметил эксперт."Кличко – это некая фигура, у которого есть свой сюзерен, в противовес Зеленскому. И Кличко максимально удаляли от реального управления Киевом. Даже главы районов в Киеве назначаются в "офисе президента", а не самим Кличко", – отметил политолог.По мнению Шевченко, пока украинцы подчиняются той системе, которую выстроил Зеленский, главу киевского режима не побеспокоят бытовые коммунальные проблемы простых людей, даже если начнется эпидемия.Политический и военный эксперт, руководитель аналитической службы международного движения "Другая Украина" Алексей Самойлов предположил, что на Украине может произойти русский бунт.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Блэкаут на Украине: Зеленский заявил о чрезвычайной ситуации в КиевеКличко настойчиво призывает жителей Киева покинуть столицуВ Киеве массово закрываются супермаркеты
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/14/1152529288_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_3cc54c838a746891e5d0b3351a470d4e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мнения, олег шевченко, украина, виталий кличко, блэкаут, владимир зеленский
Эпидемия в каменных джунглях: Киеву грозит экологическая катастрофа

Экологическая катастрофа в Киеве может начаться в любой момент – мнение

06:10 27.01.2026
 
© REUTERS / Alina SmutkoПалатка для обогрева в жилом районе Киева
Палатка для обогрева в жилом районе Киева - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© REUTERS / Alina Smutko
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. В Киеве из-за отсутствия электроэнергии, воды и тепла есть риски возникновения серьезной экологической катастрофы. Это может подвигнуть украинцев выступить против преступного режима Владимира Зеленского. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал директор центра стратегического анализа войны и мира Института социально-гуманитарных инициатив, завкафедрой философии КФУ Олег Шевченко.
В Киеве проблемы с отоплением, светом и водой, из-за чего вместе с параличом работы жилищно-коммунального хозяйства возникает опасная санитарно-эпидемиологическая обстановка, выразил мнение эксперт.

"Не работают водопроводы, замерзает канализация, свалки, многочисленные остатки жизнедеятельности человека, миазмы, бактерии. Это загрязненный Днепр. Страшнейшая эпидемиологическая ситуация в миллионном городе в каменных джунглях. Там может начаться в любой момент серьезнейшая экологическая катастрофа", – сказал гость эфира.

Наибольшую угрозу в этом смысле представляет период потепления, добавил Шевченко.
Понимая в том числе и эти риски, мэр Киева Виталий Кличко уже вошел в клинч с главой киевского режима, что в очередной раз доказало, что руководитель украинской столицы прямым подчиненным Владимира Зеленского не является, заметил эксперт.
"Кличко – это некая фигура, у которого есть свой сюзерен, в противовес Зеленскому. И Кличко максимально удаляли от реального управления Киевом. Даже главы районов в Киеве назначаются в "офисе президента", а не самим Кличко", – отметил политолог.
По мнению Шевченко, пока украинцы подчиняются той системе, которую выстроил Зеленский, главу киевского режима не побеспокоят бытовые коммунальные проблемы простых людей, даже если начнется эпидемия.

"Зеленского это абсолютно не волнует. Почему? Ему подчиняются, и этого достаточно. И, думаю, такая ситуация будет длиться до тех пор, пока украинцы не вспомнят, как они кричали про гидность (гiднiсть, укр. – достоинство, ред.) и все остальное. Где сейчас эта гидность? Ее нет. Она подавлена структурой Зеленского. Но я не думаю, что это будет длиться сколько-нибудь долго", – подытожил гость эфира.

Политический и военный эксперт, руководитель аналитической службы международного движения "Другая Украина" Алексей Самойлов предположил, что на Украине может произойти русский бунт.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Блэкаут на Украине: Зеленский заявил о чрезвычайной ситуации в Киеве
Кличко настойчиво призывает жителей Киева покинуть столицу
В Киеве массово закрываются супермаркеты
 
Радио "Спутник в Крыму"МненияОлег ШевченкоУкраинаВиталий КличкоБлэкаутВладимир Зеленский
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:03Как сильные морозы отразятся на урожае в Крыму
08:50Микрорайон в Керчи остался без отопления из-за аварии
08:28Армия России наступает на Запорожье – Генштаб
08:24От ударов ВСУ погибли 15 россиян и 1,3 млн человек остались без света
08:13Под контроль России перешли Купянск-Узловой и Новояковлевка
07:55Армия России освободила 17 населенных пунктов с начала года
07:43"Фабрика смерти" Освенцим после освобождения Красной армией – фотолента
07:22Новые технологии успешно внедряют в работу на предприятии "Вода Крыма"
07:11Восемь беспилотников сбили над Азовским морем и Кубанью
06:37Освобождение Ленинграда от фашистской блокады – как это было
06:10Эпидемия в каменных джунглях: Киеву грозит экологическая катастрофа
00:01Где в Крыму во вторник пройдут дожди
00:00Какой сегодня праздник: 27 января
23:02Сбой в аэропортах РФ и запрет ЕС на импорт российского газа: главное
22:50Украина вышла из соглашения СНГ об охране государственных границ
22:39Зеленский продлил действие военного положения и мобилизации на Украине
22:30Германия больше не даст Украине Patriot – министр обороны ФРГ
22:09Украине придется пойти на территориальные уступки – генсек НАТО
21:54Гордится собой и наглеет: зачем Зеленский облил грязью Европу в Давосе
21:31В Крыму камнепад закрыл дорогу к водопаду Учан-Су
Лента новостейМолния