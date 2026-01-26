Рейтинг@Mail.ru
Житель Анапы из-за недвижимости "заказал" родственников за 1 млн рублей - РИА Новости Крым, 26.01.2026
https://crimea.ria.ru/20260126/zhitel-anapy-iz-za-nedvizhimosti-zakazal-rodstvennikov-za-1-mln-rubley-1152679806.html
Житель Анапы из-за недвижимости "заказал" родственников за 1 млн рублей
Житель Анапы из-за недвижимости "заказал" родственников за 1 млн рублей - РИА Новости Крым, 26.01.2026
Житель Анапы из-за недвижимости "заказал" родственников за 1 млн рублей
39-летний житель Анапы заказал убийство своего двоюродного брата и его жены за один миллион рублей из-за спора по поводу недвижимости. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 26.01.2026
2026-01-26T10:39
2026-01-26T10:39
краснодарский край
новости
ск рф (следственный комитет российской федерации)
убийство
уголовный кодекс
анапа
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/1a/1152679674_0:0:1250:704_1920x0_80_0_0_53194118d428881c7e5f051119e04729.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ 26 янв – РИА Новости Крым. 39-летний житель Анапы заказал убийство своего двоюродного брата и его жены за один миллион рублей из-за спора по поводу недвижимости. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.Для осуществления своего плана мужчина обратился к знакомому, чтобы тот подыскал киллера. Но в дело вмешались правоохранители, которые контролировали дальнейшие действия заказчика убийства.Обвиняемый сообщил "исполнителю" адрес жертв и другую необходимую информацию, предоставил фотографии. Он также потребовал, чтобы преступление было совершено с инсценировкой разбойного нападения.Получив информацию о якобы выполненном "заказе", подтверждающие фотоматериалы и личные вещи потерпевшего, фигурант был задержан правоохранителями.Мужчине предъявлено обвинение, суд заключил его под стражу.
краснодарский край
анапа
краснодарский край, новости, ск рф (следственный комитет российской федерации), убийство, уголовный кодекс, анапа
Житель Анапы из-за недвижимости "заказал" родственников за 1 млн рублей

Житель Анапы заказал убийство двоюродного брата и его жены из-за недвижимости – СК

10:39 26.01.2026
 
© СК РФВ Краснодарском крае мужчине предъявлено обвинение в приготовлении к организации убийства родственников
В Краснодарском крае мужчине предъявлено обвинение в приготовлении к организации убийства родственников
© СК РФ
СИМФЕРОПОЛЬ 26 янв – РИА Новости Крым. 39-летний житель Анапы заказал убийство своего двоюродного брата и его жены за один миллион рублей из-за спора по поводу недвижимости. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.
"По версии следствия, у фигуранта был длительный конфликт с родственниками из-за имущественного спора, связанного с недвижимостью в Анапе. В этой связи в декабре 2025 года обвиняемый решил организовать убийство двоюродного брата и его супруги", - говорится в сообщении.
Для осуществления своего плана мужчина обратился к знакомому, чтобы тот подыскал киллера. Но в дело вмешались правоохранители, которые контролировали дальнейшие действия заказчика убийства.
Обвиняемый сообщил "исполнителю" адрес жертв и другую необходимую информацию, предоставил фотографии. Он также потребовал, чтобы преступление было совершено с инсценировкой разбойного нападения.
Получив информацию о якобы выполненном "заказе", подтверждающие фотоматериалы и личные вещи потерпевшего, фигурант был задержан правоохранителями.
Мужчине предъявлено обвинение, суд заключил его под стражу.
Краснодарский крайНовостиСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)УбийствоУголовный кодексАнапа
 
