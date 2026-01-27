https://crimea.ria.ru/20260127/bolee-400-tysyach-krymchan-poluchayut-zarplatu-na-kartu-vtb-1152719425.html
Более 400 тысяч крымчан получают зарплату на карту ВТБ
Более 400 тысяч крымчан получают зарплату на карту ВТБ - РИА Новости Крым, 27.01.2026
Более 400 тысяч крымчан получают зарплату на карту ВТБ
На сегодняшний день более 400 тысяч крымчан получают зарплату на карту ВТБ, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости Крым, 27.01.2026
2026-01-27T14:12
2026-01-27T14:12
2026-01-27T14:12
втб
финансы
банк
зарплата
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/0a/1147856509_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_01580830c6255b2a386b813f2fdcc40d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв — РИА Новости Крым. На сегодняшний день более 400 тысяч крымчан получают зарплату на карту ВТБ, сообщает пресс-служба банка.В целом по стране доля банка на рынке зарплатных проектов превысила 20%*, и в ближайшие два года планируется увеличить ее до 25%.Помимо Крыма, в число лидеров по числу зарплатных клиентов финансовой организации вошли Краснодарский край, Республика Татарстан, Челябинская и Самарская области.Прирост числа зарплатных клиентов в прошлом году в значительной степени обеспечен работниками ряда перспективных отраслей. Увеличилось число ИТ-специалистов и работников телекома на 78%, клиентов из сферы недвижимости — на 28%, а также отмечен рост в образовании, финансах и АПК (+21% в каждой из этих областей)."Перезапуск зарплатного проекта в прошлом году позволил нам преодолеть очередной рубеж в 11 миллионов клиентов", — цитирует пресс-служба члена правления ВТБ Дмитрия Брейтенбихера.* расчеты ВТБ на основе данных Frank RG
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/0a/1147856509_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_bc04667350383a4b9491dd4dbbc7d8c9.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
втб, финансы, банк, зарплата
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв — РИА Новости Крым. На сегодняшний день более 400 тысяч крымчан получают зарплату на карту ВТБ, сообщает пресс-служба банка.
В целом по стране доля банка на рынке зарплатных проектов превысила 20%*, и в ближайшие два года планируется увеличить ее до 25%.
По итогам 2025 года, портфель зарплатных клиентов-физлиц ВТБ вырос на 1,6 миллиона до 11,1 миллиона россиян. Этот результат стал рекордным для банка. Количество корпоративных клиентов в рамках зарплатного проекта увеличилось на 28% до 440 тысяч.
Помимо Крыма, в число лидеров по числу зарплатных клиентов финансовой организации вошли Краснодарский край, Республика Татарстан, Челябинская и Самарская области.
Прирост числа зарплатных клиентов в прошлом году в значительной степени обеспечен работниками ряда перспективных отраслей. Увеличилось число ИТ-специалистов и работников телекома на 78%, клиентов из сферы недвижимости — на 28%, а также отмечен рост в образовании, финансах и АПК (+21% в каждой из этих областей).
"Перезапуск зарплатного проекта в прошлом году позволил нам преодолеть очередной рубеж в 11 миллионов клиентов", — цитирует пресс-служба члена правления ВТБ Дмитрия Брейтенбихера.
* расчеты ВТБ на основе данных Frank RG