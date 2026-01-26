Рейтинг@Mail.ru
В Симферополе создадут музейно-храмовый комплекс "Квартал Святителя Луки" - РИА Новости Крым, 26.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260126/v-simferopole-sozdadut-muzeyno-khramovyy-kompleks-kvartal-svyatitelya-luki-1152682994.html
В Симферополе создадут музейно-храмовый комплекс "Квартал Святителя Луки"
В Симферополе создадут музейно-храмовый комплекс "Квартал Святителя Луки" - РИА Новости Крым, 26.01.2026
В Симферополе создадут музейно-храмовый комплекс "Квартал Святителя Луки"
В Симферополе создадут музейно-храмовый комплекс "Квартал Святителя Луки", распоряжение о создании оргкомитета по реализации данного проекта подписал глава... РИА Новости Крым, 26.01.2026
2026-01-26T12:48
2026-01-26T12:48
святитель лука крымский (войно-ясенецкий)
симферополь
сергей аксенов
тихон шевкунов
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/1a/1152683162_0:51:972:598_1920x0_80_0_0_acabb6f4c5f9bca4788eabc23a72edae.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым. В Симферополе создадут музейно-храмовый комплекс "Квартал Святителя Луки", распоряжение о создании оргкомитета по реализации данного проекта подписал глава Крыма Сергей Аксенов. Согласно распоряжению, возглавит оргкомитет сам глава республики. Сопредседателемназначен (с согласия) митрополит Симферопольский и Крымский Тихон. Также в состав комитета войдут 12 человек - представителей различный органов власти.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
симферополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/1a/1152683162_54:0:918:648_1920x0_80_0_0_dcb44829779a4023038fabd5d4104b2b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
святитель лука крымский (войно-ясенецкий), симферополь, сергей аксенов, тихон шевкунов, крым, новости крыма
В Симферополе создадут музейно-храмовый комплекс "Квартал Святителя Луки"

В Симферополе создадут музейно-храмовый комплекс "Квартал Святителя Луки"

12:48 26.01.2026
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваВ Симферополе создадут музейно-храмовый комплекс "Квартал Святителя Луки"
В Симферополе создадут музейно-храмовый комплекс Квартал Святителя Луки
© ТГ-канал Сергея Аксенова
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым. В Симферополе создадут музейно-храмовый комплекс "Квартал Святителя Луки", распоряжение о создании оргкомитета по реализации данного проекта подписал глава Крыма Сергей Аксенов.
"Создать организационный комитет по реализации проекта "Музейно-храмовый комплекс "Квартал Святителя Луки" в муниципальном образовании городской округ Симферополь Республики Крым в составе согласно приложению", - говорится в документе.
© ТГ-канал Сергея АксеноваВстреча оргкомитета по подготовке празднования 150-летия святителя Луки (Войно-Ясенецкого)
Встреча оргкомитета по подготовке празднования 150-летия святителя Луки (Войно-Ясенецкого)
© ТГ-канал Сергея Аксенова
Встреча оргкомитета по подготовке празднования 150-летия святителя Луки (Войно-Ясенецкого)
Согласно распоряжению, возглавит оргкомитет сам глава республики. Сопредседателем
назначен (с согласия) митрополит Симферопольский и Крымский Тихон. Также в состав комитета войдут 12 человек - представителей различный органов власти.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Святитель Лука Крымский (Войно-Ясенецкий)СимферопольСергей АксеновТихон ШевкуновКрымНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:39В Крыму заменили половину рекламных вывесок на латинице
14:15Свыше 1 млн га посевов пострадали от засухи на Кубани
14:01В Крыму в ДТП пострадали 13 человек
13:44В центре Севастополя частично ограничили движение транспорта
13:31ЕС одобрил запрет на импорт российского газа с 2027 года
13:17Новости СВО: за сутки уничтожено более 1300 украинских боевиков
13:03Пожар в Большой Ялте - пострадали три квартиры
12:56Смертельное ДТП произошло на трассе Евпатория – Черноморское
12:48В Симферополе создадут музейно-храмовый комплекс "Квартал Святителя Луки"
12:41Армия России ударила по критическим объектам на Украине
12:35В Крыму подросток сжег машину из ненависти к евреям
12:17В Черном море уничтожен безэкипажный катер ВСУ
12:13В Севастополе подешевели мясо и овощи
12:00В Крыму растет заболеваемость ОРВИ и гриппом - прогнозы
11:49Россия остается одним из лидеров по военной мощи в мире
11:3826 лет интеграции: что Союзное государство дает России и Белоруссии
11:36В Крыму и Севастополе на карантин закрыты две школы и 104 класса
11:25Гололед сковал дороги Кубани: за утро произошло уже более 200 ДТП
11:15Под Новороссийском автобус столкнулся с легковушкой и улетел в кювет
11:10Красногвардейский район Крыма частично обесточен
Лента новостейМолния