В вузах России по примеру Крыма создадут факультеты русского языка

СИМФЕРОПОЛЬ 26 янв – РИА Новости Крым. Опыт создания отдельного факультета русского языка и литературы, который сформирован в Крымском федеральном университете им. Вернадского, планируется распространить на другие российские вузы. Об этом сообщил депутат парламента РК, ректор Крымского республиканского института постдипломного педагогического образования Александр Рудяков.Кроме того, по словам Рудякова, готовится еще одно поручение, базирующееся на крымской инициативе. В частности, сообщил он, планируется заменить университетский курс "Русский язык и культура профессиональной речи" курсом "Русский язык как государственный"."В этом курсе отношение к русскому языку будет не как к некоторому набору правил, а как к важнейшей скрепе нашего общества", – отметил крымский парламентарий.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму заменили половину рекламных вывесок на латиницеНе только латиница: в Крыму назвали проблему в оформлении вывесокКак в Крыму меняют вывески по новому закону о языке

