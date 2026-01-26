https://crimea.ria.ru/20260126/v-tsentre-sevastopolya-chastichno-ogranichili-dvizhenie-transporta-1152684836.html
В центре Севастополя частично ограничили движение транспорта
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. На одной из центральной улиц Севастополя на месяц ограничили движение транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.Отмечается, что ограничения продлятся до 26 февраля. В это время будут также ограничены маневры с улицы Керченской в направлении улицы Демидова, уточнили в правительстве и попросили граждан планировать свой маршрут заранее.Ранее сообщалось, что в Симферополе в период с 26 января по 9 февраля ограничат движение в центре города из-за строительно-монтажных работ на сетях коммуникаций.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму за год досрочно реконструировали четыре мостаВласти Крыма ужесточат требования к подрядчикам по ремонту дорогКогда в Симферополе завершится ремонт Детского парка
