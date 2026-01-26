Рейтинг@Mail.ru
Зеленский продлил действие военного положения и мобилизации на Украине - РИА Новости Крым, 26.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260126/zelenskiy-prodlil-deystvie-voennogo-polozheniya-i-mobilizatsii-na-ukraine-1152707747.html
Зеленский продлил действие военного положения и мобилизации на Украине
Зеленский продлил действие военного положения и мобилизации на Украине - РИА Новости Крым, 26.01.2026
Зеленский продлил действие военного положения и мобилизации на Украине
Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон о продлении срока действия всеобщей мобилизации и военного положения на Украине еще на 90 дней,... РИА Новости Крым, 26.01.2026
2026-01-26T22:39
2026-01-26T22:39
новости
украина
мобилизация на украине
всу (вооруженные силы украины)
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/1e/1134559636_0:134:1280:854_1920x0_80_0_0_daa614d30c9bfd6720b2e941a75be27f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон о продлении срока действия всеобщей мобилизации и военного положения на Украине еще на 90 дней, свидетельствуют данные на сайте украинского парламента.Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк 14 января сообщил, что украинский парламент поддержал продление военного положения и мобилизации на Украине еще на 90 дней – до 4 марта.В карте законопроектов о продлении мобилизации и военного положения, опубликованных на сайте Рады, указано, что документы возвращены с подписью Зеленского.На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, 25 февраля того же года глава киевского режима Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. С тех пор военное положение и всеобщая мобилизации в стране продлевались каждые 90 дней.Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал, что мобилизация не покрывает потребности войск, а заместитель командующего ракетными войсками Сергей Мусиенко назвал катастрофическую нехватку личного состава одной из основных проблем для подразделений.В конце августа прошлого года украинский кабмин разрешил выезд за границу мужчинам в возрасте 18-22 лет, что привело к массовому отъезду молодых людей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Депутат Рады предложил пополнять ряды ВСУ пенсионерами и полицейскимиМногие из списка погибших солдат ВСУ младше возраста мобилизацииНет воды и туалетов: в каких условиях готовят мобилизованных в ВСУ
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/1e/1134559636_71:0:1210:854_1920x0_80_0_0_349f256831102c28e58fc8b4ddb5b1fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, украина, мобилизация на украине, всу (вооруженные силы украины), владимир зеленский
Зеленский продлил действие военного положения и мобилизации на Украине

Зеленский продлил срок действия мобилизации и военного положения на Украине

22:39 26.01.2026
 
© Telegram Владимир ЗеленскийПотери ВСУ
Потери ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон о продлении срока действия всеобщей мобилизации и военного положения на Украине еще на 90 дней, свидетельствуют данные на сайте украинского парламента.
Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк 14 января сообщил, что украинский парламент поддержал продление военного положения и мобилизации на Украине еще на 90 дней – до 4 марта.
В карте законопроектов о продлении мобилизации и военного положения, опубликованных на сайте Рады, указано, что документы возвращены с подписью Зеленского.
На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, 25 февраля того же года глава киевского режима Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. С тех пор военное положение и всеобщая мобилизации в стране продлевались каждые 90 дней.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал, что мобилизация не покрывает потребности войск, а заместитель командующего ракетными войсками Сергей Мусиенко назвал катастрофическую нехватку личного состава одной из основных проблем для подразделений.
В конце августа прошлого года украинский кабмин разрешил выезд за границу мужчинам в возрасте 18-22 лет, что привело к массовому отъезду молодых людей.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Депутат Рады предложил пополнять ряды ВСУ пенсионерами и полицейскими
Многие из списка погибших солдат ВСУ младше возраста мобилизации
Нет воды и туалетов: в каких условиях готовят мобилизованных в ВСУ
 
НовостиУкраинаМобилизация на УкраинеВСУ (Вооруженные силы Украины)Владимир Зеленский
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:50Украина вышла из соглашения СНГ об охране государственных границ
22:39Зеленский продлил действие военного положения и мобилизации на Украине
22:30Германия больше не даст Украине Patriot – министр обороны ФРГ
22:09Украине придется пойти на территориальные уступки – генсек НАТО
21:54Гордится собой и наглеет: зачем Зеленский облил грязью Европу в Давосе
21:31В Крыму камнепад закрыл дорогу к водопаду Учан-Су
21:13Над Крымом сбили три беспилотника ВСУ
20:57На Кубани подросток отдал мошенникам 10 млн рублей за "спасение" матери
20:47В Крыму семь сел временно останутся без света
20:28Производство мяса в Севастополе в 2025 году выросло на 5 процентов
20:11Строительство экотехнопарка в Севастополе: к чему быть готовыми жителям
19:56В Крыму на заводе созданы сотни рабочих мест для инвалидов
19:37ВСУ ударили ракетой С-200 по Брянской области – разрушены четыре дома
19:22В Красногвардейском районе Крыма обесточены четыре села
19:10В вузах России по примеру Крыма создадут факультеты русского языка
18:57В Севастополе закрыли рейд
18:48В Крымском федеральном университете отремонтируют общежития и корпуса
18:28"Казачество Крыма": в Симферополе открылась мультимедийная выставка
18:10Эпидемия ВИЧ в Херсонской области – власти опровергли фейк
17:48Масштабная ревизия: в Крыму проверяют водопроводные сети
Лента новостейМолния