Движение по трассе М-4 "Дон" восстановлено после массового ДТП
Движение по трассе М-4 "Дон" восстановлено после массового ДТП - РИА Новости Крым, 27.01.2026
Движение по трассе М-4 "Дон" восстановлено после массового ДТП
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Движение по трассе М-4 "Дон" в Ростовской области, ранее затрудненное вследствие нескольких ДТП, осуществляется в штатном режиме. Об этом сообщила Госавтоинспекция региона.Утром во вторник в Аксайском районе Ростовской области на трассе М-4 "Дон" произошло массовое ДТП, вследствие чего движение по автомагистрали было затруднено. Как уточнили позже в ГАИ, всего произошло три аварии с участием семи транспортных средств. Пострадавших нет.Ранее ГУ МЧС Краснодарского края предупредило, что на севере и западе Кубани 27 и 28 января ожидается сильный гололед, сильное гололедно-изморозевое отложение, на дорогах гололедица.Накануне ГАИ Краснодарского края сообщила, что из-за гололедицы на дорогах за утро произошло более 200 дорожных аварий.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Новороссийском автобус столкнулся с легковушкой и улетел в кювет20 машин попали в ДТП на автодороге М-4 "Дон"В Крыму в ДТП пострадали 13 человек
