ВСУ ударили ракетой С-200 по Брянской области – разрушены четыре дома
ВСУ ударили ракетой С-200 по Брянской области – разрушены четыре дома
ВСУ ударили ракетой С-200 по Брянской области – разрушены четыре дома
ВСУ ударили ракетой С-200 по Брянской области – разрушены четыре дома
Киевские боевики атаковали Брянскую область ракетой С-200 – после отражения удара фрагменты сбитой цели упали на жилой сектор, ранена женщина, есть разрушения
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. Киевские боевики атаковали Брянскую область ракетой С-200 – после отражения удара фрагменты сбитой цели упали на жилой сектор, ранена женщина, есть разрушения. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.Фрагменты сбитой ракеты упали на жилой сектор. Одна из местных жительниц получила ушиб мягких тканей, она доставлена в больницу, уточнил Богомаз.На месте работают оперативные и экстренные службы.Ранее сообщалось, что два мирных жителя погибли в результате атаки украинского дрона по гражданскому автомобилю в Брянской области. Также сообщалось, что две электроподстанции в Брянской области были атакованы боевиками ВСУ. Жители двух районов остались без тепла и света.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Белгородской области два мирных жителя пострадали при атаках дроновВ Черном море уничтожен безэкипажный катер ВСУДрон ВСУ атаковал "скорую" с пациентом в Запорожской области
ВСУ ударили ракетой С-200 по Брянской области – разрушены четыре дома

ВСУ ударили ракетой С-200 по Брянской области – разрушены четыре и повреждены 50 домов

19:37 26.01.2026 (обновлено: 19:40 26.01.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. Киевские боевики атаковали Брянскую область ракетой С-200 – после отражения удара фрагменты сбитой цели упали на жилой сектор, ранена женщина, есть разрушения. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"Украинские террористы совершили попытку намеренного, бесчеловечного удара по мирным жителям. Над территорией Клинцовского района уничтожена украинская зенитно-управляемая ракета С-200", – проинформировал глава региона.

Фрагменты сбитой ракеты упали на жилой сектор. Одна из местных жительниц получила ушиб мягких тканей, она доставлена в больницу, уточнил Богомаз.
"По предварительной информации, 4 частных жилых дома разрушены. Частично повреждены более 50 частных жилых домов, а также остекление в двух многоквартирных домах. Обследование продолжается", – также сообщил губернатор.
На месте работают оперативные и экстренные службы.
Ранее сообщалось, что два мирных жителя погибли в результате атаки украинского дрона по гражданскому автомобилю в Брянской области. Также сообщалось, что две электроподстанции в Брянской области были атакованы боевиками ВСУ. Жители двух районов остались без тепла и света.
