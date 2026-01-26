https://crimea.ria.ru/20260126/v-sevastopole-podesheveli-myaso-i-ovoschi-1152682226.html

В Севастополе подешевели мясо и овощи

В Севастополе подешевели мясо и овощи - РИА Новости Крым, 26.01.2026

В Севастополе подешевели мясо и овощи

В Севастополе за прошедшую неделю снизились цены на мясо, птицу, овощи и молоко длительного хранения. При этом молоко короткого срока хранения и картофель... РИА Новости Крым, 26.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе за прошедшую неделю снизились цены на мясо, птицу, овощи и молоко длительного хранения. При этом молоко короткого срока хранения и картофель подорожали. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.Также зафиксировано снижение цен на белокочанную капусту и репчатый лук. Цены на молоко длительного хранения также пошли вниз."В то же время отмечено незначительное повышение стоимости молока короткого срока хранения. Это обусловлено ростом закупочной цены на сырое молоко, сезонными колебаниями надоев, а также различиями в кормлении скота в летний и зимний периоды", - пояснили в пресс-службе.Кроме того, незначительно подорожал картофель.В конце декабря 2025 года в Севастополе отмечалось снижение цен на курицу, яйца и некоторые овощи, а также рост стоимости огурцов и картофеля.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

