В Симферополе создадут музейно-храмовый комплекс "Квартал Святителя Луки"
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым. В Симферополе создадут музейно-храмовый комплекс "Квартал Святителя Луки", распоряжение о создании оргкомитета по реализации данного проекта подписал глава Крыма Сергей Аксенов.
"Создать организационный комитет по реализации проекта "Музейно-храмовый комплекс "Квартал Святителя Луки" в муниципальном образовании городской округ Симферополь Республики Крым в составе согласно приложению", - говорится в документе.
Согласно распоряжению, возглавит оргкомитет сам глава республики. Сопредседателем
назначен (с согласия) митрополит Симферопольский и Крымский Тихон. Также в состав комитета войдут 12 человек - представителей различный органов власти.
