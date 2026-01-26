Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе закрыли рейд - РИА Новости Крым, 26.01.2026
В Севастополе закрыли рейд
В Севастополе закрыли рейд - РИА Новости Крым, 26.01.2026
В Севастополе закрыли рейд
В Севастополе остановили движение морского транспорта. Об этом сообщили в профильном департаменте города. РИА Новости Крым, 26.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе остановили движение морского транспорта. Об этом сообщили в профильном департаменте города.Причина остановки движения не называется. В связи с закрытием рейда на пл. Нахимова и пл. Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Севастополе закрыли рейд

В Севастополе остановили морской транспорт

18:57 26.01.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе остановили движение морского транспорта. Об этом сообщили в профильном департаменте города.
"Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение", – говорится в сообщении.
Причина остановки движения не называется. В связи с закрытием рейда на пл. Нахимова и пл. Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
Лента новостейМолния