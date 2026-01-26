Рейтинг@Mail.ru
В вузах России по примеру Крыма создадут факультеты русского языка - РИА Новости Крым, 26.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260126/v-vuzakh-rossii-po-primeru-kryma-sozdadut-fakultety-russkogo-yazyka-1152696555.html
В вузах России по примеру Крыма создадут факультеты русского языка
В вузах России по примеру Крыма создадут факультеты русского языка - РИА Новости Крым, 26.01.2026
В вузах России по примеру Крыма создадут факультеты русского языка
Опыт создания отдельного факультета русского языка и литературы, который сформирован в Крымском федеральном университете им. Вернадского, планируется... РИА Новости Крым, 26.01.2026
2026-01-26T19:10
2026-01-26T19:10
русский язык
крым
россия
новости крыма
новости
образование в россии
закон о защите русского языка
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/94595/36/945953615_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_973e8f2675561fe2697ca69ec368b0a1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ 26 янв – РИА Новости Крым. Опыт создания отдельного факультета русского языка и литературы, который сформирован в Крымском федеральном университете им. Вернадского, планируется распространить на другие российские вузы. Об этом сообщил депутат парламента РК, ректор Крымского республиканского института постдипломного педагогического образования Александр Рудяков.Кроме того, по словам Рудякова, готовится еще одно поручение, базирующееся на крымской инициативе. В частности, сообщил он, планируется заменить университетский курс "Русский язык и культура профессиональной речи" курсом "Русский язык как государственный"."В этом курсе отношение к русскому языку будет не как к некоторому набору правил, а как к важнейшей скрепе нашего общества", – отметил крымский парламентарий.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму заменили половину рекламных вывесок на латиницеНе только латиница: в Крыму назвали проблему в оформлении вывесокКак в Крыму меняют вывески по новому закону о языке
крым
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/94595/36/945953615_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_2ce5404e7219ca400f74620fb75747f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
русский язык, крым, россия, новости крыма, новости, образование в россии, закон о защите русского языка, общество
В вузах России по примеру Крыма создадут факультеты русского языка

Опыт Крыма по созданию факультета русского языка распространят на другие вузы России

19:10 26.01.2026
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВсероссийская акция "Тотальный диктант"
Всероссийская акция Тотальный диктант - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ 26 янв – РИА Новости Крым. Опыт создания отдельного факультета русского языка и литературы, который сформирован в Крымском федеральном университете им. Вернадского, планируется распространить на другие российские вузы. Об этом сообщил депутат парламента РК, ректор Крымского республиканского института постдипломного педагогического образования Александр Рудяков.
"Наши решения уже влияют на федеральную повестку… Готовится поручение Министерству науки и высшего образования, о том, чтобы этот крымский опыт (создания факультета русского языка и литературы – ред.) распространить на другие учебные заведения страны", – сказал Рудяков на заседании совета по вопросам использования русского языка и совершенствования внутренней языковой политики в Крыму.
Кроме того, по словам Рудякова, готовится еще одно поручение, базирующееся на крымской инициативе. В частности, сообщил он, планируется заменить университетский курс "Русский язык и культура профессиональной речи" курсом "Русский язык как государственный".
"В этом курсе отношение к русскому языку будет не как к некоторому набору правил, а как к важнейшей скрепе нашего общества", – отметил крымский парламентарий.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму заменили половину рекламных вывесок на латинице
Не только латиница: в Крыму назвали проблему в оформлении вывесок
Как в Крыму меняют вывески по новому закону о языке
 
Русский языкКрымРоссияНовости КрымаНовостиОбразование в РоссииЗакон о защите русского языкаОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:57На Кубани подросток отдал мошенникам 10 млн рублей за "спасение" матери
20:47В Крыму семь сел временно останутся без света
20:28Производство мяса в Севастополе в 2025 году выросло на 5 процентов
20:11Строительство экотехнопарка в Севастополе: к чему быть готовыми жителям
19:56В Крыму на заводе созданы сотни рабочих мест для инвалидов
19:37ВСУ ударили ракетой С-200 по Брянской области – разрушены четыре дома
19:22В Красногвардейском районе Крыма обесточены четыре села
19:10В вузах России по примеру Крыма создадут факультеты русского языка
18:57В Севастополе закрыли рейд
18:48В Крымском федеральном университете отремонтируют общежития и корпуса
18:28"Казачество Крыма": в Симферополе открылась мультимедийная выставка
18:10Эпидемия ВИЧ в Херсонской области – власти опровергли фейк
17:48Масштабная ревизия: в Крыму проверяют водопроводные сети
17:30Блэкаут на Украине: Зеленский заявил о чрезвычайной ситуации в Киеве
17:07Сбой в работе аэропортов России – что известно к этому часу
16:52Венгрия подаст в суд ЕС из-за запрета на импорт российского газа
16:43В центре Симферополя во вторник ограничат движение и отключат свет
16:30"Аэрофлот" сообщил о глобальном сбое бронирования
16:21В Белгородской области два мирных жителя пострадали при атаках дронов
16:10В Крыму пересматривают тарифы управляющих компаний и Фонда капремонта
Лента новостейМолния