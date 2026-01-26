https://crimea.ria.ru/20260126/vengriya-podast-v-sud-es-iz-za-zapreta-na-import-rossiyskogo-gaza-1152698284.html

Венгрия подаст в суд ЕС из-за запрета на импорт российского газа

Венгрия подаст в суд ЕС из-за запрета на импорт российского газа

Венгрия будет обращаться в суд Евросоюза для отмены плана RePowerEU, который запрещает импорт газа из России в Европу. Такое заявление сделал венгерский министр

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. Венгрия будет обращаться в суд Евросоюза для отмены плана RePowerEU, который запрещает импорт газа из России в Европу. Такое заявление сделал венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто, пишет РИА Новости со ссылкой на агентство MTI.Совет Евросоюза одобрил запрет импорта российского сжиженного природного газа с 1 января 2027 года и трубопроводного газа с 30 сентября 2027 годаВ октябре премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявлял, что Европейская комиссия должна отказаться от идеологического подхода в вопросах энергетики и принимать решения, исходя из рациональных интересов, а не политических мотивов.План REPowerEU, представленный весной 2022 года, предусматривает постепенный отказ от российского трубопроводного газа к 2027–2028 годам. При этом структура импорта уже изменилась: доля сжиженного природного газа выросла до 40%, а доля трубопроводного снизилась до 60%.В начале мая Европейская комиссия представила проект "дорожной карты" по полному прекращению импорта российских энергоносителей до конца 2027 года.В Москве ранее заявляли, что отказ Запада от закупок российских углеводородов приведет к росту цен и усилению зависимости от новых поставщиков. По данным российских ведомств, ряд стран ЕС продолжают приобретать российские нефть и газ через посредников по более высоким ценам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Орбан пообещал блокировать выделение денег Украине через ЕСЗачем Зеленскому выборы в Венгрии - ответ СийяртоКак Макрон обеспечил кредит ЕС Киеву без замороженных активов России

