Аксенов принял отставку вице-премьера Крыма Светланы Масловой - РИА Новости Крым, 27.01.2026
Аксенов принял отставку вице-премьера Крыма Светланы Масловой
Аксенов принял отставку вице-премьера Крыма Светланы Масловой - РИА Новости Крым, 27.01.2026
Аксенов принял отставку вице-премьера Крыма Светланы Масловой
Вице-премьер Крыма Светлана Маслова ушла в отставку по собственному желанию. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 27.01.2026
2026-01-27T12:24
2026-01-27T12:29
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости Крым. Вице-премьер Крыма Светлана Маслова ушла в отставку по собственному желанию. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.23 января депутаты крымского парламента поддержали проект главы Крыма Сергея Аксенова освободить Маслову от обязанностей заместителя председателя Совета министров республики. Также Госсовет РК одобрил освобождение Ольги Шевцовой от должности министра экологии и природных ресурсов Крыма, согласовано ее назначение на должность вице-премьера.
кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя, крым, новости крыма, срочные новости крыма, сергей аксенов, совет министров рк, светлана маслова
Аксенов принял отставку вице-премьера Крыма Светланы Масловой

Вице-премьер Крыма Светлана Маслова ушла в отставку

12:24 27.01.2026 (обновлено: 12:29 27.01.2026)
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичСовет министров РК
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости Крым. Вице-премьер Крыма Светлана Маслова ушла в отставку по собственному желанию. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.
"Принята отставка заместителя председателя Совета министров Республики Крым Светланы Борисовны Масловой по собственному желанию", - написал он в своем ТГ-канале и поблагодарил ее за "системный и профессиональный подход к работе, добросовестный труд на благо Крыма и жителей республики".
23 января депутаты крымского парламента поддержали проект главы Крыма Сергея Аксенова освободить Маслову от обязанностей заместителя председателя Совета министров республики. Также Госсовет РК одобрил освобождение Ольги Шевцовой от должности министра экологии и природных ресурсов Крыма, согласовано ее назначение на должность вице-премьера.
