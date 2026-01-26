https://crimea.ria.ru/20260126/vsu-udarili-raketoy-s-200-po-bryanskoy-oblasti--razrusheny-chetyre-doma-1152705216.html

ВСУ ударили ракетой С-200 по Брянской области – разрушены четыре дома

Киевские боевики атаковали Брянскую область ракетой С-200 – после отражения удара фрагменты сбитой цели упали на жилой сектор, ранена женщина, есть разрушения... РИА Новости Крым, 26.01.2026

брянская область

новости

александр богомаз

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

атаки всу

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. Киевские боевики атаковали Брянскую область ракетой С-200 – после отражения удара фрагменты сбитой цели упали на жилой сектор, ранена женщина, есть разрушения. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.Фрагменты сбитой ракеты упали на жилой сектор. Одна из местных жительниц получила ушиб мягких тканей, она доставлена в больницу, уточнил Богомаз.На месте работают оперативные и экстренные службы.Ранее сообщалось, что два мирных жителя погибли в результате атаки украинского дрона по гражданскому автомобилю в Брянской области. Также сообщалось, что две электроподстанции в Брянской области были атакованы боевиками ВСУ. Жители двух районов остались без тепла и света.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Белгородской области два мирных жителя пострадали при атаках дроновВ Черном море уничтожен безэкипажный катер ВСУДрон ВСУ атаковал "скорую" с пациентом в Запорожской области

брянская область

