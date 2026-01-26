https://crimea.ria.ru/20260126/v-sevastopole-po-vsemu-poberezhyu-budut-slyshny-vzryvy-1152678966.html

В Севастополе по всему побережью будут слышны взрывы

В Севастополе до вечера понедельника будут слышны звуки взрывов, это связано с тренировкой военнослужащих. Об этом предупредил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 26.01.2026

2026-01-26T10:12

2026-01-26T10:12

2026-01-26T10:12

чф рф (черноморский флот российской федерации)

севастополь

новости севастополя

учения

михаил развожаев

армия и флот

вооруженные силы россии

безопасность республики крым и севастополя

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе до вечера понедельника будут слышны звуки взрывов, это связано с тренировкой военнослужащих. Об этом предупредил губернатор Михаил Развожаев.Планируются стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание.В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму бессрочно ввели высокий уровень террористической опасностиВ Севастополе стреляют из всех видов оружия - причиныВ Феодосии слышна стрельба: что происходит

