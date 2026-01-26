Рейтинг@Mail.ru
В Крыму семь сел временно останутся без света - РИА Новости Крым, 26.01.2026
В Крыму семь сел временно останутся без света
В Крыму семь сел временно останутся без света - РИА Новости Крым, 26.01.2026
В Крыму семь сел временно останутся без света
Семь сел Симферопольского района частично останутся без электроснабжения во вторник. Об этом информирует "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 26.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. Семь сел Симферопольского района частично останутся без электроснабжения во вторник. Об этом информирует "Крымэнерго".По информации компании, в график плановых отключений электроэнергии внесены дополнения. 27 января в период с 9 до 17 часов будет отсутствовать электроснабжение на ряде улиц в селах Фонтаны, Дубки, Демьяновка, Пожарское, Камышинка, Ключи и Новозбурьевка.Так, в селе Фонтаны свет отключат по улицам Бирлик, Османова, Тарлы Къыртышлы, Юксеклик, Дагджи, В. Ибрагимова, Акъташ, Азатлыкъ, Санаат, пер. Адалет, А. Бортсеитова, Чкалова, Верхние Фонтаны. Кроме того, временно обесточат предприятия: "Данак, "Крымгазсети" (ГРП), "К-Телеком" (базовая станция), "Логистик-Крым", "Погрузчик", Сигма", индивидуальные предприятия: Службина Калинкин, Аметов, Петрук и двух физлиц: Юсупова и Федотова.В селе Дубки света не будет у абонентов, проживающих по улицам: Кичкине, Бахтлы, Гаспринского.В селе Новозбурьевка отключат электроснабжение по улицам: Советская, Солнечная, Верхняя, Нижняя, Молодежная, Мира, Н. Бугары, Жукова, Центральная. Также не будет света у жителей массива Новозбурьевка, СНТ "Колос", СТ "Надежда", на участке госпредприятия "Черноморнефтегаз", на сельскохозяйственных производственных кооперативах "Заводское" и "Экран", обесточат общества с ограниченной ответственностью "Тэн и компания", "Скиф", "К-Телеком" (базовая станция), "Миранда-Медиа" (базовая станция), а также не будет света в кошаре индивидуального предпринимателя Абдулаева и у физлица Менакаева.В селе Демьяновка электроснабжение временно прекратится по улицам: Верхняя, Прудовая, 60 лет образования СССР, Заречная, Подгорная, Механизаторов, Таврическая, Амет-Хана Султана.В селе Пожарское обесточат акционерное общество "Паризор".В селе Камышинка без света останутся жители улиц Заречная и Садовая, а также обитатели кошары физлица Джавояна.В селе Ключи электроснабжение ограничат на сельскохозяйственном производственном кооперативе "Селма".
симферопольский район
В Крыму семь сел временно останутся без света

Жители семи сел в Симферопольском районе Крыма временно останутся без света

20:47 26.01.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. Семь сел Симферопольского района частично останутся без электроснабжения во вторник. Об этом информирует "Крымэнерго".
По информации компании, в график плановых отключений электроэнергии внесены дополнения. 27 января в период с 9 до 17 часов будет отсутствовать электроснабжение на ряде улиц в селах Фонтаны, Дубки, Демьяновка, Пожарское, Камышинка, Ключи и Новозбурьевка.
Так, в селе Фонтаны свет отключат по улицам Бирлик, Османова, Тарлы Къыртышлы, Юксеклик, Дагджи, В. Ибрагимова, Акъташ, Азатлыкъ, Санаат, пер. Адалет, А. Бортсеитова, Чкалова, Верхние Фонтаны. Кроме того, временно обесточат предприятия: "Данак, "Крымгазсети" (ГРП), "К-Телеком" (базовая станция), "Логистик-Крым", "Погрузчик", Сигма", индивидуальные предприятия: Службина Калинкин, Аметов, Петрук и двух физлиц: Юсупова и Федотова.
В селе Дубки света не будет у абонентов, проживающих по улицам: Кичкине, Бахтлы, Гаспринского.
В селе Новозбурьевка отключат электроснабжение по улицам: Советская, Солнечная, Верхняя, Нижняя, Молодежная, Мира, Н. Бугары, Жукова, Центральная. Также не будет света у жителей массива Новозбурьевка, СНТ "Колос", СТ "Надежда", на участке госпредприятия "Черноморнефтегаз", на сельскохозяйственных производственных кооперативах "Заводское" и "Экран", обесточат общества с ограниченной ответственностью "Тэн и компания", "Скиф", "К-Телеком" (базовая станция), "Миранда-Медиа" (базовая станция), а также не будет света в кошаре индивидуального предпринимателя Абдулаева и у физлица Менакаева.
В селе Демьяновка электроснабжение временно прекратится по улицам: Верхняя, Прудовая, 60 лет образования СССР, Заречная, Подгорная, Механизаторов, Таврическая, Амет-Хана Султана.
В селе Пожарское обесточат акционерное общество "Паризор".
В селе Камышинка без света останутся жители улиц Заречная и Садовая, а также обитатели кошары физлица Джавояна.
В селе Ключи электроснабжение ограничат на сельскохозяйственном производственном кооперативе "Селма".
