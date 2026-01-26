https://crimea.ria.ru/20260126/v-simferopole-sozdadut-muzeyno-khramovyy-kompleks-kvartal-svyatitelya-luki-1152682994.html

В Симферополе создадут музейно-храмовый комплекс "Квартал Святителя Луки"

2026-01-26T12:48

2026-01-26T12:48

2026-01-26T12:48

святитель лука крымский (войно-ясенецкий)

симферополь

сергей аксенов

тихон шевкунов

крым

новости крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым. В Симферополе создадут музейно-храмовый комплекс "Квартал Святителя Луки", распоряжение о создании оргкомитета по реализации данного проекта подписал глава Крыма Сергей Аксенов. Согласно распоряжению, возглавит оргкомитет сам глава республики. Сопредседателемназначен (с согласия) митрополит Симферопольский и Крымский Тихон. Также в состав комитета войдут 12 человек - представителей различный органов власти.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

2026

