https://crimea.ria.ru/20260126/zelenskiy-prodlil-deystvie-voennogo-polozheniya-i-mobilizatsii-na-ukraine-1152707747.html

Зеленский продлил действие военного положения и мобилизации на Украине

Зеленский продлил действие военного положения и мобилизации на Украине - РИА Новости Крым, 26.01.2026

Зеленский продлил действие военного положения и мобилизации на Украине

Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон о продлении срока действия всеобщей мобилизации и военного положения на Украине еще на 90 дней,... РИА Новости Крым, 26.01.2026

2026-01-26T22:39

2026-01-26T22:39

2026-01-26T22:39

новости

украина

мобилизация на украине

всу (вооруженные силы украины)

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/1e/1134559636_0:134:1280:854_1920x0_80_0_0_daa614d30c9bfd6720b2e941a75be27f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон о продлении срока действия всеобщей мобилизации и военного положения на Украине еще на 90 дней, свидетельствуют данные на сайте украинского парламента.Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк 14 января сообщил, что украинский парламент поддержал продление военного положения и мобилизации на Украине еще на 90 дней – до 4 марта.В карте законопроектов о продлении мобилизации и военного положения, опубликованных на сайте Рады, указано, что документы возвращены с подписью Зеленского.На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, 25 февраля того же года глава киевского режима Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. С тех пор военное положение и всеобщая мобилизации в стране продлевались каждые 90 дней.Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал, что мобилизация не покрывает потребности войск, а заместитель командующего ракетными войсками Сергей Мусиенко назвал катастрофическую нехватку личного состава одной из основных проблем для подразделений.В конце августа прошлого года украинский кабмин разрешил выезд за границу мужчинам в возрасте 18-22 лет, что привело к массовому отъезду молодых людей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Депутат Рады предложил пополнять ряды ВСУ пенсионерами и полицейскимиМногие из списка погибших солдат ВСУ младше возраста мобилизацииНет воды и туалетов: в каких условиях готовят мобилизованных в ВСУ

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, украина, мобилизация на украине, всу (вооруженные силы украины), владимир зеленский