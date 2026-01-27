Рейтинг@Mail.ru
Движение по трассе М-4 "Дон" восстановлено после массового ДТП - РИА Новости Крым, 27.01.2026
Движение по трассе М-4 "Дон" восстановлено после массового ДТП
Движение по трассе М-4 "Дон" восстановлено после массового ДТП - РИА Новости Крым, 27.01.2026
Движение по трассе М-4 "Дон" восстановлено после массового ДТП
Движение по трассе М-4 "Дон" в Ростовской области, ранее затрудненное вследствие нескольких ДТП, осуществляется в штатном режиме. Об этом сообщила... РИА Новости Крым, 27.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Движение по трассе М-4 "Дон" в Ростовской области, ранее затрудненное вследствие нескольких ДТП, осуществляется в штатном режиме. Об этом сообщила Госавтоинспекция региона.Утром во вторник в Аксайском районе Ростовской области на трассе М-4 "Дон" произошло массовое ДТП, вследствие чего движение по автомагистрали было затруднено. Как уточнили позже в ГАИ, всего произошло три аварии с участием семи транспортных средств. Пострадавших нет."Последствия аварий устранены, движение на участке автодороги осуществляется в штатном режиме", - проинформировали в ведомстве.Ранее ГУ МЧС Краснодарского края предупредило, что на севере и западе Кубани 27 и 28 января ожидается сильный гололед, сильное гололедно-изморозевое отложение, на дорогах гололедица.Накануне ГАИ Краснодарского края сообщила, что из-за гололедицы на дорогах за утро произошло более 200 дорожных аварий.
Движение по трассе М-4 "Дон" восстановлено после массового ДТП

В Ростовской области на трассе М-4 "Дон" восстановили движение после нескольких ДТП

12:53 27.01.2026
 
© Telegram Госавтоинспекция Ростовской областиДвижение по трассе М-4 "Дон" восстановлено после массового ДТП
Движение по трассе М-4 Дон восстановлено после массового ДТП
© Telegram Госавтоинспекция Ростовской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Движение по трассе М-4 "Дон" в Ростовской области, ранее затрудненное вследствие нескольких ДТП, осуществляется в штатном режиме. Об этом сообщила Госавтоинспекция региона.
Утром во вторник в Аксайском районе Ростовской области на трассе М-4 "Дон" произошло массовое ДТП, вследствие чего движение по автомагистрали было затруднено. Как уточнили позже в ГАИ, всего произошло три аварии с участием семи транспортных средств. Пострадавших нет.
"Последствия аварий устранены, движение на участке автодороги осуществляется в штатном режиме", - проинформировали в ведомстве.
Ранее ГУ МЧС Краснодарского края предупредило, что на севере и западе Кубани 27 и 28 января ожидается сильный гололед, сильное гололедно-изморозевое отложение, на дорогах гололедица.
Накануне ГАИ Краснодарского края сообщила, что из-за гололедицы на дорогах за утро произошло более 200 дорожных аварий.
