На сегодняшний день более 400 тысяч крымчан получают зарплату на карту ВТБ, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости Крым, 27.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв — РИА Новости Крым. На сегодняшний день более 400 тысяч крымчан получают зарплату на карту ВТБ, сообщает пресс-служба банка.В целом по стране доля банка на рынке зарплатных проектов превысила 20%*, и в ближайшие два года планируется увеличить ее до 25%.Помимо Крыма, в число лидеров по числу зарплатных клиентов финансовой организации вошли Краснодарский край, Республика Татарстан, Челябинская и Самарская области.Прирост числа зарплатных клиентов в прошлом году в значительной степени обеспечен работниками ряда перспективных отраслей. Увеличилось число ИТ-специалистов и работников телекома на 78%, клиентов из сферы недвижимости — на 28%, а также отмечен рост в образовании, финансах и АПК (+21% в каждой из этих областей)."Перезапуск зарплатного проекта в прошлом году позволил нам преодолеть очередной рубеж в 11 миллионов клиентов", — цитирует пресс-служба члена правления ВТБ Дмитрия Брейтенбихера.* расчеты ВТБ на основе данных Frank RG

