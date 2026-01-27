Рейтинг@Mail.ru
Бастрыкин затребовал доклад из-за травмирования детей на недострое в Ялте - РИА Новости Крым, 27.01.2026
Бастрыкин затребовал доклад из-за травмирования детей на недострое в Ялте
Бастрыкин затребовал доклад из-за травмирования детей на недострое в Ялте - РИА Новости Крым, 27.01.2026
Бастрыкин затребовал доклад из-за травмирования детей на недострое в Ялте
Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе проверки по факту травмирования детей на недостроенном здании в Ялте, сообщают в информационном... РИА Новости Крым, 27.01.2026
ялта
новости крыма
ск рф (следственный комитет российской федерации)
александр бастрыкин
владимир терентьев
происшествия
недострой
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе проверки по факту травмирования детей на недостроенном здании в Ялте, сообщают в информационном центре Следкома.По данным пресс-службы, в ведомство обратился житель Ялты. Он пожаловался на несогласие с ходом установления обстоятельств травмирования детей при падении с недостроя в городе. По словам обратившегося, незавершенная стройка на улице Мухина стоит так уже несколько лет. Необходимой ограды территории нет, пройти на территорию может любой желающий. Особенно этим местом заинтересовались подростки.По факту травмирования первого мальчика следователями местного управления проводилась процессуальная проверка, но уголовное дело не возбудили. По второму случая проверка также проводилась, а материалы были переданы по подследственности в полицию.В связи с этим Бастрыкин дал указание руководителю регионального главка СК Владимиру Терентьеву возбудить уголовные дела и предоставить доклад о первоначальных установленных обстоятельствах и результатах расследования.Ранее сообщалось, что Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с обращением сироты из Ялты. По словам девушки, ее не обеспечивают законным жильем.
ялта, новости крыма, ск рф (следственный комитет российской федерации), александр бастрыкин, владимир терентьев, происшествия, недострой
Бастрыкин затребовал доклад из-за травмирования детей на недострое в Ялте

СК начал проверку после падения и травмирования детей с недостроенного здания в Ялте

15:46 27.01.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе проверки по факту травмирования детей на недостроенном здании в Ялте, сообщают в информационном центре Следкома.
По данным пресс-службы, в ведомство обратился житель Ялты. Он пожаловался на несогласие с ходом установления обстоятельств травмирования детей при падении с недостроя в городе. По словам обратившегося, незавершенная стройка на улице Мухина стоит так уже несколько лет. Необходимой ограды территории нет, пройти на территорию может любой желающий. Особенно этим местом заинтересовались подростки.
"В сентябре 2021 года 13-летний мальчик упал с 3 этажа, получив телесные повреждения. В октябре прошлого года в результате падения 14-летнего сына заявителя с 4 этажа недостроя его здоровью причинен вред. Обоим подросткам установлена инвалидность. Несмотря на имеющиеся нарушения, никто к ответственности не привлечен", – говорится в публикации.
По факту травмирования первого мальчика следователями местного управления проводилась процессуальная проверка, но уголовное дело не возбудили. По второму случая проверка также проводилась, а материалы были переданы по подследственности в полицию.
В связи с этим Бастрыкин дал указание руководителю регионального главка СК Владимиру Терентьеву возбудить уголовные дела и предоставить доклад о первоначальных установленных обстоятельствах и результатах расследования.
Ранее сообщалось, что Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с обращением сироты из Ялты. По словам девушки, ее не обеспечивают законным жильем.
Лента новостейМолния