Дети найдут решение: эксперт о запрете сайтов готовых домашних заданий

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Идея блокировать в интернете сайты с готовыми домашними заданиями неприемлема, подобные решения необходимо принимать с учетом всего предыдущего опыта и психологии современных детей. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказала депутат Госсовета Крыма, директор симферопольской средней образовательной школы № 44 Гульнара Муртазаева.Запретить распространение готовых решений школьных заданий предложило Министерство просвещения России. Отмечается, что инициатива призвана повысить мотивацию программ основного государственного экзамена, единого государственного экзамена и укрепить принципы академической честности.Также Гульнара Муртазаева обозначила, что в школах давно сложилась практика в рамках подготовки к ОГЭ и ЕГЭ решать экзаменационные задания прошлых лет. По ее словам, деятельность репетиторов также основана на аналогичных методиках."Тут ничего нет противоправного. Во всяком случае, каждый второй ребенок занимается с репетитором, каждый репетитор готовит ребенка по опыту прошлого, он занимается постоянно именно в том формате, в той методике, которая была связана с прошлыми заданиями, задачами и так далее. Поэтому какая-то немножко бессмысленная история лишать детей даже репетиторов, которые практически официально занимаются этой деятельностью", - заметила она.Директор школы добавила, что подобные решения необходимо принимать с учетом всего предыдущего опыта и с учетом психологии современных детей.Накануне сообщалось, что инициативу Минпросвещения РФ о блокировке в интернете сайтов с готовыми домашними заданиями из учебников и пособий не поддержал первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин. По мнению депутата, так можно дойти до абсурда, ведь досудебная блокировка сайтов – это инструмент для борьбы с общественно опасной информацией.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтактеи MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

