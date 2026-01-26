Рейтинг@Mail.ru
В центре Севастополя частично ограничили движение транспорта - РИА Новости Крым, 26.01.2026
В центре Севастополя частично ограничили движение транспорта
В центре Севастополя частично ограничили движение транспорта - РИА Новости Крым, 26.01.2026
В центре Севастополя частично ограничили движение транспорта
На одной из центральной улиц Севастополя на месяц ограничили движение транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. РИА Новости Крым, 26.01.2026
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/1e/1152096585_0:2:3635:2047_1920x0_80_0_0_8eddc682b39e967a9003fc3d591d899a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. На одной из центральной улиц Севастополя на месяц ограничили движение транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.Отмечается, что ограничения продлятся до 26 февраля. В это время будут также ограничены маневры с улицы Керченской в направлении улицы Демидова, уточнили в правительстве и попросили граждан планировать свой маршрут заранее.Ранее сообщалось, что в Симферополе в период с 26 января по 9 февраля ограничат движение в центре города из-за строительно-монтажных работ на сетях коммуникаций.
севастополь
крым
В центре Севастополя частично ограничили движение транспорта

В центре Севастополя из-за ремонта улицы на месяц ограничили движение транспорта

13:44 26.01.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. На одной из центральной улиц Севастополя на месяц ограничили движение транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
"Перекрытие одной полосы дороги от улицы Керченской до улицы Новороссийской нужно для работ на подпорных стенах на улице Адмирала Октябрьского", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ограничения продлятся до 26 февраля. В это время будут также ограничены маневры с улицы Керченской в направлении улицы Демидова, уточнили в правительстве и попросили граждан планировать свой маршрут заранее.
Ранее сообщалось, что в Симферополе в период с 26 января по 9 февраля ограничат движение в центре города из-за строительно-монтажных работ на сетях коммуникаций.
