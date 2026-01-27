https://crimea.ria.ru/20260127/direktora-krymskogo-vuza-prigovorili-na-ukraine-k-11-godam-kolonii-1152720569.html

Директора крымского вуза приговорили на Украине к 11 годам колонии

Директора крымского вуза приговорили на Украине к 11 годам колонии - РИА Новости Крым, 27.01.2026

Директора крымского вуза приговорили на Украине к 11 годам колонии

Суд на Украине заочно приговорил директора Института медиакоммуникаций, медиатехнологий и дизайна Крымского федерального университета Александр Мащенко к 11... РИА Новости Крым, 27.01.2026

2026-01-27T14:58

2026-01-27T14:58

2026-01-27T14:58

украина

в мире

александр мащенко

новости

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/02/1140794066_420:104:2877:1486_1920x0_80_0_0_ff86a3183861ecb4b28c88b81a3e1b2f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Суд на Украине заочно приговорил директора Института медиакоммуникаций, медиатехнологий и дизайна Крымского федерального университета Александр Мащенко к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом сообщает пресс-служба так называемой украинской "прокуратуры Республики Крым и города Севастополя".На Украине Мащенко обвинили в "публичных призывах к действиям с целью изменения границ Украины", "коллаборационной деятельности", "разжигании межнациональной розни" и "оправдании вооруженной агрессии РФ против Украины".В "ведомстве", в частности, заявили, что директор Института медиакоммуникаций в эфире одного из крымских телеканалов "систематически оправдывал" проведение специальной военной операции, "высказывался в поддержку" воссоединения Крыма и новых регионов с Россией и утверждал, что "Украины как государства не должно существовать в будущем".Ранее украинской суд приговорил к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества крымского блогера Александра Кирьякова, признав его виновным в "коллаборационной деятельности, пособничестве стране-агрессору и оправдании войны".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине возбудили новое уголовное дело против Сальдо Януковичу вынесли третий приговор на Украине Российский ученый задержан в Польше из-за раскопок в Крыму

украина

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, в мире, александр мащенко, новости, крым