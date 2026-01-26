Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе по всему побережью будут слышны взрывы - РИА Новости Крым, 26.01.2026
В Севастополе по всему побережью будут слышны взрывы
В Севастополе по всему побережью будут слышны взрывы - РИА Новости Крым, 26.01.2026
В Севастополе по всему побережью будут слышны взрывы
В Севастополе до вечера понедельника будут слышны звуки взрывов, это связано с тренировкой военнослужащих. Об этом предупредил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 26.01.2026
2026-01-26T10:12
2026-01-26T10:12
чф рф (черноморский флот российской федерации)
севастополь
новости севастополя
учения
михаил развожаев
армия и флот
вооруженные силы россии
безопасность республики крым и севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе до вечера понедельника будут слышны звуки взрывов, это связано с тренировкой военнослужащих. Об этом предупредил губернатор Михаил Развожаев.Планируются стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание.В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.
севастополь
чф рф (черноморский флот российской федерации), севастополь, новости севастополя, учения, михаил развожаев, армия и флот, вооруженные силы россии, безопасность республики крым и севастополя
В Севастополе по всему побережью будут слышны взрывы

Флот в Севастополе проводит учения до позднего вечера

10:12 26.01.2026
 
© Министерство обороны РФУчения ВМФ России
Учения ВМФ России
© Министерство обороны РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе до вечера понедельника будут слышны звуки взрывов, это связано с тренировкой военнослужащих. Об этом предупредил губернатор Михаил Развожаев.
"Ориентировочно до 23:00 в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой, Камышовой, Карантинной и Песочной бухт, мыса Херсонес, Ласпи, мыса Лукулл, Качи флот будет проводить профилактические мероприятия по борьбе с подводно-диверсионными силами и средствами", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Планируются стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание.
В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.
ЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)СевастопольНовости СевастополяУченияМихаил РазвожаевАрмия и флотВооруженные силы РоссииБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
