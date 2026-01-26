https://crimea.ria.ru/20260126/v-krymu-rastet-zabolevaemost-orvi-i-grippom---prognozy-1152682000.html
В Крыму растет заболеваемость ОРВИ и гриппом - прогнозы
В Крыму растет заболеваемость ОРВИ и гриппом - прогнозы - РИА Новости Крым, 26.01.2026
В Крыму растет заболеваемость ОРВИ и гриппом - прогнозы
Ситуация по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в Крыму и Севастополе имеет тенденцию к росту. На сегодняшний день уровни эпидемических... РИА Новости Крым, 26.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым. Ситуация по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в Крыму и Севастополе имеет тенденцию к росту. На сегодняшний день уровни эпидемических порогов значительно не превышены. Об этом РИА Новости Крым сообщили в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.По информации ведомства, рост заболеваемости закономерен и связан с выходом школьников после зимних каникул и увеличением социальной активности населения после новогодних праздников. В Роспотребнадзоре уточнили, что на текущий период заболеваемость обусловлена циркуляцией вирусов негриппозной этиологии, а также активной циркуляцией вирусов гриппа типа А (H3N2). С учетом последнего в ближайшие недели прогнозируемо заболеваемость будет расти, отметили в ведомстве.Грипп опасен прежде всего для людей старше 60 лет, так как осложняет течение имеющихся сопутствующих заболеваний. При беременности изменившийся гормональный фон может повлиять на иммунитет и как следствие — повысить вероятность появления осложнений после перенесенных вирусных заболеваний. Кроме этого, грипп опасен для детей до 5 лет, так как иммунная система ребенка еще только формируется, - существует высокий риск осложнений – пневмонии, синуситов и др.Как сообщалось, на прошлой неделе в Крым и Севастополе на карантин по ОРВИ и гриппу закрыты 104 класса в 37 школах, также полностью закрыты две школы.
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым
. Ситуация по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в Крыму и Севастополе имеет тенденцию к росту. На сегодняшний день уровни эпидемических порогов значительно не превышены. Об этом РИА Новости Крым
сообщили в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.
По информации ведомства, рост заболеваемости закономерен и связан с выходом школьников после зимних каникул и увеличением социальной активности населения после новогодних праздников.
"Но, тем не менее, ситуация на текущий период контролируемая, уровни эпидемических порогов значительно не превышены", - говорится в ответе на информационный запрос.
В Роспотребнадзоре уточнили, что на текущий период заболеваемость обусловлена циркуляцией вирусов негриппозной этиологии, а также активной циркуляцией вирусов гриппа типа А (H3N2). С учетом последнего в ближайшие недели прогнозируемо заболеваемость будет расти, отметили в ведомстве.
Грипп опасен прежде всего для людей старше 60 лет, так как осложняет течение имеющихся сопутствующих заболеваний. При беременности изменившийся гормональный фон может повлиять на иммунитет и как следствие — повысить вероятность появления осложнений после перенесенных вирусных заболеваний. Кроме этого, грипп опасен для детей до 5 лет, так как иммунная система ребенка еще только формируется, - существует высокий риск осложнений – пневмонии, синуситов и др.
Как сообщалось, на прошлой неделе в Крым и Севастополе на карантин по ОРВИ и гриппу закрыты
104 класса в 37 школах, также полностью закрыты две школы.
