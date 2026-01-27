https://crimea.ria.ru/20260127/dtp-i-snezhnye-lovushki-v-krymu-rasskazali-o-novogodnikh-proisshestviyakh-1152718718.html

ДТП и снежные ловушки: в Крыму рассказали о "новогодних" происшествиях

ДТП и снежные ловушки: в Крыму рассказали о "новогодних" происшествиях - РИА Новости Крым, 27.01.2026

ДТП и снежные ловушки: в Крыму рассказали о "новогодних" происшествиях

Новогодние каникулы в Крыму для спасателей МЧС - всегда период работы в усиленном режиме. За время праздников на полуострове было объявлено семь экстренных... РИА Новости Крым, 27.01.2026

2026-01-27T15:13

2026-01-27T15:13

2026-01-27T15:13

андрей павлюченко

гу мчс рф по республике крым

крым

новости крыма

безопасность

общество

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/13/1152494779_0:122:1280:842_1920x0_80_0_0_0aef7f4b4146f4d2588b4b6f18887919.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Новогодние каникулы в Крыму для спасателей МЧС - всегда период работы в усиленном режиме. За время праздников на полуострове было объявлено семь экстренных штормовых предупреждений, спасатели выезжали на 40 ДТП, вытаскивали из снежного плена автомобилистов и находили потерявшихся в горах туристов. Об этом на брифинге в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал заместитель начальника ГУ (по антикризисному управлению) МЧС России по Республике Крым Андрея Павлюченко.В начале года на территории полуострова действовал режим повышенной готовности. Ресурсоснабжающие организации перешли в круглосуточный режим работы, а вдоль трассы "Таврида" и республиканских дорог подготовили места для размещения мобильных пунктов обогрева и питания. 11 января сильный ветер в Крыму повалил деревья на дороги и машины, а также повредил линии электропередачи в шести муниципалитетах.По словам Павлюченко, сильные осадки, гололед и метель спровоцировали резкий рост происшествий, обрушение слабых конструкций и ДТП, требующих незамедлительной реакции спасателей."Нередко деревья падали на линии электропередачи, повреждали инженерные коммуникации. Благодаря слаженной работе МЧС и городских служб, все происшествия оперативно устранялись", - рассказал он.Также сотрудники ведомства обеспечивали безопасность дорожного движения. Был проведен ряд превентивных мероприятий с целью минимизации дорожных заторов и транспортного коллапса, организовано широкое информирование жителей и гостей полуострова, уточнил Павличенко.Несмотря на то, что крымчан предупреждали об ухудшении погодных условий, в новогодние праздники произошло девять инцидентов в горно-лесной местности на территории Ялты, Алушты, Судака, Белогорского и Симферопольского районов. Сотрудники МЧС спасли 12 человек, в том числе четырех детей.Как правило, беспечные туристы сбивались с пути в вечернее время. Любители походов не учли резкое наступление сумерек и переменчивость погоды, характерных для горно-лесной местности. Спасали их исправные средства связи и сотрудники МЧС."На территории Ялты после 20 часов вечера к нам обратилась группа из четырех туристов, в составе которых находилось двое детей. Люди застряли в труднодоступной местности, сбились с маршрута, но, к счастью, у них были работающие телефоны. В течение трех часов людей эвакуировали в безопасное место. Похожая ситуация с пятью туристами произошла возле села Соколиное, в районе горы Бойко", - рассказал Павлюченко.В Крыму в конце января – начале февраля ожидается резкое похолодание и снегопады в связи с прохождением циклона через территорию полуострова.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На пожарах в Крыму с начала года погибли восемь человекСевастополь в лидерах ЮФО по снижению гибели людей на водеНа Ай-Петри девушки получили травмы при катании на тюбингеЖизнь на первом месте: как минимизировать травматизм при ДТП

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей павлюченко, гу мчс рф по республике крым, крым, новости крыма, безопасность, общество, происшествия