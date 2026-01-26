Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе подешевели мясо и овощи - РИА Новости Крым, 26.01.2026
В Севастополе подешевели мясо и овощи
В Севастополе подешевели мясо и овощи - РИА Новости Крым, 26.01.2026
В Севастополе подешевели мясо и овощи
В Севастополе за прошедшую неделю снизились цены на мясо, птицу, овощи и молоко длительного хранения. При этом молоко короткого срока хранения и картофель... РИА Новости Крым, 26.01.2026
цены в крыму, севастополь, новости севастополя, мясо, молоко, крым, экономика крыма
В Севастополе подешевели мясо и овощи

В Севастополе за неделю подешевело мясо и подорожало натуральное молоко

12:13 26.01.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе за прошедшую неделю снизились цены на мясо, птицу, овощи и молоко длительного хранения. При этом молоко короткого срока хранения и картофель подорожали. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
"По итогам недели на потребительском рынке Севастополя наблюдается положительная динамика цен на ряд основных продовольственных товаров. Так, стоимость свинины (за исключением бескостного мяса), охлажденной и мороженой курицы, свежих огурцов и помидоров снизилась благодаря увеличению предложения на рынке", - говорится в сообщении.
Также зафиксировано снижение цен на белокочанную капусту и репчатый лук. Цены на молоко длительного хранения также пошли вниз.
"В то же время отмечено незначительное повышение стоимости молока короткого срока хранения. Это обусловлено ростом закупочной цены на сырое молоко, сезонными колебаниями надоев, а также различиями в кормлении скота в летний и зимний периоды", - пояснили в пресс-службе.
Кроме того, незначительно подорожал картофель.
В конце декабря 2025 года в Севастополе отмечалось снижение цен на курицу, яйца и некоторые овощи, а также рост стоимости огурцов и картофеля.
