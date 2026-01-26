https://crimea.ria.ru/20260126/v-tsentre-sevastopolya-chastichno-ogranichili-dvizhenie-transporta-1152684836.html

В центре Севастополя частично ограничили движение транспорта

В центре Севастополя частично ограничили движение транспорта - РИА Новости Крым, 26.01.2026

В центре Севастополя частично ограничили движение транспорта

На одной из центральной улиц Севастополя на месяц ограничили движение транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. РИА Новости Крым, 26.01.2026

2026-01-26T13:44

2026-01-26T13:44

2026-01-26T13:44

ограничение движения

севастополь

новости севастополя

транспорт

логистика

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/1e/1152096585_0:2:3635:2047_1920x0_80_0_0_8eddc682b39e967a9003fc3d591d899a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. На одной из центральной улиц Севастополя на месяц ограничили движение транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.Отмечается, что ограничения продлятся до 26 февраля. В это время будут также ограничены маневры с улицы Керченской в направлении улицы Демидова, уточнили в правительстве и попросили граждан планировать свой маршрут заранее.Ранее сообщалось, что в Симферополе в период с 26 января по 9 февраля ограничат движение в центре города из-за строительно-монтажных работ на сетях коммуникаций.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму за год досрочно реконструировали четыре мостаВласти Крыма ужесточат требования к подрядчикам по ремонту дорогКогда в Симферополе завершится ремонт Детского парка

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ограничение движения, севастополь, новости севастополя, транспорт, логистика, крым