Зеленский продлил действие военного положения и мобилизации на Украине
Зеленский продлил действие военного положения и мобилизации на Украине - РИА Новости Крым, 26.01.2026
Зеленский продлил действие военного положения и мобилизации на Украине
Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон о продлении срока действия всеобщей мобилизации и военного положения на Украине еще на 90 дней,... РИА Новости Крым, 26.01.2026
2026-01-26T22:39
2026-01-26T22:39
2026-01-26T22:39
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон о продлении срока действия всеобщей мобилизации и военного положения на Украине еще на 90 дней, свидетельствуют данные на сайте украинского парламента.Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк 14 января сообщил, что украинский парламент поддержал продление военного положения и мобилизации на Украине еще на 90 дней – до 4 марта.В карте законопроектов о продлении мобилизации и военного положения, опубликованных на сайте Рады, указано, что документы возвращены с подписью Зеленского.На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, 25 февраля того же года глава киевского режима Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. С тех пор военное положение и всеобщая мобилизации в стране продлевались каждые 90 дней.Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал, что мобилизация не покрывает потребности войск, а заместитель командующего ракетными войсками Сергей Мусиенко назвал катастрофическую нехватку личного состава одной из основных проблем для подразделений.В конце августа прошлого года украинский кабмин разрешил выезд за границу мужчинам в возрасте 18-22 лет, что привело к массовому отъезду молодых людей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Депутат Рады предложил пополнять ряды ВСУ пенсионерами и полицейскимиМногие из списка погибших солдат ВСУ младше возраста мобилизацииНет воды и туалетов: в каких условиях готовят мобилизованных в ВСУ
