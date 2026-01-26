https://crimea.ria.ru/20260126/v-tsentre-simferopolya-vo-vtornik-ogranichat-dvizhenie-i-otklyuchat-svet-1152697770.html
В центре Симферополя во вторник ограничат движение и отключат свет
На улице Толстого в Симферополе во вторник временно перекроют движение по одной полосе, сообщают в администрации города. РИА Новости Крым, 26.01.2026
СИМФЕРООПЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. На улице Толстого в Симферополе во вторник временно перекроют движение по одной полосе, сообщают в администрации города.Кроме того, на участке будет отключено электроснабжение. Гостей и жителей города просят учитывать временные ограничения при планировании движения.Ранее сообщалось, что в Севастополе до 26 февраля перекрыли одну полосу дороги от улицы Керченской до улицы Новороссийской для работ на подпорных стенах на улице Адмирала Октябрьского.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В центре Симферополя во вторник ограничат движение и отключат свет
