В центре Симферополя во вторник ограничат движение и отключат свет - РИА Новости Крым, 26.01.2026
В центре Симферополя во вторник ограничат движение и отключат свет
В центре Симферополя во вторник ограничат движение и отключат свет - РИА Новости Крым, 26.01.2026
В центре Симферополя во вторник ограничат движение и отключат свет
На улице Толстого в Симферополе во вторник временно перекроют движение по одной полосе, сообщают в администрации города. РИА Новости Крым, 26.01.2026
2026-01-26T16:43
2026-01-26T16:43
симферополь
новости крыма
администрация симферополя
транспорт
ограничение движения
обрезка деревьев в симферополе
отключение электроэнергии
СИМФЕРООПЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. На улице Толстого в Симферополе во вторник временно перекроют движение по одной полосе, сообщают в администрации города.Кроме того, на участке будет отключено электроснабжение. Гостей и жителей города просят учитывать временные ограничения при планировании движения.Ранее сообщалось, что в Севастополе до 26 февраля перекрыли одну полосу дороги от улицы Керченской до улицы Новороссийской для работ на подпорных стенах на улице Адмирала Октябрьского.
симферополь
симферополь, новости крыма, администрация симферополя, транспорт, ограничение движения, обрезка деревьев в симферополе, отключение электроэнергии
В центре Симферополя во вторник ограничат движение и отключат свет

На одной из центральных улиц Симферополя на весь день ограничат движение и отключат свет

16:43 26.01.2026
 
© РИА Новости КрымДорожные знаки
Дорожные знаки - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© РИА Новости Крым
СИМФЕРООПЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. На улице Толстого в Симферополе во вторник временно перекроют движение по одной полосе, сообщают в администрации города.
"В связи с проведением работ по обрезке деревьев 27 января 2026 года с 9:00 до 16:00 будет ограничено движение транспорта по одной полосе на участке улицы Толстого (от улицы Александра Невского до улицы Екатерининской)", – сообщили в пресс-служба.
© Администрация СимферополяОграничение движения в Симферополе
Ограничение движения в Симферополе
© Администрация Симферополя
Ограничение движения в Симферополе
Кроме того, на участке будет отключено электроснабжение. Гостей и жителей города просят учитывать временные ограничения при планировании движения.
Ранее сообщалось, что в Севастополе до 26 февраля перекрыли одну полосу дороги от улицы Керченской до улицы Новороссийской для работ на подпорных стенах на улице Адмирала Октябрьского.
Ограничение движения в Симферополе
23 января, 19:54Ситуация на дорогах Крыма
В Симферополе монтаж коммуникаций остановит движение в центре
 
СимферопольНовости КрымаАдминистрация СимферополяТранспортОграничение движенияОбрезка деревьев в СимферополеОтключение электроэнергии
 
