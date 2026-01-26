https://crimea.ria.ru/20260126/zhitel-anapy-iz-za-nedvizhimosti-zakazal-rodstvennikov-za-1-mln-rubley-1152679806.html
Житель Анапы из-за недвижимости "заказал" родственников за 1 млн рублей
Житель Анапы из-за недвижимости "заказал" родственников за 1 млн рублей - РИА Новости Крым, 26.01.2026
Житель Анапы из-за недвижимости "заказал" родственников за 1 млн рублей
39-летний житель Анапы заказал убийство своего двоюродного брата и его жены за один миллион рублей из-за спора по поводу недвижимости. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 26.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ 26 янв – РИА Новости Крым. 39-летний житель Анапы заказал убийство своего двоюродного брата и его жены за один миллион рублей из-за спора по поводу недвижимости. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.Для осуществления своего плана мужчина обратился к знакомому, чтобы тот подыскал киллера. Но в дело вмешались правоохранители, которые контролировали дальнейшие действия заказчика убийства.Обвиняемый сообщил "исполнителю" адрес жертв и другую необходимую информацию, предоставил фотографии. Он также потребовал, чтобы преступление было совершено с инсценировкой разбойного нападения.Получив информацию о якобы выполненном "заказе", подтверждающие фотоматериалы и личные вещи потерпевшего, фигурант был задержан правоохранителями.Мужчине предъявлено обвинение, суд заключил его под стражу.
Житель Анапы заказал убийство двоюродного брата и его жены из-за недвижимости – СК
СИМФЕРОПОЛЬ 26 янв – РИА Новости Крым. 39-летний житель Анапы заказал убийство своего двоюродного брата и его жены за один миллион рублей из-за спора по поводу недвижимости. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.
"По версии следствия, у фигуранта был длительный конфликт с родственниками из-за имущественного спора, связанного с недвижимостью в Анапе. В этой связи в декабре 2025 года обвиняемый решил организовать убийство двоюродного брата и его супруги", - говорится в сообщении.
Для осуществления своего плана мужчина обратился к знакомому, чтобы тот подыскал киллера. Но в дело вмешались правоохранители, которые контролировали дальнейшие действия заказчика убийства.
Обвиняемый сообщил "исполнителю" адрес жертв и другую необходимую информацию, предоставил фотографии. Он также потребовал, чтобы преступление было совершено с инсценировкой разбойного нападения.
Получив информацию о якобы выполненном "заказе", подтверждающие фотоматериалы и личные вещи потерпевшего, фигурант был задержан правоохранителями.
Мужчине предъявлено обвинение, суд заключил его под стражу.
