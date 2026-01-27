Дети найдут решение: эксперт о запрете сайтов готовых домашних заданий

https://crimea.ria.ru/20260127/deti-naydut-reshenie-ekspert-o-zaprete-saytov-gotovykh-domashnikh-zadaniy-1152716822.html
Идея блокировать в интернете сайты с готовыми домашними заданиями неприемлема, подобные решения необходимо принимать с учетом всего предыдущего опыта и... РИА Новости Крым, 27.01.2026
2026-01-27T13:05
В Крыму назвали неприемлемой идею ввести запрет на готовые домашние задания в интернете
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым.
Идея блокировать в интернете сайты с готовыми домашними заданиями неприемлема, подобные решения необходимо принимать с учетом всего предыдущего опыта и психологии современных детей. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказала депутат Госсовета Крыма, директор симферопольской средней образовательной школы № 44 Гульнара Муртазаева.
Запретить распространение готовых решений школьных заданий предложило Министерство просвещения России. Отмечается, что инициатива призвана повысить мотивацию программ основного государственного экзамена, единого государственного экзамена и укрепить принципы академической честности.
"Это просто приведет к деструкции определенных действий наших замечательных школьников. Мне кажется, что нельзя в один ряд ставить какие-то совершенно неприемлемые вещи и запрещать одновременно и решебники, и просмотр шпаргалок… Прежде всего, потому что шпаргалок для ЕГЭ в принципе не существует в интернете, а есть примерные решения… Это неправильно и приведет к совершенно другим действиям - дети таким образом могут оказаться в каких-то "черных" чатах, и в любом случае найдут выход, как списать", - отметила спикер.
Также Гульнара Муртазаева обозначила, что в школах давно сложилась практика в рамках подготовки к ОГЭ и ЕГЭ решать экзаменационные задания прошлых лет. По ее словам, деятельность репетиторов также основана на аналогичных методиках.
"Тут ничего нет противоправного. Во всяком случае, каждый второй ребенок занимается с репетитором, каждый репетитор готовит ребенка по опыту прошлого, он занимается постоянно именно в том формате, в той методике, которая была связана с прошлыми заданиями, задачами и так далее. Поэтому какая-то немножко бессмысленная история лишать детей даже репетиторов, которые практически официально занимаются этой деятельностью", - заметила она.
Директор школы добавила, что подобные решения необходимо принимать с учетом всего предыдущего опыта и с учетом психологии современных детей.
"Дети найдут другой выход, но мне кажется, это будет более сложный выход… И то, что на данный момент декларируется, мне кажется, это не совсем приемлемо… Дети сейчас очень разные…. Сейчас, кстати, в тренде быть разумным, в тренде быть здоровым и в тренде не списывать. Во всяком случае, из года в год этого становится меньше", - подчеркнула она.
Накануне сообщалось, что инициативу Минпросвещения РФ о блокировке в интернете сайтов с готовыми домашними заданиями из учебников и пособий не поддержал
первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин. По мнению депутата, так можно дойти до абсурда, ведь досудебная блокировка сайтов – это инструмент для борьбы с общественно опасной информацией.
