https://crimea.ria.ru/20260127/dvizhenie-po-trasse-m-4-don-vosstanovleno-posle-massovogo-dtp-1152716918.html

Движение по трассе М-4 "Дон" восстановлено после массового ДТП

Движение по трассе М-4 "Дон" восстановлено после массового ДТП - РИА Новости Крым, 27.01.2026

Движение по трассе М-4 "Дон" восстановлено после массового ДТП

Движение по трассе М-4 "Дон" в Ростовской области, ранее затрудненное вследствие нескольких ДТП, осуществляется в штатном режиме. Об этом сообщила... РИА Новости Крым, 27.01.2026

2026-01-27T12:53

2026-01-27T12:53

2026-01-27T12:53

ростовская область

госавтоинспекция ростовской области

трасса м-4 "дон"

происшествия

дтп

логистика

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/1b/1152716588_2:0:1245:699_1920x0_80_0_0_f1217957e2ed7916e991fd3856817fd3.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Движение по трассе М-4 "Дон" в Ростовской области, ранее затрудненное вследствие нескольких ДТП, осуществляется в штатном режиме. Об этом сообщила Госавтоинспекция региона.Утром во вторник в Аксайском районе Ростовской области на трассе М-4 "Дон" произошло массовое ДТП, вследствие чего движение по автомагистрали было затруднено. Как уточнили позже в ГАИ, всего произошло три аварии с участием семи транспортных средств. Пострадавших нет.Ранее ГУ МЧС Краснодарского края предупредило, что на севере и западе Кубани 27 и 28 января ожидается сильный гололед, сильное гололедно-изморозевое отложение, на дорогах гололедица.Накануне ГАИ Краснодарского края сообщила, что из-за гололедицы на дорогах за утро произошло более 200 дорожных аварий.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Новороссийском автобус столкнулся с легковушкой и улетел в кювет20 машин попали в ДТП на автодороге М-4 "Дон"В Крыму в ДТП пострадали 13 человек

ростовская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростовская область, госавтоинспекция ростовской области, трасса м-4 "дон", происшествия, дтп, логистика, новости