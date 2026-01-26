https://crimea.ria.ru/20260126/vsu-udarili-raketoy-s-200-po-bryanskoy-oblasti--razrusheny-chetyre-doma-1152705216.html
ВСУ ударили ракетой С-200 по Брянской области – разрушены четыре дома
ВСУ ударили ракетой С-200 по Брянской области – разрушены четыре дома - РИА Новости Крым, 26.01.2026
ВСУ ударили ракетой С-200 по Брянской области – разрушены четыре дома
Киевские боевики атаковали Брянскую область ракетой С-200 – после отражения удара фрагменты сбитой цели упали на жилой сектор, ранена женщина, есть разрушения... РИА Новости Крым, 26.01.2026
2026-01-26T19:37
2026-01-26T19:37
2026-01-26T19:40
брянская область
новости
александр богомаз
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
атаки всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/02/1143070457_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_c62a2186876a6f09a3df012925eac5b4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. Киевские боевики атаковали Брянскую область ракетой С-200 – после отражения удара фрагменты сбитой цели упали на жилой сектор, ранена женщина, есть разрушения. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.Фрагменты сбитой ракеты упали на жилой сектор. Одна из местных жительниц получила ушиб мягких тканей, она доставлена в больницу, уточнил Богомаз.На месте работают оперативные и экстренные службы.Ранее сообщалось, что два мирных жителя погибли в результате атаки украинского дрона по гражданскому автомобилю в Брянской области. Также сообщалось, что две электроподстанции в Брянской области были атакованы боевиками ВСУ. Жители двух районов остались без тепла и света.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Белгородской области два мирных жителя пострадали при атаках дроновВ Черном море уничтожен безэкипажный катер ВСУДрон ВСУ атаковал "скорую" с пациентом в Запорожской области
брянская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/02/1143070457_177:0:2906:2047_1920x0_80_0_0_c115a93b1bf8d8c6325f1009e35f8216.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, новости, александр богомаз, происшествия, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, атаки всу
ВСУ ударили ракетой С-200 по Брянской области – разрушены четыре дома
ВСУ ударили ракетой С-200 по Брянской области – разрушены четыре и повреждены 50 домов
19:37 26.01.2026 (обновлено: 19:40 26.01.2026)