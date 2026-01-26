Рейтинг@Mail.ru
В Крыму в ДТП пострадали 13 человек - РИА Новости Крым, 26.01.2026
Ситуация на дорогах Крыма
В Крыму в ДТП пострадали 13 человек
В Крыму в ДТП пострадали 13 человек - РИА Новости Крым, 26.01.2026
В Крыму в ДТП пострадали 13 человек
В Крыму за неделю в ДТП получили ранения 13 человек, в том числе пятеро несовершеннолетних. Об этом сообщили в республиканской ГАИ. РИА Новости Крым, 26.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым. В Крыму за неделю в ДТП получили ранения 13 человек, в том числе пятеро несовершеннолетних. Об этом сообщили в республиканской ГАИ.С участием пешеходов произошли две дорожные аварии, в которых пострадали два человека, один из них - ребенок. Кроме того, пресечено 126 фактов управления транспортными средствами водителями с признаками опьянения. 10 из них привлечены повторно, за что предусмотрена уголовная ответственность. В ГАИ также напомнили, что с 1 декабря все транспортные средства должны эксплуатироваться на зимней резине.
гибдд, госавтоинспекция крыма, дтп в крыму и севастополе, происшествия, крым, новости крыма
В Крыму в ДТП пострадали 13 человек

За неделю в Крыму в ДТП пострадали 13 человек

14:01 26.01.2026 (обновлено: 14:04 26.01.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым. В Крыму за неделю в ДТП получили ранения 13 человек, в том числе пятеро несовершеннолетних. Об этом сообщили в республиканской ГАИ.
"В период с 19 по 25 января 2026 года на территории Республики Крым зарегистрировано 10 ДТП, в которых 13 человек получили ранения различной степени тяжести, в том числе пять несовершеннолетних", - говорится в сообщении.
С участием пешеходов произошли две дорожные аварии, в которых пострадали два человека, один из них - ребенок.
Кроме того, пресечено 126 фактов управления транспортными средствами водителями с признаками опьянения. 10 из них привлечены повторно, за что предусмотрена уголовная ответственность.
В ГАИ также напомнили, что с 1 декабря все транспортные средства должны эксплуатироваться на зимней резине.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Смертельное ДТП произошло на трассе Евпатория – Черноморское
20 машин попали в ДТП на автодороге М-4 "Дон"
В Крыму опрокинулся автобус с пассажирами
 
Ситуация на дорогах КрымаГИБДДГосавтоинспекция КрымаДТП в Крыму и СевастополеПроисшествияКрымНовости Крыма
 
