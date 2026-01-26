https://crimea.ria.ru/20260126/v-vuzakh-rossii-po-primeru-kryma-sozdadut-fakultety-russkogo-yazyka-1152696555.html
В вузах России по примеру Крыма создадут факультеты русского языка
В вузах России по примеру Крыма создадут факультеты русского языка - РИА Новости Крым, 26.01.2026
В вузах России по примеру Крыма создадут факультеты русского языка
Опыт создания отдельного факультета русского языка и литературы, который сформирован в Крымском федеральном университете им. Вернадского, планируется... РИА Новости Крым, 26.01.2026
2026-01-26T19:10
2026-01-26T19:10
2026-01-26T19:10
русский язык
крым
россия
новости крыма
новости
образование в россии
закон о защите русского языка
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/94595/36/945953615_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_973e8f2675561fe2697ca69ec368b0a1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ 26 янв – РИА Новости Крым. Опыт создания отдельного факультета русского языка и литературы, который сформирован в Крымском федеральном университете им. Вернадского, планируется распространить на другие российские вузы. Об этом сообщил депутат парламента РК, ректор Крымского республиканского института постдипломного педагогического образования Александр Рудяков.Кроме того, по словам Рудякова, готовится еще одно поручение, базирующееся на крымской инициативе. В частности, сообщил он, планируется заменить университетский курс "Русский язык и культура профессиональной речи" курсом "Русский язык как государственный"."В этом курсе отношение к русскому языку будет не как к некоторому набору правил, а как к важнейшей скрепе нашего общества", – отметил крымский парламентарий.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму заменили половину рекламных вывесок на латиницеНе только латиница: в Крыму назвали проблему в оформлении вывесокКак в Крыму меняют вывески по новому закону о языке
крым
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/94595/36/945953615_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_2ce5404e7219ca400f74620fb75747f1.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
русский язык, крым, россия, новости крыма, новости, образование в россии, закон о защите русского языка, общество
В вузах России по примеру Крыма создадут факультеты русского языка
Опыт Крыма по созданию факультета русского языка распространят на другие вузы России
СИМФЕРОПОЛЬ 26 янв – РИА Новости Крым. Опыт создания отдельного факультета русского языка и литературы, который сформирован в Крымском федеральном университете им. Вернадского, планируется распространить на другие российские вузы. Об этом сообщил депутат парламента РК, ректор Крымского республиканского института постдипломного педагогического образования Александр Рудяков.
"Наши решения уже влияют на федеральную повестку… Готовится поручение Министерству науки и высшего образования, о том, чтобы этот крымский опыт (создания факультета русского языка и литературы – ред.) распространить на другие учебные заведения страны", – сказал Рудяков на заседании совета по вопросам использования русского языка и совершенствования внутренней языковой политики в Крыму.
Кроме того, по словам Рудякова, готовится еще одно поручение, базирующееся на крымской инициативе. В частности, сообщил он, планируется заменить университетский курс "Русский язык и культура профессиональной речи" курсом "Русский язык как государственный".
"В этом курсе отношение к русскому языку будет не как к некоторому набору правил, а как к важнейшей скрепе нашего общества", – отметил крымский парламентарий.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: