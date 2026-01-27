Рейтинг@Mail.ru
Директора крымского вуза приговорили на Украине к 11 годам колонии - РИА Новости Крым, 27.01.2026
Директора крымского вуза приговорили на Украине к 11 годам колонии
Директора крымского вуза приговорили на Украине к 11 годам колонии - РИА Новости Крым, 27.01.2026
Директора крымского вуза приговорили на Украине к 11 годам колонии
Суд на Украине заочно приговорил директора Института медиакоммуникаций, медиатехнологий и дизайна Крымского федерального университета Александр Мащенко к 11... РИА Новости Крым, 27.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Суд на Украине заочно приговорил директора Института медиакоммуникаций, медиатехнологий и дизайна Крымского федерального университета Александр Мащенко к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом сообщает пресс-служба так называемой украинской "прокуратуры Республики Крым и города Севастополя".На Украине Мащенко обвинили в "публичных призывах к действиям с целью изменения границ Украины", "коллаборационной деятельности", "разжигании межнациональной розни" и "оправдании вооруженной агрессии РФ против Украины".В "ведомстве", в частности, заявили, что директор Института медиакоммуникаций в эфире одного из крымских телеканалов "систематически оправдывал" проведение специальной военной операции, "высказывался в поддержку" воссоединения Крыма и новых регионов с Россией и утверждал, что "Украины как государства не должно существовать в будущем".Ранее украинской суд приговорил к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества крымского блогера Александра Кирьякова, признав его виновным в "коллаборационной деятельности, пособничестве стране-агрессору и оправдании войны".
Директора крымского вуза приговорили на Украине к 11 годам колонии

На Украине директора крымского вуза Мащенко осудили на 11 лет за "оправдание" СВО

14:58 27.01.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДиректор Института медиакоммуникаций, медиатехнологий и дизайна КФУ имени В. И. Вернадского, заслуженный журналист Республики Крым Александр Мащенко
Директор Института медиакоммуникаций, медиатехнологий и дизайна КФУ имени В. И. Вернадского, заслуженный журналист Республики Крым Александр Мащенко - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Суд на Украине заочно приговорил директора Института медиакоммуникаций, медиатехнологий и дизайна Крымского федерального университета Александр Мащенко к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом сообщает пресс-служба так называемой украинской "прокуратуры Республики Крым и города Севастополя".
На Украине Мащенко обвинили в "публичных призывах к действиям с целью изменения границ Украины", "коллаборационной деятельности", "разжигании межнациональной розни" и "оправдании вооруженной агрессии РФ против Украины".
В "ведомстве", в частности, заявили, что директор Института медиакоммуникаций в эфире одного из крымских телеканалов "систематически оправдывал" проведение специальной военной операции, "высказывался в поддержку" воссоединения Крыма и новых регионов с Россией и утверждал, что "Украины как государства не должно существовать в будущем".
Ранее украинской суд приговорил к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества крымского блогера Александра Кирьякова, признав его виновным в "коллаборационной деятельности, пособничестве стране-агрессору и оправдании войны".
