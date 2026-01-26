https://crimea.ria.ru/20260126/v-krymu-zamenili-polovinu-reklamnykh-vyvesok-na-latinitse-1152686784.html

В Крыму заменили половину рекламных вывесок на латинице

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. В Крыму за последние полгода предприниматели заменили порядка половины рекламных вывесок на латинице, переписав их на кириллице. Об этом сообщил первый зампредседателя парламента республики Сергей Цеков на заседании совета по вопросам использования русского языка и совершенствования внутренней языковой политики в РК."Результаты этой работы есть. У нас количество вывесок (на латинице и иностранном языке – ред.) уменьшилось наполовину за последние полгода. Надо эту работу проводить дальше", - сказал Цеков.По словам главы Ассоциации "Совет муниципальных образований Республики Крым" Бориса Егорова, на сегодняшний день на территории региона остается еще 647 вывесок (порядка 44%) на иностранном языки или латинице, которые необходимо заменить до 1 марта, когда вступит в силу закон о защите русского языка в публичном пространстве.Цеков также отметил, что некоторые предприниматели не желают менять вывески и подают соответствующие документы на регистрацию товарных знаков на иностранном языке или латинице."Да, сейчас такая регистрация торговых знаков разрешена, но, думаю, это тоже все временно. Пройдет время, и будет запрещена регистрация на иностранных языках и на латинице", – полагает первый замглавы Госсовета республики.Он добавил, что Крым должен стать образцом для всех остальных субъектов РФ в деле защиты русского языка и культуры от иностранного влияния.17 июня 2025 года Госдума приняла Закон о защите русского языка в публичном пространстве. Документом предусматриваются требования к размещению вывесок и надписей – только на русском. Исключением стали слова вроде sale или shop. Также обусловлен запрет на названия жилых комплексов и микрорайонов, которые звучат на иностранный манер.В Госсовете Республики Крыма принятый ГД РФ закон назвали "победой всех крымчан".Президент России Владимир Путин на заседании Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка призвал избавляться от вульгарных и механических иностранных заимствований, которые засоряют и коверкают русский язык.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму возбудили несколько дел за нарушение закона о рекламе Не только латиница: в Крыму назвали проблему в оформлении вывесок Как в Крыму меняют вывески по новому закону о языке

