В центре Симферополя во вторник ограничат движение и отключат свет

На улице Толстого в Симферополе во вторник временно перекроют движение по одной полосе, сообщают в администрации города. РИА Новости Крым, 26.01.2026

СИМФЕРООПЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. На улице Толстого в Симферополе во вторник временно перекроют движение по одной полосе, сообщают в администрации города.Кроме того, на участке будет отключено электроснабжение. Гостей и жителей города просят учитывать временные ограничения при планировании движения.Ранее сообщалось, что в Севастополе до 26 февраля перекрыли одну полосу дороги от улицы Керченской до улицы Новороссийской для работ на подпорных стенах на улице Адмирала Октябрьского.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

