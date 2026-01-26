https://crimea.ria.ru/20260126/v-krymu-v-dtp-postradali-13-chelovek-1152685185.html

В Крыму в ДТП пострадали 13 человек

В Крыму в ДТП пострадали 13 человек - РИА Новости Крым, 26.01.2026

В Крыму в ДТП пострадали 13 человек

В Крыму за неделю в ДТП получили ранения 13 человек, в том числе пятеро несовершеннолетних. Об этом сообщили в республиканской ГАИ.

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым. В Крыму за неделю в ДТП получили ранения 13 человек, в том числе пятеро несовершеннолетних. Об этом сообщили в республиканской ГАИ.С участием пешеходов произошли две дорожные аварии, в которых пострадали два человека, один из них - ребенок. Кроме того, пресечено 126 фактов управления транспортными средствами водителями с признаками опьянения. 10 из них привлечены повторно, за что предусмотрена уголовная ответственность. В ГАИ также напомнили, что с 1 декабря все транспортные средства должны эксплуатироваться на зимней резине.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Смертельное ДТП произошло на трассе Евпатория – Черноморское20 машин попали в ДТП на автодороге М-4 "Дон"В Крыму опрокинулся автобус с пассажирами

