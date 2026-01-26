В Ялте превышен эпидпорог по ОРВИ

https://crimea.ria.ru/20260126/v-yalte-prevyshen-epidporog-po-orvi--1152678364.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым. В Ялте уровень заболеваемости ОРВИ превысил эпидпорог на 12,19%, зафиксирован резкий рост числа инфицированных. Об этом сообщили в пресс-службы администрации Ялты.В администрации отметили, что наибольшее число случаев регистрируют среди детей в возрастных группах от 0 до 2 лет и от 7 до 14 лет. В связи с этим в образовательных учреждениях принимаются профилактические меры по недопущению распространения вирусов.Как сообщалось, ранее в Крыму и Севастополе острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом заболели порядка 11 тысяч человек, это выше показателей прошлой недели.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Все отдыхают – скорая работает: как служба в праздники помогала крымчанамCOVID в Крыму изменился: врач рассказала о новых рискахКак грипп А и COVID "бьют" по организму

