В США шторм и сильная снежная буря затронули свыше 200 миллионов человек - РИА Новости Крым, 26.01.2026
В США шторм и сильная снежная буря затронули свыше 200 миллионов человек
В США шторм и сильная снежная буря затронули свыше 200 миллионов человек - РИА Новости Крым, 26.01.2026
В США шторм и сильная снежная буря затронули свыше 200 миллионов человек
Шторм и морозы, накрывшие США, затронули свыше 200 миллионов человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал ABC. РИА Новости Крым, 26.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. Шторм и морозы, накрывшие США, затронули свыше 200 миллионов человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал ABC.Также сообщается о гибели как минимум семи человек на фоне морозов.Кроме того, из-за гололеда на дорогах резко возросло количество аварий. Без света остались сотни тысяч домов, по всей стране отменяются авиарейсы, уточняет СМИ.Снежный шторм накрыл Штаты накануне, оставив без света 210 тысяч домов. Из-за этого в выходные в стране были отменены примерно 12 тысяч авиарейсов. По прогнозу Национальной метеорологической службы, в воскресенье в регионе от восточного Техаса до Северной Каролины ожидается обильный снегопад и гололед. Как минимум в 21 штате объявлено чрезвычайное положение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Туман и ветер: погода в Крыму на воскресеньеНа Симферополь опустился сильный туман – экстренное предупреждение МЧСЛедяные дожди и гололедица – погода на выходные в Крыму
2026
В США шторм и сильная снежная буря затронули свыше 200 миллионов человек

Мощнейшая снежная буря в США затронула более 200 млн человек

11:05 26.01.2026
 
© REUTERS Jeenah MoonСнегоуборочные машины в Нью-Йорке, США, 25 января 2026 года.
Снегоуборочные машины в Нью-Йорке, США, 25 января 2026 года. - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© REUTERS Jeenah Moon
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. Шторм и морозы, накрывшие США, затронули свыше 200 миллионов человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал ABC.
"Более 200 миллионов американцев сталкиваются с чудовищным штормом и морозами", - говорится в сообщении.
Также сообщается о гибели как минимум семи человек на фоне морозов.
© REUTERS Jeenah MoonЛюди толкают автомобиль возле Таймс-сквер, Нью-Йорк, США, 25 января 2026 года.
Люди толкают автомобиль возле Таймс-сквер, Нью-Йорк, США, 25 января 2026 года. - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© REUTERS Jeenah Moon
Люди толкают автомобиль возле Таймс-сквер, Нью-Йорк, США, 25 января 2026 года.
Кроме того, из-за гололеда на дорогах резко возросло количество аварий. Без света остались сотни тысяч домов, по всей стране отменяются авиарейсы, уточняет СМИ.
Снежный шторм накрыл Штаты накануне, оставив без света 210 тысяч домов. Из-за этого в выходные в стране были отменены примерно 12 тысяч авиарейсов. По прогнозу Национальной метеорологической службы, в воскресенье в регионе от восточного Техаса до Северной Каролины ожидается обильный снегопад и гололед. Как минимум в 21 штате объявлено чрезвычайное положение.
