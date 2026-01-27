https://crimea.ria.ru/20260127/aksenov-prinyal-otstavku-vitse-premera-kryma-svetlany-maslovoy-1152715904.html
Аксенов принял отставку вице-премьера Крыма Светланы Масловой
Аксенов принял отставку вице-премьера Крыма Светланы Масловой - РИА Новости Крым, 27.01.2026
Аксенов принял отставку вице-премьера Крыма Светланы Масловой
Вице-премьер Крыма Светлана Маслова ушла в отставку по собственному желанию. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 27.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости Крым. Вице-премьер Крыма Светлана Маслова ушла в отставку по собственному желанию. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.23 января депутаты крымского парламента поддержали проект главы Крыма Сергея Аксенова освободить Маслову от обязанностей заместителя председателя Совета министров республики. Также Госсовет РК одобрил освобождение Ольги Шевцовой от должности министра экологии и природных ресурсов Крыма, согласовано ее назначение на должность вице-премьера.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Аксенов принял отставку вице-премьера Крыма Светланы Масловой
Вице-премьер Крыма Светлана Маслова ушла в отставку
12:24 27.01.2026 (обновлено: 12:29 27.01.2026)