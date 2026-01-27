https://crimea.ria.ru/20260127/bastrykin-zatreboval-doklad-iz-za-travmirovaniya-detey-na-nedostroe-v-yalte-1152721744.html

Бастрыкин затребовал доклад из-за травмирования детей на недострое в Ялте

Бастрыкин затребовал доклад из-за травмирования детей на недострое в Ялте - РИА Новости Крым, 27.01.2026

Бастрыкин затребовал доклад из-за травмирования детей на недострое в Ялте

Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе проверки по факту травмирования детей на недостроенном здании в Ялте, сообщают в информационном... РИА Новости Крым, 27.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе проверки по факту травмирования детей на недостроенном здании в Ялте, сообщают в информационном центре Следкома.По данным пресс-службы, в ведомство обратился житель Ялты. Он пожаловался на несогласие с ходом установления обстоятельств травмирования детей при падении с недостроя в городе. По словам обратившегося, незавершенная стройка на улице Мухина стоит так уже несколько лет. Необходимой ограды территории нет, пройти на территорию может любой желающий. Особенно этим местом заинтересовались подростки.По факту травмирования первого мальчика следователями местного управления проводилась процессуальная проверка, но уголовное дело не возбудили. По второму случая проверка также проводилась, а материалы были переданы по подследственности в полицию.В связи с этим Бастрыкин дал указание руководителю регионального главка СК Владимиру Терентьеву возбудить уголовные дела и предоставить доклад о первоначальных установленных обстоятельствах и результатах расследования.Ранее сообщалось, что Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с обращением сироты из Ялты. По словам девушки, ее не обеспечивают законным жильем.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Анапы из-за недвижимости "заказал" родственников за 1 млн рублейВ Севастополе собака напала на ребенка – Бастрыкин затребовал докладСуд арестовал обвиняемую в афере с похищением подростка в Красноярске

