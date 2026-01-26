https://crimea.ria.ru/20260126/v-krymu-v-dtp-postradali-13-chelovek-1152685185.html
В Крыму за неделю в ДТП получили ранения 13 человек, в том числе пятеро несовершеннолетних. Об этом сообщили в республиканской ГАИ. РИА Новости Крым, 26.01.2026
2026-01-26T14:01
2026-01-26T14:01
2026-01-26T14:04
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым. В Крыму за неделю в ДТП получили ранения 13 человек, в том числе пятеро несовершеннолетних. Об этом сообщили в республиканской ГАИ.С участием пешеходов произошли две дорожные аварии, в которых пострадали два человека, один из них - ребенок. Кроме того, пресечено 126 фактов управления транспортными средствами водителями с признаками опьянения. 10 из них привлечены повторно, за что предусмотрена уголовная ответственность. В ГАИ также напомнили, что с 1 декабря все транспортные средства должны эксплуатироваться на зимней резине.
За неделю в Крыму в ДТП пострадали 13 человек
14:01 26.01.2026 (обновлено: 14:04 26.01.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым. В Крыму за неделю в ДТП получили ранения 13 человек, в том числе пятеро несовершеннолетних. Об этом сообщили в республиканской ГАИ.
"В период с 19 по 25 января 2026 года на территории Республики Крым зарегистрировано 10 ДТП, в которых 13 человек получили ранения различной степени тяжести, в том числе пять несовершеннолетних", - говорится в сообщении.
С участием пешеходов произошли две дорожные аварии, в которых пострадали два человека, один из них - ребенок.
Кроме того, пресечено 126 фактов управления транспортными средствами водителями с признаками опьянения. 10 из них привлечены повторно, за что предусмотрена уголовная ответственность.
В ГАИ также напомнили, что с 1 декабря все транспортные средства должны эксплуатироваться на зимней резине.
