В ущерб безделью: как студотряды Крыма облагораживают памятники

2026-01-26T14:51

КЕРЧЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. Студенческие отряды Крыма провели патриотическую акцию "#ТрудКрут" - в нескольких городах и поселках республики привели в порядок воинские мемориалы и знаковые места. О том, как это было в городе-герое Керчь – в репортаже РИА Новости Крым.Труд греет и облагораживаетПонедельник, первая половина дня, на улице -1 градус. Семь студентов из Симферополя приехали в Керчь, чтобы навести порядок на братской могиле партизан и мирных жителей 1943-1944 годов в микрорайоне Аршинцево.За территорией мемориала, который находится в окружении многоэтажек, следят, рассказывают местные дворники. Но помощь здесь лишней никогда не бывает. С туй постоянно осыпаются шишки, клен скидывает сухие ветви, ветер гонит прошлогоднюю листву.И вот, после короткой разнарядки, вокруг памятника начинают шуршать метлы и грабли. Студенты делятся на пары. Одни на площадке сметают в кучу мусор, куски льда и снега. Другие – облагораживают клумбы. Сырая земля дается непросто, но штык все же идет за штыком, и работа продвигается вперед."Для нас это в первую очередь – патриотизм. Мы работаем здесь и вспоминаем, как солдаты в Великую Отечественную войну преодолевали сложности. Как сейчас наши ребята (в зоне СВО - ред.) в холод, в ветер сидят в окопах, терпят, но исполняют свой долг. А почему мы так не можем?", – рассказывает командир отряда Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов Аркадий Айрапетов.Своим маленьким примером, продолжает командир студотряда, крымская молодежь показывает, что небольшой вклад в общее дело можно внести в любой день и при любой погоде."Работа в ущерб безделью"Как итог двухчасовой работы – чистая площадка перед мемориалом, облагороженные клумбы, обкопанные деревья и приятный, ухоженный вид памятного места.После работы – обед, короткий отдых и дальше в путь. Некоторые ребята в городе-герое были впервые. Все – студенты Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского – будущие юристы, филологи, политологи и медики. Общественным делом занимаются в свободное от учебы время."Эта работа не в ущерб нашей учебе, эта работа в ущерб нашему безделью", – шутят студенты, отвечая на вопрос, как будут наверстывать учебную программу.Параллельно со студентами в Керчи трудовой десант работал еще в нескольких городах и селах Крыма: Евпатории, Красногвардейском и Кировском районах. Всего около 100 человек.Это ежегодная акция, она проходит по всей России и направлена на развитие добровольчества и гражданской активности молодежи. Кроме того, активисты помогают людям преклонного возраста, детям и ветеранам Великой Отечественной войны, а также популяризируют альтруизм и бескорыстный труд среди школьников и студентов.Накануне власти Крыма поздравили студентов с их главным праздником – Днем российского студенчества. В республиканских вузах обучаются более 34 тысяч студентов. Среди них – более 270 участников СВО и более 750 детей защитников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму господдержку получит лучший патриотический проект молодежиКрымские студенты-медики стали лучшими в РоссииПраздник Татьян и студентов: традиции и история

