В США шторм и сильная снежная буря затронули свыше 200 миллионов человек
В США шторм и сильная снежная буря затронули свыше 200 миллионов человек - РИА Новости Крым, 26.01.2026
В США шторм и сильная снежная буря затронули свыше 200 миллионов человек
Шторм и морозы, накрывшие США, затронули свыше 200 миллионов человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал ABC. РИА Новости Крым, 26.01.2026
2026-01-26T11:05
2026-01-26T11:05
2026-01-26T11:05
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. Шторм и морозы, накрывшие США, затронули свыше 200 миллионов человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал ABC.Также сообщается о гибели как минимум семи человек на фоне морозов.Кроме того, из-за гололеда на дорогах резко возросло количество аварий. Без света остались сотни тысяч домов, по всей стране отменяются авиарейсы, уточняет СМИ.Снежный шторм накрыл Штаты накануне, оставив без света 210 тысяч домов. Из-за этого в выходные в стране были отменены примерно 12 тысяч авиарейсов. По прогнозу Национальной метеорологической службы, в воскресенье в регионе от восточного Техаса до Северной Каролины ожидается обильный снегопад и гололед. Как минимум в 21 штате объявлено чрезвычайное положение.
В США шторм и сильная снежная буря затронули свыше 200 миллионов человек
Мощнейшая снежная буря в США затронула более 200 млн человек